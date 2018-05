Aceasta este si perioada in care multe femei constata cu surprindere ca unele excese facute in timpul iernii au inceput sa se vada pe corpul lor, dar au dileme cand vine vorba despre ce masuri ar trebui sa ia pentru a-si reintra in forma.

Sa te simti bine in pielea ta nu tine insa doar de cate kilograme ai, asa ca daca vrei sa imbraci si cel mai decupat costum de baie si sa emani incredere, iata ce ai de facut pentru a-ti creste stima de sine:

Rasfata-te cu tratamente corporale

Dupa iarna, pielea este deshidratata si terna, asa ca primul pas presupune sa ii redai fermitatea si stralucirea. Pentru a obtine o piele cu aspect impecabil, poti actiona pe trei planuri. In primul rand, aminteste-ti sa bei doi litri de apa zilnic, pentru a elimina toxinele care favorizeaza depunerile de grasime, pentru a elimina apa in exces din tesuturi, a te hidrata si a-ti accelera metabolismul. Apoi, foloseste zilnic o lotiune de corp intens hidratanta, care sa iti repare pielea si sa ii confere un aspect uniform. Si nu in ultimul rand, programeaza-te la cateva sedinte de masaj anticelulitic, pentru a estompa aspectul celulitei, a reduce excesul de grasime si a-i reda pielii tale fermitatea. Dupa cum vezi, rezultatele sunt vizibile chiar si dupa primele sedinte, asa ca merita sa faci o incercare si sa vezi efectele pe pielea ta.

Dietele severe nu numai ca nu dau rezultatele asteptate, insa efectul lor poate fi periculos pe termen lung. Multe femei care tin un regim de alimentatie foarte strict si reusesc sa slabeasca doua sau trei kilograme intr-un timp foarte scurt au apoi surpriza neplacuta de a se ingrasa mai mult dupa ce revin la alimentatia lor obisnuita. In schimb, este suficient sa faci cateva schimbari in dieta ta zilnica pentru a te simti mai bine in pielea ta. Redu dramatic consumul de sare, intrucat acesta favorizeaza retentia apei in tesuturi, facand vizibila celulita, opteaza pentru mese usoare seara (iti poti prepara salate de fructe, legume la gratar sau gustari cu iaurt si fructe deshidratate ori smoothie-uri naturale) si renunta pe cat posibil la bauturile carbogazoase.

Deschide-ti apetitul pentru miscare cu cateva exercitii usoare

Indiferent cat de aglomerat ar fi programul tau, iti vei fi recunoscatoare daca iti faci timp pentru cateva exercitii usoare de tonifiere. Acestea iti pun sangele in miscare si favorizeaza eliminarea grasimilor, mai ales daca esti perseverenta. Daca preferi exercitiile cardio, fa-ti curaj si iesi prin parc la alergat. Nu trebuie sa fii nici cea mai rapida si nici sa alergi distante de maraton; mai important este sa faci primul pas, si anume sa iesi din casa. Vei vedea apoi cum rezistenta ta la efort va creste de la o zi la alta si te vei simti mult mai motivata sa te tii de treaba. Si, cine stie, este posibil sa ajungi sa te numeri printre acele persoane pentru care sportul este o religie de la care nu se abat niciodata.

Retine ca aceste sfaturi nu te vor ajuta sa slabesti peste noapte, insa ele pot avea un impact major asupra stilului tau de viata si a felului in care te simti in propriul tau corp. Chiar si micile schimbari in alimentatie si renuntarea la sedentarism sunt benefice pentru sanatatea ta, pentru starea ta de spirit si te pot ajuta sa fii increzatoare in felul in care arati, dar si sa scapi de unele complexe.