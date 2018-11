Pentru că bat la ușă luna cadourilor, Crăciunul și gerul, nu este tocmai sezonul să vorbim despre diete. De altfel, ori de cât ori am șansa, eu povestesc că stratul acela de șuncuță de pe coapse pe care îl dobândim mai mult fără voie în sezonul rece are rol de protecție mecanică și, desigur, termică, și nu ar fi cazul să provoace prea mare panică.

În plus, între 11 și 13 ianurie 2019 vă propun să ne petrecem un weekend împreună, la spa, unde vom primi toate uneltele necesare pentru a ne optimiza silueta. În ianuarie, nu în decembrie, da? Te poți înscrie aici >> https://tabara.kudika.ro

Așadar, ce poți face ca să te simți bine în pielea ta și să nu aibă legătură cu slăbirea. Iată trucurile mele:

1. Fă-ți din oglindă prietenul tău

O bună parte dintre noi, femeile, am dezvoltat o adevărată obsesie din continuă optimizare. Cu fiecare gogoașă pe care nu o mâncăm, cu fiecare abdomen în plus pe care îl facem, o nouă cremă în care investim, facem tot ce se poate ca să arătăm din ce în ce mai bine. Nu puține sunt doamnele care afirmă că arată mai bine la 30+ decât pe vremea când numărau 20 de anișori. Ceea ce ar fi bine dacă nu ar fi, de fapt, performanța punitivă.

În dorința noastră insațiabilă de mai bine și mai frumos, ne privim permanent în oglindă căutând imperfecțiuni. Creierul și ochii funcționează ca un antivirus: scanează reflecția pentru erori. Dacă nasul ar fi puțin mai cârn, pliul ăsta mai întins și fundul ar sta 3 cm mai sus, ar fi perfect!

Îți propun un exercițiu de fericire: Ce-ar fi dacă în loc să-ți setezi creierul pe identificarea imperfecțiunilor, l-ai provoca să caute frumosul? Aruncă-ți o privire plină de dragoste în oglindă și caută rapid trei lucruri care îți plac la tine.

2. Să discutăm despre bezele și alimentarea intuitivă

Oricine a văzut cum mânâncă un copilaș echilibrat, care nu a trecut printr-o traumă, boala gravă sau vreo restricție alimentară impusă, poate înțelege ușor ce înseamnă să mănânci intuitiv. Copiii nu se feresc de mâncare pe motiv că s-ar îngrășa, dar nici nu consuma mai mult decât au nevoie sau mai puțin. Cei mai mulți dintre ei poftesc la alimentele de care au nevoie, le consumă în ordinea în care consideră că le satisfac nevoile cel mai bine și nu aruncă un ochi la ceas înainte de a deschide frigiderul.

Veți spune că nu am dreptate, că nu am privit niciodată un copil în fața unei cutii cu bomboane. Adevărul este că am privit, am lângă mine zi de zi un copil mai înțelept decât mine care se alimentează mai corect decât am să o pot face eu vreodată. Dar ceea ce este diferit de la mine la ea este că ea a avut întotdeauna libertatea de a lua câte bomboane poftește din cutie, cu mențiunea, desigur, că:

- prea multe ar putea cauza o durere de burtică

- cutia e acolo și mâine.

Acest comportament incredibil a fost studiat de psihologul Walter Mischel și este celebru sub numele de “The Marshmallow Test”:

Un copil primește o bezea și i se spune că o poate mânca acum, dar dacă așteaptă, va primi două.

Foto by Elena Shashkina vis Shutterstock

Felul în care copiii reacționează la această situație este, conform psihologului, unul dintre cei mai importanți factori predictivi ai sucesului în viață iar concluziile au aplicații majore în gestionarea unor situații care necesită autocontrol în viața de adult: renunțarea la fumat, depășirea dezamăgirilor emoționale, controlul greutății, etc.

Dar să revenim la alimentația intuitivă. Ceea ce este important de spus aici este că, odată ce ai luat decizia de a nu mai urma diete și odată ce ai depășit perioada în care ai evadat fără control în toată mâncarea pe care ți-ai refuzat-o în trecut, corpul tău va ajunge la o stare de echilibru în care va mânca de foame, va pofti ocazional și cu măsură la dulce, se va bucura de fructe și legume în egală măsură și va ocoli mâncarea atunci când ea nu este necesară. Există un echilibru minunat în proiectul inițial după care am fost construiți.

Tendința #intuitiveeating prinde amploare ca un răspuns la zeci de ani de zile de promovare a diverselor diete, care mai de care mai restrictivă, model ce a dus la nașterea și popularizarea dezechilibrelor alimentare precum anorexia sau bulimia. Dacă rezonezi cu acest trend, îți recomand să urmărești hashtagul în rețelele de socializare pentru a te familiariza cu acest curent.

Dacă ți-am trezit interesul pentru “The Mashmallow Test” și modalitățile extraordinare în care pot fi aplicate rezultatele anilor de studiu asupra comportamentului uman, îți recomand cartea doctorului Walter Mischel.

3. Diferențiază pofta de foame și de sete

Dacă nu ești dispusă să riști îngrășarea înainte de a atinge echilibrul sau dacă, din diverse motive, nu rezonezi întru totul cu tendința mâncatului intuitiv, îți ofer un truc pe care eu îl folosesc și astăzi, când cred că au trecut suficienți ani de când caut echilibrul corpului meu astfel încât să presupun că l-am atins.

Ori de câte ori simți că ți-e foame, bea un pahar cu apă. A trecut foamea? Atunci nu era foame, era sete. Nu a trecut? Ai mânca un morcov? O salată de pătrunjel? Nu? Singurul mod de a-ți potoli foamea e o brioșă? Atunci nu e foame, e poftă și dacă îți dorești cu adevărat, mănâncă brioșa. Dacă totuși ai mânca și morcovi și pătrunjel și pietre, atunci simți foame cu adevărat și ar trebui să te așezi la masă.

Să ne gândim ce ai fi făcut dacă nu ai fi urmat acest șir logic: dacă ți-era sete și mâncai, te-ai fi supraalimentat, probabil cu ceva sărat pentru a-ți satisface greșit o nevoie. Dacă era poftă, atunci ai fi mâncat mâncare, ceea ce nu ți-ar fi satisfăcut pofta, situație în care ai fi ajuns în cele din urmă și la brioșă. Și iar vorbim despre supra-alimentare. Satisfă-ți nevoia reală!

4. Mănâncă precum franțuzoaicele

Nu te mulțumi cu mâncare tip gunoi (sună rău de tot când traducem junk food, nu?). Hrănește-te cum hrănești un om pe care îl iubești mult, mult de tot: cu mâncare care să îți gâdile toate simțurile, frumoasă, parfumată, servită ca la restaurant. Folosește ingrediente de calitate ceea ce nu este echivalent cu scump, dar este egal cu hrănitor. Nu turna zahăr în neștire într-o prăjitură, ajustează-i aromele din condimente parfumate. Pune calitatea în fața cantității, apreciază un aperitiv de dimensiunile unei linguri în defavoarea unui volum măreț.

Aceasta este, de fapt, explicația paradoxului francez: deși își petrec o bună parte la masă, francezii nu se îmbuibă cu mâncare, nu se alimentează până la rostogolire. Ei, de fapt, pun preț pe gust, pe miros și pe compania plăcută și mai puțin pe dimensiunile crației.

Dacă vrei să afli mai multe despre secretele mâncatului de plăcere îți recomand din inima bestseller-ul internațional “Franțuzoaicele nu se îngrașă” de Mireille Guiliano.

5. Metoda 5+2

Dacă tot a venit vorba de mâncatul de plăcere, vreau să îți împărtășesc metoda pe care am conceput-o eu ca soluție de compromis între bucuria de a mă strecura în haine de mărimi moderate sau mici, plăcerea de a avea mobilitate, sănătate și energie cât mai multă și iubirea pentru mâncare și tot ce înseamnă ea.

Din punctul meu de vedere, mâncarea nu este doar hrană, cel puțin nu doar pentru trup. Este prilej de socializare, de timp de calitate petrecut în familie sau cu prietenii, este, uneori, un răsfăț pentru propria persoană sau pentru toți cei pe care îi iubești și pe care vrei să îi alinți.

Richard Wilk, profesor emerit de antropologie la University of Indiana afirmă în acest sens că: “Prima interacțiune că ființă umană este legată de mâncare. Prima experiență a noastră socială este să fim hrăniți - la sân sau cu biberonul. Actul în sine de a mânca este parte din modul în care noi interacționam ca societate, alături de actul vorbirii sau felul în care ne purtăm de grijă. Să înveți cum să mănânci înseamnă să înveți cum să devii om”.

În acest context gândesc că este imposibil și nici nu ar fi recomandat să ignorăm această componentă afectivă a mâncării. Pe de altă parte, știm deja că a-ți căuta refugiu în mâncare este greșit.

De aceea am calculat că mesele, cel puțin câteva dintre ele, cele “de sărbătoare”, de răsfăț, de socializare, ar trebui să fie prezente în mod calculat în alimentația noastră. Dacă le-am avea zi de zi, ar fi prea mult, atât pentru sistemul nostru digestiv cât și pentru programul nostru social. Totuși, din 7 zile pe săptămână, cred că este un compromis rezonabil să avem 5 zile în care să ne concentrăm pe aspectele sănătoase ale mâncării, iar în 2 zile pe cele sociale. Asta nu înseamnă că sâmbătă și duminică vom mânca sarmale, salată de boeuf și tort. Înseamnă că, de două ori pe săptămână, de dragul răsfățului papilelor și întru relaxarea completă, ne vom răsfăța cu o porție nici prea prea, nici foarte foarte din mâncarea preferată sau desertul poftit.

Țin să punctez de fiecare dată când vine vorba de metoda 5+2 diferența între a te bucura de două mese speciale pe săptămână și “cheat days”. Cheat day are din start o conotație negativă: trișezi. O faci când scapi în mâncare, când corpul tău e satul de restricție și cedează. Nu este un moment pe care ți-l calculezi cu plăcere și căruia îi anticipezi savoarea, este un moment de “slăbiciune” pe care ți-ai dori să nu îl ai, dar îl ai pentru că ești om și asta te enervează câteodată.

Mâncarea nu e inamic, consumul ei nu ar trebui calculat drept “trișat”. Dacă ar fi să revenim la citatul lui Richard Wilk, felul în care mâncam este printre elementele esențiale care ne-a adus în vârful piramidei evoluției și ar trebui să aibă locul său de seamă în viața noastră, nu o poziție dosită, rușinoasă, veșnic incriminată pentru toate relele.

6. Investește în lenjerie de calitate care să îți vină bine

De la filosofie, la aspecte mai practice, unul din sfaturile pe care le-am apreciat cel mai mult de-a lungul căutărilor unei metode eficiente de a te simți bine în propria piele este să îți alegi lenjeria potrivită.

Noi, femeile, nu știm să ne alegem lenjeria. Oricât ar suna de banal este un fapt evident. Ne orientăm către mărimi nepotrive, către cupe care nu ne avantajează și către modele cu care sânul și pielea în general nu sunt confortabile. De multe ori punem cochetăria în fața confortului ceea ce nu este, desigur, rău pentru că, se știe, una din cele mai simte metode de a te simți sexy într-o zi este să porți pe sub haine un set de lenjerie special.

Cu toate acestea, zi de zi, pielea are nevoie să respire, sânul are nevoie să se așeze confortabil în măsura și cupa potrivită, bretelele și marginile ar trebui să nu-și facă niciodată simțită prezență… și încă alte câteva detalii la care multe dintre noi nu se gândesc. Este motivul pentru care creatoarea conceptului anybody.ro insistă de fiecare dată ca toate clientele sale să beneficieze de consiliere gratuită în alegerea lenjeriei intime. Poți citit mai multe despre Fitting room by AnyBody și poți participa la concursul pe care l-am pregătit pe Facebook cu premii constând într-un voucher de 300 lei.

7. Alte 101 de trucuri

Am descoperit cartea lui Mimi Spencer în urmă cu vreo 10 ani, în plină perioda de non-iubire și lipsă de respect pentru propriul corp. Mi-a schimbat viața și, deși am mai avut de-a lungul timpului diverse divagări, am revenit de nenumărate ori la sfaturile cuprinse între paginile sale pline de căldură și prietene.

Idei simple precum:

- Nu cumpăra niciodată haine pentru femeia care ai vrea să fii, cumpără-le pentru femeia care ești

- Cum să devii maestru în iluzii optice atunci când te îmbraci

- De ce să ceri două lingurițe la desert

- Cum să accesorizezi pentru a distrage atenția

- Cum să dormi pentru a slăbi

sunt cuprinse în paginile acestei cărți pe care v-o recomad din toată inima >> 101 Trucuri pentru o silueta perfecta

Featured foto by Rawpixel.com via Shutterstock