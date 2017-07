Imi amintesc de primele tentative de epilare cand subiectul a inceput sa ma preocupe, acum vreo suta de ani ;). Pe atunci optiunile erau limitate. Avem ceara fierbinte reutilizabila, lame de ras de unica folosinta si o crema epilatoare care iti irita pielea. Daca erai norocoasa si rabdatoare, probabil cea mai buna solutie era sa te pensezi pe picioare.

Urmatoarea scena pe care mi-o amintesc legata de acest subiect este cand mi-am cumparat primul epilator. A fost cumva un moment solemn in familie. Am mers cu tot neamul sa-l achizitionam, desi mie imi crapa obrazul de rusine, ca atunci cand iti cumperi tampoane si ti se pare ca se uita toata lumea la tine. Nici azi nu inteleg bine de ce asta e un tabu. Am cumparat un soi de rasnita electrica cu care aveai o sansa mai buna sa ameninti si sa intimidezi firul de par decat sa-l smulgi. Si daca totusi il smulgeai, lasai in loc un crater cat Groapa Marianelor. Asa ca in continuare probabil cea mai buna solutie era sa te pensezi pe picioare.

Fast forward pana in prezent cand ma aflu in postura de mama de fata. O piticanie cocheta si fandosita creste cu viteza luminii, incepe sa ma traga de mana in dreptul magazinelor de cosmetice si imi spune ca sunt cea mai buna mama din lume cand o programez la coafor pentru a-i tunde varfurile. Sunt constienta ca, odata cu trecerea timpului, vizitele noastre in locurile dedicate frumusetii se vor inmulti. In egala masura ma bucur ca tehnologia evolueaza zi de zi si ea nu va infrunta aceleasi probleme pe care le-a intampinat generatia mea. Poate vor fi altele. Sper mai mici. Dar pentru problemele de ordin estetic se gasesc solutii din ce in ce mai bune. Acneea este un exemplu. Epilarea, un altul. Pentru aceasta din urma, solutia de ultima generatie este epilatorul Panasonic ES-WS24, un produs pe care l-am testat recent si de care m-am atasat de la prima utilizare.

Modelul Panasonic ES-WS24 este perfect inclusiv pentru incepatoare. Aparatul este un epilator ideal pentru adolescentele aflate la prima experienta de indepartare a parului nedorit pentru ca este bland si usor de utilizat, eficient si, cel putin in cazul meu, neiritant.

Epilatorul este micut, dragalas, usor si asigura operarea cu doua viteze - normal si bland, un capac pentru actiune "delicata" si un singur disc cu 24 de pensete. Cele 24 de pensete asigura prinderea chiar si a celor mai mici scurte fire de par.

Aparatul are si un element de protectie care tine pielea la distanta astfel incat epilatorul indeparteaza firele de par fara a trage pielea. Procedura este nedureroasa si asigura o epilare de durata. Se foloseste pe pielea uscata.

Recomand produselor tinerelor la inceput de drum, care incep sa isi descopere trasaturile feminine si corpul, cu tot ceea ce implica aceasta perioada de transformari spectaculoase.

Cu drag,

Oana

PS: despre epilare am scris si aici

Foto by Gorynvd / Shutterstock