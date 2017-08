Mirosul este unul dintre cele mai puternice simturi ale noastre, insa cat timp o aroma nu ne deranjeaza din punct de vedere olfactiv, rareori ne gandim la efectul pe care mirosul il are asupra noastra.

Cu siguranta ai observat deja puterea acestui simt mai ales cand vine vorba despre amintiri. In momentul in care simti o aroma pe care o asociezi foarte puternic cu o persoana sau cu un eveniment, iti vin in minte detalii de mult uitate, scrie Cracked. Pe langa acest aspect, numeroase studii au aratat ca mirosul ne poate determina sa ne placa sau nu o persoana, sa cumparam mai mult si ne poate chiar pacali memoria. Iata care sunt cele mai uimitoare moduri in care ne influenteaza propriul nostru nas:

Te face sa fii atrasa de barbatii care miros bine

Cand vine vorba de partenerii lor, femeile prefera mirosurile masculine, care le sugereaza subtil ca sunt protejate si in deplina siguranta alaturi de iubitul lor. Producatorii de parfum stiu cat de important este mirosul in jocul seductiei si ce putere au produsele lor. Probabil ai observat deja ca fiecare parfum miroase diferit in functie de persoana care il poarta. Acest lucru se datoreaza atat temperaturii pielii, cat si alcalinitatii acesteia, care influenteaza subtil mirosul notelor dintr-un parfum. De exemplu, daca iubitul tau poarta unul dintre aceste parfumuri barbatesti ametitoare, mirosul pe care acesta il capata pe pielea lui nu va putea fi reprodus pe pielea unui alt barbat. Iti aratam aceste parfumuri intrucat aceasta teorie este valabila doar in cazul produselor de calitate, care respecta piramida notelor de baza, de mijloc si de varf si au o cantitate bine dozata de alcool, astfel incat sa nu isi piarda mirosul dupa cateva ore.

Te face sa „citesti” mai bine oamenii

Cunosti pe cineva care are o intuitie excelenta atunci cand trebuie sa „citeasca” o persoana? Sau poate chiar tu poti simti instinctiv atunci cand cineva nu te place, este atras de tine sau incearca sa iti ascunda ceva. Studiile ne arata ca exista posibilitatea ca aceasta intuitie sa vina tocmai din simtul mirosului. Oamenii de stiinta au descoperit ca femeile pot mirosi, la propriu, un barbat care este atras de ele. Un alt experiment a aratat ca si teama poate fi un sentiment usor de identificat cu ajutorul mirosului. De exemplu, un barbat care are emotii mari la o prima intalnire va deveni usor de citit pentru partenera sa, care ii va simti din prima clipa temerile.

Aceste studii au la baza o explicatie stiintifica: organismul nostru secreta niste receptori chimici numiti „chemosemnale”. Acestia sunt prezenti in fluidele secretate de corpul nostru, inclusiv in lacrimi si transpiratie. Influenta lor asupra noastra are loc la nivel subconstient. Nu putem efectiv sa simtim mirosul fricii, dar subconstientul ne transmite instinctiv acest lucru.

Te face sa iti cheltuiesti toti banii la cumparaturi

Nu mai este un secret ca marile lanturi de magazine sau centre comerciale se folosesc de mirosul nostru pentru a ne pacali sa cumparam mai mult. Mirosul ambientului a fost intens studiat de firme de marketing, pentru a afla care sunt aromele care ii determina pe clienti sa lase mai multi bani atunci cand fac cumparaturi. De exemplu, in magazinele cu costume de baie mirosul de cocos s-a dovedit a avea un impact major asupra cumparatorilor, in timp ce in magazinele pentru bebelusi, pudra de talc i-a activat imediat pe clienti. Iar un studiu realizat de cercetatori intr-un cazino din Las Vegas a demonstrat ca in zonele cu un miros placut, oamenii au cheltuit cu 45% mai multi bani.

Te ajuta sa te relaxezi

Aromoterapia este deja considerata o arta. Este demonstrat stiintific ca unele arome, precum lavanda sau vanilia, ne ajuta sa ne relaxam si sa scapam de stres, in timp ce mirosuri precum cele de citrice sau arome orientale ne dau un boost de energie. Un experiment a aratat ca mirosul de menta ii ajuta pe oameni sa scape de oboseala si sa stea treji mai mult timp. Pe de alta parte, un miros neplacut poate avea asupra creierului si nivelului de concentrare acelasi efect ca un zgomot foarte puternic. Altfel spus, oamenii nu se pot concentra intr-un mediu in care domneste un miros neplacut.

Asadar, exista numeroase modalitati in care mirosul ne influenteaza, uneori constient, alteori nu. Chiar daca nu poti controla pe deplin acest simt, este important sa stii cum poti profita de el pentru a te relaxa, pentru a te face placuta de cei din jur sau pentru a te simti in deplin control intr-o situatie.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: pink panda