Trusa de prim ajutor în frumusețe la Kudika Body&Spirit Camp

Estee Lauder a fost aliatul nostru la tabăra Kudika.

Atunci când am pus pe hârtie conceptul taberei Kudika Body&Spirit părea că mai e o veșnicie până ajungem la fapte. De fapt, mijlocul lui martie a venit mai rapid decât ne-am așteptat și vineri dimineață (mai dimineață decât ar trebui să fie legal), ne-am urcat în mașină cu entuziasm și câtă energie ne-au dat cafelele băute în grabă. Între noi fie vorba, parcă băteam ușor în podea și a emoție, dar asta e altă poveste.

Din spatele cortinei, au fost trei zile de foc în care eram în picioare mult înainte să se întrevadă soarele (și așa zgârcit) printre norii Brașovului, pline de agitație și de neprevăzut. Confirmă, reconfirmă, caută camere, fă prezența, asigură-te că toate cele sunt așa cum trebuie astfel încât participantele la tabără să se poată bucura în voie de răsfățul week-end-ului petrecut la Atasagon Detox&Wellbeing Center. Zâmbetele pe care ni le-au oferit la plecare ne-au convins sa s-au despărțit de noi încărcate cu energie pozitivă și informații de folos oferit de dr. nutriționist Oana Trifu Bulzan și expertul în branding personal, Manuela Ciugudean.

Pe parcursul celor trei zile am învățat împreună, printre altele, că hrana are un impact extrem de important inclusiv asupra aspectului pielii noastre însă, în același timp, că are nevoie de îngrijire exterioară. Am simțit acest lucru pe propria piele (pun intended) atunci când, în ciuda alimentației sănătoase oferite de Atasagon, și-au făcut apariția cearcănele și tenul obosit.

Din fericire, Estee Lauder a fost alături de noi în ceea ce pentru echipa Kudika a fost mai aproape de boot camp decât de spa camp și ne-a oferit un ritual complet de îngrijire care a șters cu buretele toate semnele de oboseală.

Pentru că unele dintre noi sunt iremediabil îndrăgostite de machiaj pe care îl aplică cu religiozitate inclusiv în week-end, ne-am aflat într-o căutare permanentă a procedeului ideal de demachiere și îngrijire pe care l-am descoperit în Advanced Night Cleansing Foam de la Estee Lauder. Aplicat pe pielea umedă, îndepărtează blând și rapid machiajul, fără să lase în urmă senzația de piele uscată.

Următorul pas în ritual este aplicarea câtorva picături de Advanced Night Repair și masarea până la absorbție pe față și pe gât. Pasul poate fi repetat dimineața și seara.

Am aplicat apoi Revitalizing Supreme+ Creme pe față și gât cu mișcări de masaj iar tenul obosit de numeroase ore de muncă și-a recăpătat aspectul proaspăt de dimineață.

Una dintre problemele de care se lovesc cele mai multe femei atunci când vine vorba despre aspectul tenului este ridarea evidentă a pielii din jurul ochilor. Tocmai pentru că aceasta are o textură diferită față de celelalte zone ale tenului, necesită o îngrijire specifică. De aceea, alături de cele menționate mai sus, am folosit concentratul Eye Matrix. Acesta are un aplicator special care oferă, în același timp, un masaj delicat acestei zone. Pătrunde foarte repede în piele iar efectul se vede imediat. În completarea acestuia, am aplicat trei picături de Supreme+ Eye Balm, pe care l-am masat ușor până la absorbție.

După un astfel de răsfăț, așa cum ziceam, au dispărut urmele de oboseală nu doar de pe chip, ci și din starea generală de spirit. Prin urmare, înainte să ne plimbăm pe vechile străzi ale Brașovului, singurul machiaj pe care l-am folosit au fost mascara Sumptous Extreme care oferă genelor suprinzător de mult volum și ne-am îmbrăcat buzele cu un strop de culoare oferit de rujul Pure Color Envy cu efect de catifelare mătăsoasă.