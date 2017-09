Ti se intampla sa ridici din sprancene cand auzi despre silicoane sau epilare definitiva? Sunt doua proceduri cu o istorie recenta, dar cu suficient succes cat sa putem demonta cateva mituri.

Si cand spunem succes, nu ne referim la popularitatea de care se bucura acestea, ci la reusite. Cu toate ca in presa sau la TV ajung de multe ori cazurile unde au existat probleme, rata de succes a procedurilor de mai sus este ridicata. Cu o singura conditie: orice femeie interesata de o schimbare de acest fel trebuie sa se documenteze atent si sa aleaga intotdeauana cele mai bune servicii si cei mai buni medici.

Iata cateva dintre cele mai cunoscute proceduri de infrumusetare despre care circula diverse mituri si ce trebuie sa stii, de fapt:

Marirea sanilor

Potrivit datelor Societatii Americane a Chirurgilor Plasticieni, in 2015, doar in Statele Unite, aproape 280.000 de femei adulte si adolescente au trecut prin interventii de marire a sanilor si peste 100.000 au avut nevoie de o reconstructie mamara dupa mastectomie, adesea cu implanturi. Numarul implanturilor s-a triplat din 1997, pana astazi, ceea face ca aceasta procedura sa poata fi considerata una dintre cele mai populare in randul femeilor.

Fiind in centrul atentiei, marirea sanilor cu silicon a atras si multe prejudecati, numeroase persoane crezand ca rezultatul final nu arata tocmai elegant. Stiai, insa, ca implanturile cu silicon pot lua forme si marimi diferite si pot arata cat se poate de natural si discret? Mai multe pe aceasta tema poti citi in acest articol despre silicoane; intre timp, trebuie sa afli ca primul implant cu silicon a fost realizat in anii ‘60, in Texas, iar doamna respectiva, Timmie Jean Lindsey, se bucura de rezultate si astazi.

Criolipoliza

Sauna, impachetarile la cald si alte tratamente corporale care utilizeaza caldura au fost inlocuite, mai nou, de criolipoliza - o terapie neinvaziva, pe care centrele estetice o folosesc pentru eliminarea tesuturilor adipoase, prin inghet.

Pentru ca aparatele de criolipoliza aplica temperaturi scazute, de aproximativ -10 grade Celsius asupra tesuturilor afectate, si doar acolo, ducand astfel la eliminarea naturala a celulelor adipoase, unele femei s-au intrebat daca nu cumva procedura are efecte secundare. Ei bine, nu. Este o procedura simpla, localizata, care nu atinge tesuturile din jur, adresata in special persoanelor pentru care dieta si mersul la sala nu sunt suficiente. Sedintele asigura si un masaj profund si se realizeaza cu o frecventa lunara.

Folosirea samponului uscat

O inovatie care a inceput sa fie cunoscuta si utilizata si in Romania, samponul uscat poate prelungi viata culorilor si aspectul ingrijit al parului, prin eliminarea sebumului in exces si a mirosurilor neplacute, intre samponari.

Un astfel de produs revitalizeaza temporar suvitele lipsite de stralucire si nu inlocuieste samponul clasic, dar, pentru ca nu are nevoie de apa, au aparut si aici semne de intrebare. Ce trebuie sa stii? Este un produs eficient, atat timp cat nu abuzezi de el.

Epilarea definitiva

Cuvantul “definitiv” este cel care le face pe unele femei sa puna la indoiala siguranta acestei proceduri. Realitatea este, insa, ca mai multe probleme poate crea epilarea cu ceara, care creste riscul de infectii ale pielii, in timp ce ceara fierbinte poate provoca arsuri. Despre utilizarea lamei, avem chiar mai putine cuvinte de lauda: creste riscul infectarii cu stafilococi, care determina aparitia foliculitei, dar si riscul bolilor cu transmitere sexuala.

Epilarea definitiva - cu ajutorul luminii intens pulsate - este nedureroasa, are efect pe termen lung, permite un tratament individualizat, in functie de culoarea pielii si adancimea radacinii firelor de par, si este procedura ideala pentru zonele cu o sensibilitate ridicata.

Tu ce informatii cunosti despre procedurile mai sus amintite si ce alte metode de infrumusetare crezi ca merita o discutie mai ampla?