Unghiile unei femei au un rol estetic care cantareste foarte mult in crearea unei prime impresii, de aceea e ideal ca manichiura sa arate mereu impecabil. Timpul limitat pe care il avem la dispozitie ne impiedica, insa, sa ne vizitam manichiurista pe cat de des ne-am dori. Plus de asta, costurile unor servicii la salon sunt si ele un impediment, asa ca ce avem de facut este sa apelam la o modalitate de a avea unghii frumoase pentru mai mult timp. Manichiura cu oja semipermanenta ofera echilibrul perfect dintre unghii rezistente, sanatoase si frumoase si costurile accesibile. Sunt insa cateva secrete pe care trebuie sa le stii in legatura cu acest subiect, pe care manichiurista ta nu ti le va spune niciodata!

1. Oja semipermanenta profesionala are o calitate foarte buna

Daca iti faci unghiile la salon trebuie sa ai grija la calitatea produselor utilizate. De cele mai multe ori, manichiurista iti va ascunde faptul ca o oja semipermanenta profesionala are o calitate mult mai buna decat un lac de unghii ieftin, tocmai pentru ca foarte multi patroni de saloane considera ca este mai rentabil sa foloseasca produse de calitate indoielnica, care nu ii costa prea mult. Pentru unghii sanatoase si frumoase iti recomandam lacurile semipermanente de la Cupio, precum si pe cele de la Thuya.

2. Oja semipermanenta se indeparteaza in jumatate de ora

Oja semipermanenta prezinta un mare beneficiu, anume acela ca nu deterioarea structura si aspectul unghiei naturale, nici macar dupa aplicari repetate. In aceasta discutie, conteaza, insa, intr-o foarte mare masura, cum anume se indeparteaza oja de pe unghii. Mai exact, pe unghii se aplica cate o discheta demachianta imbibata in acetona, iar mai apoi se impacheteaza in staniol. Dupa aproximativ jumatate de ora, oja de pe unghii se va crapa, indepartandu-se foarte usor. Sub presiunea timpului, majoritatea manichiuristelor din saloane grabesc acest proces, iar unghiile pot fi lezate.

3. Manichiura cu oja semipermanenta poate fi sustinuta de gelul de unghii

Manichiura cu oja semipermanenta este mult mai accesibila ca pret fata de manichiura cu gel, de exemplu si, chiar daca ar fi mai scumpa, si-ar merita toti banii! Spunem asta pentru ca lacul de unghii semipermanent rezista chiar si pana la 6 saptamani. Totodata, exista si posibilitatea ca, inainte de aplicarea acesteia, unghia sa fie intarita cu un strat foarte subtire de gel, lucru care va garanta pentru un timp si mai lung integritatea manichiurii tale!

Un alt secret pe care manichiuristele nu il impartasesc decat intre ele este faptul ca oja semipermanenta profesionala ofera multe posibilitati de personalizare a manichiurii. Aceasta poate fi mata sau lucioasa, este disponibila in foarte multe nuante, permite aplicarea glitterului, a stickerelor, a paietelor etc. Mai mult decat atat, poti opta chiar si pentru lac semipermanent termic, care isi schimba nuanta in functie de temperatura pielii.

5. Inainte de oja semipermanenta, unghia trebuie tratata cu intaritor

Oja semipermanenta este perfecta daca ai niste unghii moi si casante. Totusi, daca te confrunti cu aceasta problema, manichiurista ta ar trebuie sa iti aplice, inainte de oja, un intaritor cu efect imediat, pentru a creste rezistenta lacului de unghii. Tot din considerente de timp, foarte multe saloane de infrumusetare omit aceasta etapa, foarte importanta pentru clientele care au unghii moi, care se rup repede.

6. Unghiile exfoliate se matuiesc inainte de aplicarea ojei semipermanente

Daca iti faci manichiura cu oja semipermanenta, dar stii ca unghiile tale se exfoliaza usor, atunci ar trebui sa ii spui manichiuristei sa puna in aplicare unul dintre cele mai eficiente trucuri din nail styling: matuirea unghiilor cu bufferul. Aceasta procedura va face ca lacul semipermanent sa adere mai bine la suprafata unghiilor. Rezultatul pe termen lung? Unghiile tale vor arata impecabil pentru saptamani intregi, fara sa iti faci griji ca se vor rupe!

7. Oja semipermanenta se aplica in mai multe straturi subtiri

In aplicarea ojei semipermanente, exista cateva mici trucuri pe care trebuie sa le afli, indiferent daca te gandesti sa mergi la salon sa iti achizitionezi produse dedicate si sa iti incerci chiar tu talentele de nail artist. Cel mai important este sa stii ca lacul semipermanent se aplica in 2-3 straturi mai subtiri (in functie de intensitatea culorii dar si de densitatea si consistenta lacului). Prin urmare, daca manichiurista ta iti aplica mai degraba un strat foarte gros, pentru a grabi intreg procesul, poate ca ar trebui sa cauti un alt salon!