Te-ai hotarat sa adopti un stil de viata bio. Totul in casa ta, de la detergenti la produsele de intretinere corporala si alimentele din frigider, este bio. A mai ramas un singur lucru de corectat: vopseaua de par.

Vopsirea parului in mod natural

Foto: CreationWebPro.fr, Shutterstock

In primul rand, sa examinam cateva elemente de baza pentru culoarea parului. Tipul de vopsea pe care tu sau stilistul il alegei depinde de combinatia dintre culoarea de baza si rezultatul dorit. Pentru ca parul sa fie mai intunecat, culoarea este depozitata in par. Acest proces provoaca daune minime, dar este greu apoi de schimbat. Pentru a face parul intunecat mai deschis, se face decapaj cu ajutorul unui decolorant sau al unui agent similar. Acest proces este de obicei daunator parului, dar odata ce culoarea parului este deschisa, este mult mai simplu apoi de schimbat. Parul alb are propriul set de reguli. Nuantele naturale gri variaza de la inchis la deschis insa textura este diferita de parul pigmentat si afecteaza modul in care acesta reactioneaza la vopsit. Firele albe deseori "resping" culoarea depozitara, ceea ce face dificil vopsitul sau intretinerea parului vopsit.

Indiferent de culoarea parului tau, poti folosi coloranti naturali. Stilista Naomi Knights, care a lucrat cu Scarett Johansson si alte celebritati stie cateva trucuri.Studiaza totusi ingredientele pentru ca pot contine metale grele. Sucul de sfecla confera o nuanta de pastel-roz parului deschis.

Daca intentionezi sa folosesti vopsele naturale pentru par, gandeste-te la acestea ca la o relatie sau angajament pe termen lung. Este mai bine sa incepi pe parul natural iar daca ti-ai vopsit parul inainte, este mai bine sa consulti un profesionist. De exemplu, daca vrei sa folosesti henna, tine cont de faptul ca ca este dificil pentru un stilst sa scoata culoarea rosie sau orice alta culoare intunecata fara sa apeleze la prelucrare chimica. Asadar daca incepi cu henna, sansele sunt sa ramai cu acest tip de vopsea pentru ca cele chimice dau apoi reactii adverse.