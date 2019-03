Epilarea traditionala versus epilarea definitiva

Stim deja ce durere presupune epilatul cu ceara, mai ales in zona inghinala, cu toate ca mergem frecvent la cosmetica, senzatia nu este niciodata placuta. Disconfortul nu este provocat doar de catre smulgerea firelor de par, dar poate exista si din cauza temperaturii nepotrivite degajate de ceara lucru ce poate duce la arsuri mai mult sau mai putin superficiale.

Exista mai multe argumente pro si contra ce ne pot determina sa alegem o anumita metoda de epilare in favoarea alteia, precum: timpul, pretul, rezultatul, prezenta sau lipsa durerii, etc.

“Atunci cand fac referire la epilararea traditionala ma gandesc strict la epilarea cu ceara care poate fi : calda sau rece, de unica folosinta, reciclabila, cu sau fara benzi. Atunci cand spun epilare definitiva iau in calcul toate tehnologiile de tipul: LASER diode, IPL, SPL, E-Light, LASER Nd Yag, etc. Indiferent de metoda aleasa de indepartare a firului de par nedorit, scopul lor este unul comun, sa ne scape de par !.”, explica Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala si corporala.

Ana Maria Margineanu ne ofera cateva argumente de care sa tinem cont pentru a intelege mai exact care metoda de epilare ni se potriveste:

TIMPUL

Atunci cand ne referim la timp trebuie sa luam in calcul doua aspecte ce tin de sedinta de epilare: Cat timp dureaza o sedinta?; La cat timp trebuie sa revin pentru urmatoarea sedinta de epilare ?.

“In cazul epilarii cu ceara, pentru tot corpul ( mustata, axila, picioare lung, inghinal total, brate; lung) procedura dureaza ( in functie de priceperea cosmeticienei) intre 1 ora si 2 ore. Se revine la epilatul cu ceara in medie la 10 zile, in functie de culoarea si textura firului de par, dar nu in ultimul rand in functie de pretentiile clientei. In cazul epilarii definitive, pe tot corpul, sedinta ar trebui sa se termine in maxim 1 ora si 15 minute chiar daca tehnicianul este incepator si clienta inalta. Pauza dintre primele trei sedinte de epilare definitive este la 4 saptamani si ulterior distanta dintre sedinte se mareste ajungand si la 3-6 luni in functie de zona de pe corp si de pretentiile clientei. Intre sedinte, parul se poate rade sau ocazional, la recomandarea tehnicianului, se poate epila cu ceara. Indiferent de procedura aleasa, in timp, dupa mai multe sedinte, daca se face pauza, atunci cand creste firul de par se poate observa o schimbare a structurii lui, dar mai ales faptul ca este mai rar. Epilarea definitiva mai vine cu doua plusuri si anume ca, subtiaza considerabil si decoloreaza firul de par, aspecte ce se pot observa inclusiv atunci cand se pierde efectul procedurii.”, recomanda Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala si corporala.

PRETUL

Sedinta de epilare cu ceara este in general accesibila, pretul mediu fiind aproape de 100 lei pentru tot corpul. In ceea ce priveste epilarea definitiva, in functie de tehnologia pe care o alegeti ( si de zona in care se afla amplasat aparatul) pretul minim pentru o sedinta de epilare definitiva ( tot corpul ) poate fi de 400 lei, iar maxim de 1000 lei.

“Pentru epilarea traditionala, daca intr-o luna mergeti de minimum doua ori la cosmetica, veti cheltui pentru acest serviciu aproximativ 200 lei, intr-un an 2.400 lei, iar in 5 ani 12.000 lei. La epilarea definitiva pentru un rezultat satisfacator aveti nevoie de 8-12 sedinte ( va opriti cand sunteti multumite de rezultat), iar apoi urmeaza o pauza de 1-5 ani, timp in care e posibil sa simtiti nevoia sa mai reveniti la o sedinta pe an ( de intretinere ). Daca luam in calcul un pret mediu de 600 lei/ sedinta x 10 sedinte = 6000 lei pe care ii veti cheltui in aproximativ 1 an, 1 an jumatate. Daca adaugam si cel putin o sedinta de intretinere pe an, in 5 ani se vor cheltui in medie 8.400 lei.”, explica specialistul.

DISCONFORT

Stim deja ce durere presupune epilatul cu ceara, mai ales in zona inghinala, cu toate ca mergem frecvent la cosmetica, senzatia nu este niciodata placuta. Disconfortul nu este provocat doar de catre smulgerea firelor de par, dar poate exista si din cauza temperaturii nepotrivite degajate de ceara lucru ce poate duce la arsuri mai mult sau mai putin superficiale.

“In urma epilarii cu ceara traditionala sau de unica folosinta, cosmeticiana este nevoita sa aplice pe pielea noastra diferite lotiuni sau uleiuri pentru a indeparta rezidurile de ceara, iar acest lucru de multe ori poate crea senzatia de mancarime, usturime sau exista riscul sa ne patam hainele. Avantajul epilarii cu ceara va fi intotdeauna faptul ca odata cu smulgerea firelor de par, ceara indeparteaza si celulele moarte de pe suprafata pielii, lasand-o neteda si catifelata. In cazul epilarii definitive, cu ajutorul noilor tehnologii, putem sa uitam de durere. Mai nou aparatele sunt dotate cu un sistem de racire a capatului de tratament ce vine in contact cu pielea si cu ajutorul caruia se elimina orice disconfort.”, ne sfatuieste– Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala si corporala.

REZULTATUL

Apelam la epilatul cu ceara pentru ca este comun, accesibil, il gasim in orice salon si stim deja la ce sa ne asteptam.

“Se intampla totusi din diferite motive ( graba cosmeticienei, lipsa de experienta, ceara casanta, firul de par prea scurt, etc ) ca rezultatul sedintei sa tina doar 2-3 zile deoarece majoritatea firelor de par au fost rupte, nu smulse. Acest aspect ne obliga sa revenim la urmatoarea sedinta mult mai repede. Daca procedura a fost executata corespunzator unele dintre noi vom reveni in cabinetul de cosmetica abia peste 2 saptamani. Epilarea definitiva presupune raderea firelor de par cu aproximativ 2 zile inaintea sedintei. Bineinteles ca dupa primele sedinte de epilare definitiva, firele vor creste imediat, dar avem posibilitatea sa le radem ori de cate ori dorim pana la urmatoarea sedinta. In cazul epilarii definitive, rezultatul partial se poate vedea imediat, dupa prima sedinta sau in maxim 3 sedinte iar rezultatul total poate fi observat dupa 6,8,10 sedinte in functie de tehnologia- minune care ati ales-o. Trebuie precizat faptul ca epilarea definitiva reactioneaza mai greu in cazul firelor blonde sau cele de tip puf, pe cand ceara nu face astfel de diferente. Rezultatul final mai este impus si de alte aspecte precum anotimpul sau culoarea pielii. In cazul in care pielea este bronzata sau detine fototip IV / V ( adica este mai inchisa la culoare), riscul depigmentarii sau hiperpigmentarii partiale exista atat in cazul epilarii cu ceara ( temperatura ridicata ) precum si in cazul epilarii definitive ( daca aparatul nu contine un filtru special pt fototip IV- V ).”, explica specialistul in estetica faciala si corporala.

ALTE ASPECTE

Principalul aspect ce trebuie mentionat in detrimentul epilarii cu ceara, este foliculita ( iritatie la nivelul pielii ) ce poate aparea la unele persoane, pe anumite parti ale corpului.

“Foliculita este o infectie cutanata si se poate dezvolta sub forme grave reusind sa creeze disconfort atat vizual, tactil, dar mai ales transmite senzatia de mancarime continua. Epilarea definitiva, indiferent daca este cu tehnologie precum IPL sau LASER, reuseste sa trateze foliculita in doar cateva sedinte, in functie de stadiul in care afla zona infectata. Nu doar foliculita se poate trata cu ajutorul epilarii definitive, aceasta reuseste sa atenueze mai multe tipuri de probleme ce apar pe suprafata pielii, precum acneea, dermatita, iritatii banale, eczeme, herpes, deoarece lungimile de unda folosite in epilarea definitiva pot avea un spectru mai larg si au capacitatea de a regenera suprafata pielii.”, sustine Ana Maria Margineanu.

Al doilea aspect important este faptul ca epilatul cu ceara este interzis pe zone cu fragilitate capilara din cauza temperaturii ridicate ce poate stimula aparitia de noi ramificatii sangvine.

“Epilarea definitiva in acest caz nu are contraindicatii atat de stricte ci doar se recomanda sa nu se suprapuna flash-urile de mai multe ori in astfel de zone. Deci in cazul prezentei vaselor capilare pe corp, epilarea definitiva ne ajuta sa scapam de parul nedorit.”, continua Ana Maria Margineanu.

Cel de-al treilea aspect vizeaza modul in care se pot dezinfecta si steriliza obiecte ce se refolosesc de la un client la altul.“In cazul epilarii cu ceara, clienta trebuie sa urmareasca daca cosmeticiana recicleaza ceara si maniera in care face asta ( trebuie topita ceara la temperatura foarte ridicata, iar refolosirea fasiilor de ceara ce au fost contaminate cu particule de sange este interzisa !!! ). Nu doar ceara poate fi transmisibila de diferite afectiuni ale pielii, ci si spatula pentru ceara ( solicitati spatula noua ), sau mainile neprotejate.Epilarea definitiva iese iar invingatoare deoarece singurul obiect ce se transmite de la un client la altul este cristalul capatului de tratament care se desinfecteaza cu ajutorul solutiilor speciale si se autosterilizeaza prin intrmediul a unul, doua flash-uri in aer, eliberate inainte de urmatorul client.”, incheie Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala si corporala.

ANA MARIA MARGINEANU - Este specialist cu o vechime de peste 16 ani in domeniul esteticii medicale. Cu studii de specialitate in medicina, Ana Maria Margineanu este tehnician cu specializari multiple in make-up si cosmetica (pigmentari medicale, plasma pen, indepartare si corectie tatuaje, extensii si laminare gene, epilare definitiva); Unic Membru din Romania al SPCP (The Society of Permanent Cosmetic Professionals) din Statele Unite ale Americii; International Master Trainer Start Academy din 2011 pe o gama diversificata de specializari si Partener “Salveaza Feminitatea”- Proiect Umanitar. Tehnician cu experienta in estetica faciala si corporala , pigmentari medicale, indepartare tatuaje, corecţii si mai nou plasma pen/ fibroblast. Ana Maria Margineanu a dezvoltat tehnici de corecţie pentru procedurile de make-up permanent vechi.