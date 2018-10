Pentru a lua măsuri împotriva efectelor nocive ale frigului asupra tenului tău, e nevoie ca mai întâi să descoperi ce fel de ten ai. Nu confunda tipul tenului (uscat, gras sau un mixt între cele două) cu faptul că tenul tău e sensibil sau deshidratat. Mai rămâne apoi să găsești produsele potrivite pentru tine și să păstrezi cu sfințenie un ritual zilnic de îngrijire și poți avea un ten perfect indiferent de sezon.

Poți afla ușor ce tip de ten ai, analizând cum se comportă pielea după curățare. Dacă rămâne uscată înseamnă că ai ten uscat, dacă zona obrajilor este mai uscată iar nasul, bărbia și fruntea secretă mai mult sebum, asta înseamnă că ai ten mixt, și în cele din urmă, dacă pielea ta este în mare parte uleioasă înseamnă că ai un ten gras.

Fiecare tip de ten necesită o îngrijire specială dar în principiu, indiferent de tipul tău de ten trebuie să ții cont de următoarele lucruri:

Demachiază-te în fiecare seară - folosește o cremă demachiantă sau o soluție micelară după care aplică o cremă de noapte, astfel porii tăi vor avea timp să respire peste noapte și fața ta va fi mai catifelată dimineața.

Exfoliază pielea și aplică o mască o dată pe săptămână- chiar dacă apelezi la produse din comerț sau la produse realizate de tine acasă, acest ritual îți va închide porii și îți va lumina tenul.

Hidratează-te corespunzător- mai ales iarna când tenul și buzele se usucă de la frig și vânt, încearcă să bei cel puțin doi litri de lichide pe zi, fie că e vorba de apă, ceaiuri sau sucuri naturale, hidratarea te menține în formă atât fizic cât și mental.

Folosește creme care-ți protejează pielea - fie că e vorba de o cremă cu factor de protecție solară de care nu ai nevoie doar vara, la plajă dar și iarna, dacă mergi la schi sau pe munte, fie că vorbim de o cremă hidratantă pentru zi, care împiedică uscarea tenului la frig.

Încearcă să duci- renunță la țigări și la alimente nesănătoase și încearcă să scapi pe cât posibil de situații sau lucruri stresante. Include în dieta ta zilnică legume și fructe și consumă alimente bogate în vitamine și Omega 3. Nu uita că tot ce face rău corpului tău se „citește” și pe față.

Pune-ți sângele în mișcare - aleargă în parc, mergi la sală sau fă exerciții de fitness acasă, sunt destule programe online care te pot ghida. In primul rând, sportul îți dă un plus de energie și îți întărește sistemul imunitar, apoi te va ajuta să îți păstrezi o siluetă de invidiat și îți va pune sângele în circulație, lucru care se răsfrânge și asupra aspectului pielii tale. În plus, exercițiul fizic ajută corpul să elibereze endorfine care îndepărtează anxietatea și depresia asociate cu lipsa soarelui.

După ce ai bifat toate aceste recomandări, ține cont și de tipul de machiaj pe care-l folosești iarna. Vei avea nevoie de un fond de ten care nu-ți încarcă fața și o hidratează, un mascara care îți alungește discret genele și un blush, mai ales pentru persoanele cu ten alb.

Nu-ți încărca tenul deja agresat de vremea rea cu produse ce conțin ingrediente nocive, apelează la produse de make-up naturale pe cât posibil, sau de calitate superioară.

Aceeași atenție trebuie să o acorzi și produselor pentru buze, e de preferat să alegi un balsam de buze sau un ruj hidratant. Un machiaj natural este cel mai potrivit pentru sezonul rece. Acum e momentul să te mândrești cu micile tale imperfecțiuni, pistrui sau chiar o mică cicatrice, ce fac parte din șarmul tău personal.

În aspectul tenului și al sănătății noastre generale, un rol important îl are și moștenirea genetică, însă indiferent dacă suntem mai norocoase sau mai puțin norocoase din acest punct de vedere, trebuie să facem tot posibilul pentru a avea grijă corespunzător de corpul și de mintea noastră.

De la felul în care gândim, la ce mâncăm, până la ritualul de îngrijire și tipul de make-up ales, aceste detalii pot da rezultate pe moment însă se vor vedea mai ales în timp, în felul în care îmbătrânim.