Încă de la început, când Diana a intrat în viețile noastre, am folosit pentru igiena ei produsele hipoalergenice de cea mai bună calitate. Recipientele ei erau doar ale ei, nimeni nu avea voie să sufle pe lângă ele. Pe lângă dorința oricărei mame de a-i oferi puiului său tot ce e mai bun și mai sigur, fetița mea avea, la fel ca mulți dintre bebelușii zilelor noastre, o tendință către piele atopică.

Timpul a trecut și, la fel ca orice mamă, m-am mai relaxat. Am încetat să mai sterilizez totul, să caut produse destinate exclusiv bebelușilor sau să mă tem de proverbialul curent. Un detaliu al îngrijirii atente a rămas însă neschimbat: produsele de îngrijire au fost selectate în continuare din categoria dermatocosmeticelor pentru piele cu tendința atopică, ba mai mult, am început să le folosim și noi, oamenii mari, în special în sezonul rece când pielea devine foarte uscată și pare deranjată de la absolut orice. Am observat că în această perioadă, când stresul termic, dar și cel mecanic, dat de hainele specifice sezonului rece, sunt la cote ridicate, corpul se înțelege mult mai bine cu produsele destinate pielii atopice. În plus, din pricina alimentației și a poluarii, mulți dintre noi am devenit reactivi la multe dintre produsele la care altă dată pielea nu avea reacție. Este, poate, un prilej de a ne oferi mai multă grijă și atenție, un răsfăț suplimentar binemeritat.

Acestea sunt premisele pentru care am decis să folosesc în acest sezon gama Sensitelial Body ACM. Produsele sunt destinate pielii uscate, cu tendință atopică și pot fi folosite cu succes inclusiv de către toți cei care nu suferă efectiv de piele atopică dar vor să ofere un plus de confort și îngrijire pielii lor. Motivele pentru care am optat pentru această gamă sunt nenumărate, dar cele mai importante trei argumente se regăsesc în cele ce urmează:

Viața pe repede înainte: Gelul de curățare este un produs prietenos, atât pentru față cât și pentru corp

De ceva vreme, pare că timpul se grăbește tot mai tare. Nimeni nu mai are răgaz pentru nimic. Iar noi, femeile, avem prostul obicei de a ne pune întotdeauna la coada priorităților.

Faptul că pot să fac dus și să mă demachiez sub dus este, fără doar și poate, un plus. Unde mai pui că mixul cu efect relipidant din gelul de curățare facilitează etapa de hidratare prin restabilirea nivelului hidric optim.

Gelul de spălare Sensitelial este blând cu tenul, îl curăță delicat și eficient fără a-l agresa și fără a usca pielea. Senzația în timpul curățării devine astfel similară cu cea din timpul hidratării. Iar pielea de pe corp, care este mai uscată decât tenul, se simte confortabil, nu mai simt senzația că ține și dispare aspectul de solzi.

La final de zi, suntem încărcați de emoții, erodați de mărunțișurile zilnice și iritați de stres. Atât la interior, cât și la exterior. Din cele mai vechi timpuri se știe că apa are efect purifiant, desigur, pentru corp dar și pentru minte. Un duș prelungit poate să spele toate grijile unei zile încărcate. La final, crema emolientă Sensitelial calmează pielea datorită conținutului de alantoină și hidratează eficient cu ajutorul uleiului de jojoba, a untului de shea și a uleiului din sâmbure de caise. Efectul este, conform unui studiu clinic și în urma experienței personale, menținut la nivel ridicat, chiar și după 8 ore de la aplicare*.

Pentru că am rămas din facultate cu o idee fixă, aceea de a mă spăla extrem de frecvent pe mâini, am tot timpul pielea foarte uscată. Aici crema Sensitelial a câștigat detașat cursa cu orice alt produs testat anterior pentru că substanțele sale active pătrund în profunzimea epidermei, astfel încât, chiar dacă te speli pe mâini la ceva timp după ce ai folosit crema, efectul de hidratare se menține și mâinile nu redevin, brusc, uscate.

Un produs util de la mic la mare

Atât crema de corp cât și gelul de curățare sunt realizate din ingrediente hipoalergenice, nu conțin parfumuri, nu au efect gras sau lipicios și iar gelul se clătește ușor. Produsele sunt gândite pentru a fi folosite de întreaga familie, având siguranță și toleranță ridicată, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

