Nutricosmeticele sunt produse de infrumusetare care includ suplimente alimentare, bauturi si alimente de infrumusetare, ce pot fi gasite sub forma de capsula, tableta, lichid sau produs alimentar. Acestea se adreseaza imbunatatirii, regenerarii sau sanatatii parului, unghiilor si pielii (formule antiimbatranire, de combatere a petelor pigmentare etc) – sustinerii frumusetii din interior.

Nutricosmetica, metoda de infrumusetare promovata de Biocyte a fost lansata initial in Japonia, apoi in SUA. Deoarece frumusetea vine din interior, Biocyte ne ajuta sa ne pastram tineretea, sanatatea si vitalitatea.

Biocyte dispune de o paleta larga de produse, revenind pe piata din Romania cu produse anti-aging, cu efect de lifting sau orientate catre sanatatea firului de par, avand la baza acid hialuronic, colagen si respectiv keratina.

Pierderea fibrelor de colagen din piele determinata de socurile climatice, stres, expunerea la soare, poluare, varsta si dieta, determina reducerea densitatii pielii, pierderea volumului facial, slabirea tesuturilor si aparitia ridurilor profunde.

Biocyte Hyaluronic Forte® contribuie la intarzierea procesului de imbatranire a pielii si la redensificarea acesteia prin stimularea biosintezei colagenului si elastinei. Aspectul pielii este vizibil intinerit.

Constituent cutanat, acidul hialuronic poate absorbi o cantitate de apa de pana la 1000 de ori mai mare decat greutatea sa, avand un rol esential in refacerea conturului facial si in hidratarea pielii. Se recomanda in cazul pielii deshidratate, pierderii elasticitatii si in cazul senzatiei de „piele care tine”.

Biocyte Hyaluronic Forte® are cea mai mare concentratie de acid hialuronic de origine vegetala pentru uz intern (200 mg) de pe piata. Cutia contine 30 de comprimate si are ca mod de administrare 1 comprimat pe zi, intr-o cura de minim 3 luni. Rezultatele nu intarzie sa apara: prevenirea ridurilor, hidratarea si repararea tenului in profunzime, imbunatatirea elasticitatii pielii.

Colagenul este principala proteina care asigura structura si densitatea pielii. Cu trecerea anilor, productia de colagen scade, ducand astfel la aparitia ridurilor.

Biocyte Collagen Express® ajuta la intarzierea procesului de imbatranire a pielii si la redensificarea acesteia. Contribuie la protejarea impotriva stresului oxidativ, iar tenul devine mai neted. Efectul este imediat: pielea ramane neteda, iar ridurile sunt estompate.

Produsul se prezinta sub forma de plicuri a cate 6 g cu gust placut de piersica si poate fi utilizat inca de la aparitia primelor semne ale imbatranirii. Pielea ramane hidratata, iar ridurile sunt estompate.

Eficacitate dovedita: prin folosirea Biocyte Collagen Express® numarul ridurilor se reduce cu pana la 26%. Produsul este usor digerabil si are o biodisponibilitate de 95% - studiu realizat pe colagen hidrolizat pur ( 10mg/zi timp de 12 saptamani).

Produsele Biocyte sunt disponibile in Farmaciile Help Net selectionate.

