Cum transformi machiajul de zi în machiaj de seară cu doar două produse?

Toate am trecut prin asta. Am terminat programul de muncă și, după o zi dificilă la birou, colegii hotărăsc să mergem la barul de peste drum pentru a mai socializa puțin și a uita de taskurile profesionale... sau o persoană foarte dragă ne invită la cină sau la un eveniment important. Nici nu se pune problema de a mai trece pe acasă, așa că nu ne rămâne decât să ne retușăm machiajul cu ce avem prin geantă.

În astfel de situații suntem nevoite să improvizăm cu ce avem prin geantă astfel încât să transformăm un machiaj de zi într-unul de seară cu doar câteva produse într-un timp record.

Am pentru voi nu una, ci două variante de machiaj de seară cu doar două produse. Însă, înainte de asta o să vă spun cum mi-am realizat machiajul de zi.

Produsele Max Factor folosite:

- fond de ten FaceFinity All Day Flawless 3 in 1 nuanta Beige;

- concealer Mastertouch nuanta Ivory;

- farduri pentru ochi Masterpiece Nude Palette (Cappuccino Nudes);

- mascara False Lash Effect;

- brow contouring kit;

- Lipgloss Colour Elixir Cushion nuanța Shine in Glam.

După demachierea, curățarea și hidratarea tenului, am aplicat fondul de ten FaceFinity 3 în 1 (primer, concelear și fond de ten). Datorită formulei lejere, se întinde ușor și și are o putere de acoperire medie spre mare, fără a încărca tenul. Pentru mine este produsul must have pentru vară deoarece este rezistent la transfer și nu are nevoie de retușuri pe parcursul zilei (nici nu îmi lucește fața după câteva ore).

Pentru a oferi puțină luminozitate tenului, am aplicat concelear sub ochi și am tamponat cu degetele pentru a uniformiza produsul.

Machiajul ochilor a fost gata în doar două minute. Am aplicat două nuanțe nude: un bej cald pe întreaga pleoapă mobilă și un maro deschis în colțul exterior al ochiului. Ultimul pas a constat în aplicarea unui strat de mascara False Lash Effect.

Sprâncenele au și ele nevoie de atenție, așa că am folosit kitul de contouring. M-am jucat cu cele două nuanțe de maro, pe care le-am combinat astfel încât să obțin un aspect cât mai natural. La final, pentru un efect de iluminare și pentru accentuarea formei sprâncenelor, am aplicat imediat sub sprânceană (zona arcadei mai exact) cea mai deschisă nuanță.

Am încheiat machiajul de zi cu un Lipgloss Colour Elixir Cushion in nuanța Shine in Glam.

Cum transformi machiajul de zi în machiaj de seară cu doar două produse?

Prima variantă: machiaj smokey eyes si buze nude

Cele două produse folosite: Masterpiece Nude Palette Cappucino și rujul Lipfinity Lip Colour Iced.

Am realizat un machiaj smokey eyes lejer, adăugând două nuanțe de maro - un maro ușor închis în colțul exterior al ochiului și un altul aproape de negru la baza pleoapei și în pliul ochiului. Folosind o pensulă cu peri moi am blenduit pentru câteva secunde cele două nuanțe și am insistat spre colțul extern al ochiului pentru a crea un efect de ochi migdalat și mare. Am luat o pensulă cu peri mici și duri și am aplicat nuanța închisă sub pleoapa inferioară astfel încât machiajul să fie unul echilibrat.

Pentru buze am folosit rujul Lipfinity Lip Colour Iced.

A doua variantă: machiaj cat eyes și buze roșii

Cele două produse de machiaj Max Factor folosite: tuș negru lichid Masterpiece High Precision și rujul Lipfinity Lip Colour în nuanța Hot.

Pentru machiajul ochilor, am trasat o codiță în colțul exterior al ochiului, după care am continuat pe pleoapa mobilă, cât mai aproape de zona genelor, până la jumătatea ochiului.

Ultimul pas a constat în aplicarea rujului Lipfinity Lip Colour într-o nuanță foarte frumoasă de roșu intens.