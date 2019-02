Industria Beauty isi da intalnire in martie la Cosmobeauty!

Cel mai important targ de frumusete din aceasta primavara isi deschide portile pentru cea de-a 11 a editie, promovand ideea de intoarcere in offline.

Comunicat de presa

Peste 8.000 de vizitatori sunt asteptati in perioada 8-9-10 martie, de la 10.00-18.00, la Crystal Palace Ballrooms (vis-a-vis de Piata de Flori G Cosbuc) sa ia pulsul LIVE tendintelor, sa testeze produse, sa aiba parte de servicii de calitate realizate de cei mai buni, sa cunoasca si sa descopere branduri noi si produse revolutionare.

intoarcerea in offline cheama toti profesionistii beauty, saloane de infrumusetare si pasionatii sa discute direct cu distribuitorii de produse, sa profite de reduceri, sa participe la seminarii gratuite, masterclasses si concursuri beauty profesionale in PREMIERa (NAIL ART DE SALON, COAFURA DE MIREASA, COSMETICA) concursuri in ale caror jurii se afla oamenii cei mai valorosi ai industriei. La coafura: George Soare, Eduard Dabican, Liuba Trofaniuc, Marian Cotoi, la NailArt: Raluca Croitoru, Coralia Decsi, Adriana Fodolica, Helena Bruma, iar la cosmetica: Mara Grigorescu, Radu Pherekyde, Claudia Augustin, Manuela Sandhof.

, in cadrul careia sunt premiati ce mai buni specialisti sau firme din domeniu. Peste 20 de categorii si 100 de nominalizati, alesi prin vot direct, la nivel national, de catre public. Printre categorii se numara: Personalitatea Anului, Cea mai buna scoala de coafura si Produsul Revolutionar al Anului.

Pe scena COSMOBEAUTY vor urca nume mari precum: Max Lamperter – Art Director Tony & Guy, Liuba Trofaniuc, Roberto Godini, Eduard Dabican, Don Golan, Dear Barber, Raluca Paraschiv, Mihaela Rotaru, Luke Dolan Ambasador International Uppercut si multe alte personalitati surpriza.

Isabela Vasile, owner Rouge Media, organizator COSMOBEAUTY: in aceasta primavara ne intoarcem in offline alaturi de sutele de branduri prezente la editia a 11-a Cosmobeauty - un spectacol al frumusetii pe care nimeni nu ar trebui sa il rateze.

Mai multe informatii despre COSMOBEAUTY gasiti pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cosmobeauty.bucharest/ si pe www.cosmobeauty.ro. Accesul la eveniment se face pe baza de bilet de intrare (10lei) sau de invitatie!