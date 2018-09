Comunicat de presă

Conceput pentru a pregăti pielea pentru un finisaj mai neted, mai luminos si perfecționat, aceste straturi esențiale se așează perfect pe piele și sub fondul de ten, pentru a crea o bază netedă pentru un machiaj rafinat. Colecția este compusă din Primer Plus Matrifier, Primer Plus Radiance SPF 35 și Primer Plus Protection SPF 50. Și, pentru a finaliza look-ul: Primer Plus Hydrating 3-in-1 Setting Spray.

Primer Plus Mattifier

Formula acționează ca o "hârtie care absoarbe lichidul", estompând în mod vizibil porii și reducând excesul de ulei fără a sacrifica hidratarea. Acest lucru se datorează pulberilor de absorbție a sebumului, care împiedică alunecarea și ștergerea fondului de ten. În același timp, The Moisture Gel Complex atrage umiditatea pe piele și o blochează. Primer Plus Mattifier lasă pielea cu o textură rece și respirabilă, cu un finisaj moale și mat. Preț: 169 RON

Primer Plus Radiance SPF 35

Multifuncționalul Primer Plus Radiance SPF 35 creează o strălucire intensă, în timp ce luminează și calmează tenul. Ingredientele care iubesc pielea - castravetele, mărul, extractul de scutellarie, cafeina și lemnul dulce – se află pigmenților de perle ultra-fine și de protecție. Preț: 169 RON

Primer Plus Protection SPF 50

Această formulă pură, de absorbție rapidă, ajută la întinderea texturii pielii, în timp ce stratul de protecție împotriva soarelui se află sub fondul de ten. Acest nivel ridicat de UVA și UVB protejează împotriva daunelor provocate de soare și ajută la prevenirea viitoarelor semne de îmbătrânire prematură. Pielea este lăsată hidratată și gata de a fi descoperită. Preț: 169 RON

Primer Plus Hydrating 3-in-1 Setting Spray

Ultimul touch de frumusețe pentru un aspect perfect al pielii: Primer Plus Hydrating 3-in-1 Setting Spray. Îmbogățit cu vitamine și extracte botanice, acest produs ajută la fixarea și refacerea machiajului. Mușețelul, castravetele, ceaiul verde și cafeina ajută la calmarea pielii, în timp ce pantenolul și vitamina E contribuie la hrănirea tenului. Îl poți folosi ca un spray revigorant, ideal ieșirile rapide în oraș. Preț: 149 RON