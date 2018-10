sursa foto: shutterstock/by mirela bk

De curând, după ce am fost machiată de un profesionist la salon, cineva drag mie mi-a spus: "Îmi place cel mai mult cum arăți atunci când te machiezi tu.". Deși m-am întristat puțin pentru că dădusem, totuși, niște bănuți să arăt mai bine decât de obicei, iar efortul nu fusese apreciat la adevărata lui valoare, m-am bucurat de compliment. Și am și fost într-o oarecare măsură de acord, deoarece am remarcat că la rândul meu mă privesc cu mai mult drag în oglindă atunci când îmi aplic un machiaj natural. De fapt, secretul meu ăsta este - machiajul natural.

Și când spun machiaj natural nu mă refer doar la un machiaj în culori calde și discrete, ci și la faptul că produsele pe care le folosesc au în compoziție ingrediente organice, hrănitoare și cât mai naturale. De-a lungul anilor am întâmpinat ceva probleme din cauza produselor pe care le-am folosit, fie îmi lăcrimau ochii de la farduri, fie buzele se deshidratau din cauza rujurilor, așa că am avut chiar perioade care s-au întins pe câteva luni în care am refuzat să îmi plac mai aplic vreun machiaj.

Așa am făcut cunoștință cu trusa de machiaj a celor de la Sarya Couture MakeUp, realizată integral în fascinanta Italie. "SCM este un amestec de inspirație, know-how și ingrediente de înaltă calitate, având ca obiectiv principal accentuarea frumuseții naturale a femeii moderne, dependentă de un stil de viață sănătos.", spun reprezentații Sarya Couture MakeUp.

Ingrediente organice și naturale ale produselor SCM

Ulei de nucă de cocos și ulei de sfeclă pentru hidratare profundă

Unt de palmier: activat de temperatura corpului, conferă un aspect cremos și fin

Pudră de alge acvatice: pentru efectul semi mat al rujurilor

Unt de shea bogat in vitamina A, E , F

Ulei de Karanja ce are proprietăți bactericide

Ulei de avocado pentru o hidratare profundă

Ulei din sâmburi de caise ce functionează atât ca antioxidant dar și bogat in vitamine

Mă simt excelent în pielea mea când știu că tenul meu este răsfățat și nu este în pericol din cauza ingredientelor produselor de machiaj pe care le folosesc!

Rujurile și fardurile Sarya Couture MakeUp nu conțin parabeni, siliconi, emulsifianți petrochimici, parfumuri sintetice și, foarte important, NU sunt testate pe animale: "Am certificat produsele la Cosmetici Biologici în Italia, autoritatea supremă pentru certificări organice și am obținut certificarea PETA ca și brand CRUELTY FREE, valoare la care ținem tare mult.", spun Claudia Negru și Teodora Șaguna, cele două fondatoare ale brandului.