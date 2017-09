comunicat de presa:

Combateti imperfectiunile pielii, cum ar fi acneea, punctele albe sau punctele negre si preveniti aparitia viitoarelor eruptii. Conceput pentru tenul gras, cu tendinte acneice, fiecare produs din setul essentials by ARTISTRY, combina o gama larga de ingrediente puternice, derivate natural, pentru a spori uniformitatea tenului.

Acest set anti-imperfectiuni contine o lotiune tonica eficienta, de uz zilnic, precum si un gel puternic cu aplicare locala, care, impreuna, ajuta la combaterea imperfectiunilor si previn reaparitia acestora.

Lotiunea tonica revigoranta anti-imperfectiuni essentials by ARTISTRY (86,74 LEI) ajuta la curatarea si purificarea epidermei, deblocand porii. Astfel, tenul dumneavoastra va arata mai curat daca produsul este folosit in mod constant. Folositi Lotiunea tonica revigoranta anti-imperfectiuni dupa curatare, dimineata si seara.

Tratamentul cu gel anti-imperfectiuni essentials by ARTISTRY (97,83 LEI), cu acid salicilic, patrunde in piele pentru a trata delicat imperfectiunile si a ajuta la prevenirea reaparitiei acestora. Aplicati Tratamentul cu gel anti-imperfectiuni dupa lotiunea tonica, direct pe zona afectata, de maximum doua ori pe zi sau in functie de necesitate.

Ambele produse contin extract de cirese Acerola cultivate in fermele NUTRILITE, care asigura un puternic efect antioxidant, Aloe si scoarta de salcie alba, care calmeaza si ingrijesc epiderma si Zinc PCA – agent care tine sub control productia de sebum. Fara coloranti si pigmenti sintetici, adecvate pentru toate tipurile de ten cu tendinta acneica

Dupa utilizarea Tratamentului cu gel anti-imperfectiuni essentials by ARTISTRY, 91% dintre consumatori au afirmat ca s-au confruntat cu o reducere a rosetii tenului iar 74% au afirmat ca gelul asigura rezultate rapide.