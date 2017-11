Ofertele Black Friday sunt disponibile in exclusivitate pe avon.ro, in sectiunea dedicata campaniei. Cu preturi incepând de la 6.99 ron si discount-uri care urca pâna la 70%, pentru AVON, campania de Black Friday marcheaza momentul in care ofera consumatorilor sai cele mai mici preturi la nivel de an.

Campania a fost anuntata prin 2 clipuri video construite in jurul experientei de shopping AVON.

„Ne mândrim cu unul dintre cele mai diversificate portofolii de pe piata din România. Avem prezente peste 1000 de produse in Brosura AVON si pe avon.ro, iar Black Friday este momentul in care selectam dintre acestea preferatele clientilor nostri si le oferim cele mai bune preturi din an. In plus, nu le oferim o simpla sesiune de shopping, ci 3 saptamâni in care se pot bucura de discount-uri atractive.” spune Stela Toderascu, Senior Manager Commercial Marketing Avon România si Moldova.

Toate ofertele sunt disponibile pe avon.ro, pâna pe data de 29 noiembrie.