Asa ca am ales cele mai apreciate gadgeturi de beauty in acest moment, cel mai des folosite si cu cele mai multe recenzii si comentarii in ultima vreme.

Ne-am documentat care sunt aparatele de ingrijire personala cu cele mai bune aprecieri atat la noi in tara, cat, mai ales in afara. Ti le prezentam mai jos intr-un top al gadgeturilor de infrumusetare care merita toti banii si pentru care vei multumi mai tarziu pe deplin ca le-ai descoperit.

Aparat de masaj facial cu efect antirid - locul 6

Alte aparate de ingrijire personala despre care s-a discutat mult online in ultimii ani sunt aparatele de masaj facial, in special cele care vin cu functii suplimentare. De exemplu, o functie cu efect de netezire a pielii pentru reducerea ridurilor si intarzierea aparitiei altora noi.

Sunt foarte cautate aceste tipuri de aparate de masaj facial cu efect antirid. Noi va recomandam, in urma documentarii online pe care am realizat-o, acest aparat de masaj facial "Age Stop" (Anti-rid) INNOFIT INN-028, cu efect de lifting prin impulsuri cu micro-curenti.

Epilatoare IPL cu lumina pulsata care promit epilare definitiva - locul 5

De cativa ani, epilatoarele IPL (n.r. lumina intens pulsata) produc furori in randul femeilor care isi doresc sa scape de parul nedorit in timp cat mai scurt si pe termen cat mai lung.

Care e treaba cu astfel de epilatoare? Se pare ca tehnologia IPL cu care sunt prevazute – o tehnologie dezvoltata impreuna cu cei mai renumiti dermatologi – functioneaza la radacina firelor de par de pe corp, pe baza de impulsuri delicate de lumina, iar dupa mai multe tratamente, parul nu mai creste. Adica, in traducere libera, un epilator IPL cu lumina intens pulsata ar contribui, in timp, la chiar epilarea definitiva.

Nu va ganditi ca peste noapte, dupa cateva utilizari, ramaneti fara parul nedorit de pe corp. Intregul proces este indelungat, dureaza si depinde de tipul de par si de suprafata corporala pe care utiizati epilatorul. In plus, conteaza foarte mult si frecventa utilizarii. Dar, in linii mari, chiar numai faptul ca subtiaza in timp firele de par, din radacina, topind foliculii, e de un real ajutor.

Alegerea noastra in baza celor mai bune review-uri: Epilator Philips Lumea IPL SC1995/00, cu 250000 pulsatii

Aparat pentru ten cu functie de microdermabraziune - locul 4

Microdermabraziunea este un procedeu cosmetic foarte utilizat de catre femei. Acesta se bazeaza pe celebrul peeling facial sau exfolierea pielii moarte de la suprafata tenului – termen mai bine cunoscut. Se reda astfel stralucirea pielii, pe care o face mai ferma si mai neteda, prevenind chiar aparitia de noi riduri.

Dar de cativa ani nu mai este nevoie sa mergi la un salon de cosmetic profesional pentru un peeling facial bine realizat. Expertii au creat un aparat de ingrijire facial cu functie de microdermabraziune, comercializat in multiple variante in intreaga lume.

Noi iti sugeram, in baza aprecierilor online, aparatul de microdermabraziune Pureo Derma Peel Beurer FC100.

Ondulator automat pentru bucle perfecte in timp rapid - locul 3

Fiecare fata si femeie cu par lung sau chiar mediu viseaza la bucle perfecte si rezistente in timp, fara surplus de fixativ si alte produse de fixare a coafurilor. Este de inteles: se potrivesc cam la orice ocazie, indiferent de tinuta si sunt foarte feminine si rafinate.

Ca sa obtii bucle rezistente in timp scurt, au fost create ondulatoarele automate, care prind suvitele de par in interiorul lor pentru ca, dupa cateva zeci de secunde, sa elibereze o bucla perfect definita. In functie de tehnologie si eficienta, acestea promit coafuri pe baza de bucle care rezista pana la chiar 4 zile. Super!

Alegerea noastra dupa cele mai multe aprecieri online: Ondulator automat BaByliss Curl Secret Fashion Edition C900E, cu placaj de ceramica, sistem Auto-Curl, 2 trepte de temperatura

Pila electrica pentru ingrijirea calcaielor - locul 2

Am auzit adesea ca, daca e vara, calcaiele trebuie sa arate impecabil! Gresit! Calcaiele tale trebuie sa fie curate, fine si fara bataturi sau piele uscata, tot timpul, in orice perioada a anului.

Pentru cele mai fine calcaie, va recomandam experta – cea mai apreciata pila electrica inca de cand s-a lansat: pila electronica Scholl Velvet Smooth Express Pedi cu Cristale de Diamant.

Perie de curatare ten cu pulsatii sonice din silicon antibacterian - locul 1

Am pastrat pentru locul 1 acest tip de perie de curatare faciala: cu pulsatii sonice intermitente, maseaza pielea perfect in timp ce o curata. Adesea, nu are nevoie decat de apa, dar o poti folosi si cu produsele cosmetice de ingrijire a pielii potrivite.

In plus, o astfel de perie este realizata din silicon, material cunoscut pentru proprietatile antibacteriene, ceea ce reduce costurile privind inlocuirea capetelor de perii, ca in cazul periilor de curatare faciala obisnuite. De asemenea, vine in variante foarte practice, ergonomice, putand fi luata oriunde dupa tine: in calatorii, in poseta, in echipamentul de sala, pentru a te curata dupa ce ai facut sport etc.

Adesea, periile de curatare electrice din silicon au si efect antirid, prin masarea blanda a tenului efectuand totodata un fel de drenaj limfatic care elimina toxinele de la nivelul pielii.

Cel mai revolutionar produs in acest sens, disponibil si la noi online, este peria de curatare facial din silicon FOREO Luna – in multiple versiuni.

Care dintre aceste gadgeturi de infrumusetare sunt preferatele tale?