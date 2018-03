Inteligenta estetica este una dintre marile calitati pe care o femeie puternica stie sa le controleze in avantajul sau. Aceasta reflecta abilitatea ta de a comunica inteligent si eficient cu cei din jurul tau folosindu-te de simpla ta prezenta. Machiajul, accesorizarea si hainele alese in fiecare zi pot vorbi in locul tau atunci cand vrei sa transmiti incredere de sine, tarie de caracter si putere. Culmea, toate acestea se pot obtine fara dimineti pierdute in fata oglinzii si minute in sir in care stai sa te intrebi ce element vestimentar ar trebui sa porti azi.

6 reguli de la care nicio femeie puternica nu se abate niciodata:

1. Accesorizarea este impecabila

Indiferent cum alegi sa te imbraci pentru o zi importanta la munca, tine minte ca piesele centrale vor fi mereu accesoriile. Pentru Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International, un costum bine croit accesorizat cu o esarfa eleganta reprezinta calea perfecta prin care poate parea atat impunatoare, cat si feminina, in acelasi timp. Un alt element cheie pe care te poti baza de fiecare data este una dintre aceste genti de dama spectaculoase. Potrivit unui studiu citat de Reuters, o femeie se va simti mereu mai in control atunci cand are o geanta alaturi de ea. Motiv pentru care, in medie, o femeie detine 10 genti, insa foloseste aproximativ 3 in mod regulat, lasandu-le pe celelalte pentru ocazii speciale.

2. Uita de ritualurile lungi de machiaj

In lumea academica exista fenomenul numit “efectul rujului”, nascut in urma unui test realizat la Scoala Medicala Harvard de catre profesorul Rocco Palumbo. Acesta a testat trei grupuri de femei, pe care le-a pus sa raspunda la cateva intrebari pe teme psihologice. Inainte sa fie testate, un grup a trecut intai pe la cabina de machiaj, altul a fost pus sa asculte muzica, iar al treilea a fost pus sa deseneze chipul uman. De fiecare data, primul grup a obtinut rezultate mai bune, de aici aparand si termenul de “efect al rujului”, in care, au descoperit specialistii, machiajul are un efect benefic asupra increderii de sine. Asadar, uita de ritualurile lungi de machiaj din fiecare dimineata si mergi cu incredere pe un simplu creion de ochi si un ruj spectaculos.

3. Atentie totala la detalii

Un studiu realizat de Opinium Research a calculat cat timp petrece o femeie intr-un an ca sa se aranjeze. Aici vorbim despre epilare, ingrijirea unghiilor sau vopsirea parului. Rezultatul a fost ca o femeie petrece in medie o saptamana in fiecare an ca sa arate perfect in fiecare zi, fara sa includa si orele petrecute la salon, spre exemplu. Igiena si ingrijirea facuta cu atentie sunt doua lucruri care nu trebuie sa lipseasca niciodata.

4. Un stil propriu

In Statele Unite ale Americii, Michelle Obama, fosta Prima Doamna era considerata o femeie puternica, si nu datorita faptului ca era sotia fostului presedinte american, ci datorita stilului sau propriu. Intr-o carte intitulata: “Un exemplu zilnic: Michelle Obama si puterea stilului”, scrisa de Kate Betts, identitatea vizuala a sotiei fostului presedinte este vazuta drept principala arma prin care reuseste sa iasa mereu in evidenta. Reusind sa-si creeze propria semnatura in materie de look, aceasta a devenit un reper de incredere si de urmat in societate.

5. Calitatea e mai importanta decat cantitatea

O femeie de succes va sti mereu cand este timpul sa faca un efort financiar pentru ceva de calitate. De multe ori, mai multi pantofi nu inseamna neaparat un lucru pozitiv. Insa mai putini pantofi, dar de o calitate extraordinara, ar putea face diferenta cu fiecare aparitie intr-un mediu business sau casual.

6. Asculta-ti corpul

Puterea unei femei sta si in abilitatea de a-si asculta cu atentie corpul. Creierul necesita oxigen proaspat, corpul cere uneori un flux mai puternic de circultatie a sangelui, organismul isi va da semnale daca nu mananci ce trebuie si cand trebuie. Sportul si alimentatia sunt importante pentru o femeie puternica, pentru ca ele sunt strans legate de sanatate.

Astfel de mici detalii de aplicat in viata ta de zi cu zi pot produce efecte spectaculoase.