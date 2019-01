Nesuferitele puncte de grasime mici, galbene sau albe, care isi fac aparitia uneori din senin pe fata reprezinta chisturi de keratina ce pot afecta persoanele de orice varsta, inclusiv nou-nascutii. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, a explicat de ce apar aceste puncte, cum pot fi tratate si care este diferenta dintre ele si acnee.

Desi se prezinta la prima vedere asemeni unor cosuri, punctele de grasime au o structura mai ferma și apar in zone de piele non-grase, de obicei pe fata, pe buze, pe pleoape și pe obraji. Cu toate acestea, ele pot fi gasite și in alte parti ale corpului, cum ar fi spate sau organele genitale si, desi de obicei nu provoaca mancarime sau durere, pot cauza disconfort din punct de vedere estetic pentru unele persoane.

“Denumite milia in termeni medicali, aceste puncte sunt sunt chisturi mici, cu dimensiuni de 1 pana la 2 milimetri, care se formeaza atunci cand celulele moarte ale pielii sau keratina sunt blocate sub piele. Pe langa aspect, nu exista alte simptome ale afectiunii. In unele cazuri, pacientii raporteaza mancarime sau disconfort, insa milia este diagnosticata prin aspect, fara alte teste speciale”, explica specialistul dermatolog.

Cauze

Cea mai frecventă cauză a miliei adulte este utilizarea de produse comedogenice - cele care conțin uleiuri, care pot interfera cu capacitatea pielii de a elimina celulele moarte.

“Produsele grase sau uleiurile aplicate la suprafata pielii si care provoaca obstructia orificiului extern al glandelor sebacee si sudoripare sunt printre principalii factori care favorizeaza aparitia acestor puncte albe. Iritatia produsa de creme pe baza de derivati de vitamina A sau retinoizi si produsele pe baza de alcool pot avea si ele acelasi efect. Transpiratia excesiva poate juca un rol important si ea in aparitia milia, la fel ca si razele ultraviolete – observandu-se ca milia apare mai frecvent in cazurile in care pielea a fost afectata de soare”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau.

“Problema poate fi identificata si la sugarii si bebelusii care transpira excesiv, care au hormoni transferati de la mama ce provoaca aparitia de puncte albe, precum si la persoanele adulte care folosesc emoliente grase sau produse alcoolice iritante, adolescentii cu acnee, femeile adulte cu tulburari hormonale ce conduc la aparitia acneei comediene a adultului”, a completat specialistul dermatolog.

Tratament

Prima recomandare si cea mai importanta este evitarea lezarii chistului la domiciliu din dorinta de a scapa de el, pentru a ne feri de riscul de infectie și aparitia de cicatrici. Punctele superficiale pot disparea chiar si in cateva zile, spontan sau dupa o exfoliere usoara. Cele profunde nu vor disparea, ci de cele mai multe ori raman sub piele, nemodificate, pentru perioade lungi de timp. Procedurile efectuate in cabinele de specialitate sunt preferabile in aceste cazuri.

“Incercarea de a stoarce aceste chisturi asemeni cosurilor va provoca leziuni ale pielii fara a putea elimina problema. Daca afectiunea nu trece de la sine in cateva luni si este deranjanta din punct de vedere estetic, cea mai buna solutie este sfatul dermatologului, care poate pune la dispozitie diferite optiuni de tratament, de la folosirea laserului pentru a indeparta punctele de grasime, dermabraziune, peelingul chimic sau crioterapia”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Indiferent de tratamentul ales, indepartarea miliei va necesita de obicei o incizie, mai ales atunci cand chisturile sunt adanc sub suprafata pielii, fapt pentru care este indicat sa procedura sa nu fie efectuata la domiciliu de catre pacient. De obicei, in cabinetul dermatologic procedura este rapida și fara durere, riscurile de cicatricare fiind minine.

