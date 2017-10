Toamna este acel moment din an cand redactia noastra arata ca atelierul lui Mos Craciun. Testam noutatile sezonului, ne rasfatam cu parfumuri si licori magice, ne hidratam cu elixire mestesugite iscusit cu tehnologie demna de filmele cu Bond. In biroul nostru poti gasi o Cosanzeana care detine toate secretele Universului in ingrijirea parului, o experta in ten de portelan si unghii fara cusur si, desigur, pe subsemnata care, mai coapta intre toate, trecuta prin mai multe experimente de beauty (nu toate pozitive), alege sa fie mai precauta si sa puna sanatatea pe primul loc. Se intelege asadar de la sine pe biroul cui au ajuns produsele semnate Dr. Organic.

Pentru mine, un prim pas inainte de testarea produsului este verificarea etichetei: produsele Dr. Organic sunt realizate cu adevarat cu ingrediente organice, conditie care a incetat sa mai fie un moft in zilele noastre. Bombardati din toate directiile cu substante iritante pentru organism, produse care au fost tratate cu antibiotice, modificate genetic sau “imbogatite” cu hormoni, corpul nostru este intr-o permanenta stare de asediu. Speriat ca un copil, infoiat ca o pisica furioasa, corpul tinde sa reactioneze defensiv si supradimensionat chiar si la cele mai mici actiuni.

Ce e de facut? Pentru a diminua numarul de elemente multe si marunte care “enerveaza” zilnic corpul nostru, trebuie sa acordam o atentie sporita factorilor care pot fi influentati si sa ii inlaturam pe cei care pot fi indepartati. Din fericire, tehnicile de imbunatatire a stilului de viata primesc o atentie sporita in ultimii ani, motiv pentru care atat alimentele, cat si produsele de ingrijire ajung tot mai des sub lumina reflectoarelor.

Produsele Dr. Organic sunt raspunsul la nevoia de a ingriji cu blandete pielea, pastrand respectul cuvenit mediului inconjurator si oferind maximul de beneficii cu minim de interventie asupra maiestriei naturii. Fiecare dintre aceste produsele este realizat dupa retete inteligente in care ingredientele actioneaza sinergic pentru obtinerea unui efect mai puternic decat suma elementelor sale. Este un concept care nu poate fi pastrat decat atunci cand natura este lasata sa-si faca magia, ajustand interventia stiintei doar in sensul cresterii biodisponibilitatii ingredientelor active si a garantarii sigurantei utilizarii produselor.

Principiile care au stat la baza nasterii brandului Dr. Organic sunt suficiente pentru a convinge si cuceri, dar creatorii sai nu s-au oprit aici. In acest sezon, alaturi de aloe, folosita frecvent in loc de apa in toate produsele brandului, se regaseste extractul de rodie organica.

Rodia este un simbol puternic in mai multe culturi, indiciu al beneficiilor nenumarate pe care le ofera. Este folosita pentru a reprezenta nasterea, fertilitatea, dragostea si nemurirea. Cum stiinta alearga zilnic maratoane pentru a prinde din urma intelepciunea antica, astazi cunoastem si motivul din spatele reputatiei acestui fruct: acidul elagic, un antioxidant puternic gasit in abundenta in rodie, neutralizeaza radicalii liberi, luptand impotriva stesului oxidativ si ajutand la refacerea membranei celulare. Acest ingredient a devenit popular in produsele de ingrijire a pielii datorita capacitatii de a incetini deteriorarea colagenului. In plus, extractul de rodie organica din produsele Dr. Organic calmeaza pielea iritata, hidrateaza si hraneste in profunzime tegumentul, reda elsticitate si stimuleaza regenerarea.

Featured foto by Olga Larionova