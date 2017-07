Diminutivul alunita nu suna deloc rau, dar limba engleza are un termen de-a dreptul elogios pentru aceste modificari de pigment ale pielii - li se spune beauty marks sau beauty spots, adica semne ale frumusetii. Astazi suntem suficient de informate incat sa stim ca alunitele pot ascunde pericole pentru sanatate, dar asta nu ne face mai putin curioase sa aflam, in amanunt, de unde vine aceasta titulatura.

De ce trebuie protejate alunitele

Mai intai, o definitie, in termeni medicali: alunitele reprezinta modificari pigmentare neregulate ale pielii, prezente de la nastere (congenitale) sau cauzate de expunerea la soare. Dezvoltarea lor se datoreaza acumularii de melanina in stratul superficial al epidermei, dar exista si alunite vasculare, de culoare visinie, formate prin largirea vaselor de sange.

Persoanele cu pielea deschisa la culoare sunt predispuse la un numar mai mare de alunite si au totodata un nivel de sensibilitate a pielii ridicat, in cazul expunerii neprotejate la radiatiile solare. Unele tipuri de alunite pot fi periculoase, lucru pe care numai un control clinic, in cabinetul dermatologului, il poate determina - dupa o analiza atenta a marimii, culorii si formei acestora.

Daca ai motive de suspiciune - in special daca observi modificari - sau daca te nemultumeste aspectul estetic al unei alunite, este recomandat sa te adresezi specialistilor, care folosesc metode de extirpare rapide si fara riscuri. Intre timp, nu uita sa folosesti produsele si cremele cu factor de protectie solara!

Ce s-a crezut despre alunite, de-a lungul vremii

Acest mic semn de culoare cafenie are o intreaga istorie, fiind, de-a lungul timpului, fie obiectul curiozitatii sau al admiratiei celor din jur, fie cauza pentru care erai ostracizat. Totusi, cel putin in limba engleza, i-a ramas numele de semn al frumusetii, asta pentru ca situatiile in care alunitele au fost vazute intr-o lumina pozitiva sunt mai numeroase in epocile mai recente.

La curtea imperiala a Chinei, se credea ca viitorul poate fi prezis in functie de forma si de localizarea alunitelor pe corp. In Europa Evului Mediu, o alunita vizibila era considerata

semn malefic sau chiar dovada vrajitoriei, in timp ce in perioada Renasterii, femeile obisnuiau sa-si deseneze singure mici puncte maronii pe ten, pentru a ascunde diferite defecte.

Cel mai interesant moment istoric pentru alunite este insa secolul 18, cand realizarea de imitatii ale alunitelor naturale, sub forma unor plasturi aplicati pe ten, a devenit o practica de infrumusetare foarte raspandita printre doamnele din lumea buna.

In zilele noastre, alunitele sunt vazute ca semne care accentueaza trasaturi de personalitate deja remarcabile (Robert de Niro), care sporesc farmecul (Elizabeth Taylor, Cindy Crawford, Julia Roberts) sau sunt complet ignorate. Chiar daca nu ti se par cel mai interesant accesoriu, nu le ignora totusi: urmareste-le evolutia, din cand in cand, iar daca observi modificari, programeaza-te pentru un control medical.