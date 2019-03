Acordă mai multă atenţie pielii tale! Foloseşte Bio-Oil pentru îmbunătăţirea aspectului cicatricilor şi a vergeturilor!

Săptămâna trecută, Bio-Oil a susţinut o scurtă prezentare pentru participantele din tabăra Kudika despre ce înseamnă mai exact îngrijirea corectă a pielii, cum ar trebui sa procedăm și care sunt beneficiile pe termen lung ale unui ritual de îngrijire cât mai adaptat nevoilor tenului.

În timp, pielea suferă modificări şi îşi pierde elasticitatea dacă nu este hidratată şi îngrijita corect. Bio-Oil ne reaminteşte de ce fiecare femeie nu trebuie să se abată de la ritualul ei zilnic de frumuseţe şi hidratare. Pentru că întotdeauna prevenția este mai bună decat tratarea, iar peste 10-15 ani poate ca nu va conta atat de mult câte ore am petrecut la birou, însă va conta cu siguranta aspectul pielii noastre si nu doar atunci cand ne uitam in oglinda, Bio-Oil ne-a învăţat cum să ne hidratăm pielea şi ne-a arătat beneficiile vitaminelor si uleiurilor din plante în îngrijirea pielii.

Formula Bio-Oil este o combinaţie de vitamine (A și E) și uleiuri din plante (rozmarin, mușețel, gălbenele, lavandă), suspendate într-o bază uleioasă. Acest ulei furnizează pielii toate beneficiile vitaminelor și uleiurilor naturale din plante, lăsând pielea netedă, catifelată. Bio-Oil este produsul numărul 1 mondial pe segmentul de vergeturi și cicatrici, beneficiile lui fiind demonstrate prin studii clinice efectuate in laboratoare de cercetare prestigioase. Bio-Oil contine ingredientul revolutionar PurCellin Oil, datorita caruia uleiul se absoarbe rapid in piele, ajutand in acelasi timp la mentinerea hidratarii naturale a acesteia.

Bio-Oil ajuta la îmbunătățirea semnelor pe care timpul, sarcina și stresul le lasă pe piele, menținandu-i elasticitatea si favorizand regenerarea acesteia.

Pentru că frumuseţea înseamnă îngrijire, trebuie să începem de azi să acordăm mai multa atenţie pielii noastre.

Foto prima pagina Sofia Zhuravetc/ Shutterstock