Acidul hialuronic și pudra de diamant stau la baza produselor de machiaj Gerovital Beauty

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, mizează primăvara aceasta pe Gerovital Beauty, datorită ingredientelor-vedetă ale gamei: acidul hialuronic, pudra de diamant și vitamina E.

Gama Gerovital Beauty utilizează ingrediente de ultimă generație, inovatoare pe segmentul de cosmetică decorativă. Produsele au texturi ușoare, ce îmbină armonios principii active care protejează, restructurează, hidratează, maschează imperfecțiuni și uniformizează. Gerovital are o experiență îndelungată în produsele de îngrijire a feței, fiind recunoscut pentru produsele eficiente, mai ales pe zona de antirid, datorită acidului hialuronic. Acidul hialuronic are rolul de a hidrata tenul și ajută la întărirea funcțiilor de barieră fizică ale pielii, fiind unul dintre principalele componente ale produselor de îngrijire a pielii. Are efecte intensiv hidratante, acţionând dual, prin refacerea rezervelor hidrice din piele şi diminuarea pierderilor transepidermale de apă. Lipozomii cu Acid Hialuronic pătrund în profunzimea pielii şi umplu din interior, astfel ridurile şi liniile fine sunt mult diminuate.

Pudra de diamant este folosită exclusiv în crearea gamei Gerovital Beauty, datorită efectului de strălucire pe care îl oferă pielii, fiind esențial și în estomparea liniilor fine și a porilor. Pe lângă strălucirea naturală a tenului, pudra de diamant are proprietăți anti-îmbătrânire, stimulând producerea de colagen. Vitamina E limitează stresul oxidativ, protejând acidul hialuronic și fibrele de colagen și elastină din piele, având și rolul de a proteja de razele UV.

“În elaborarea produselor gamei Gerovital Beauty am investit multe resurse şi know-how-ul pe care îl deţinem în zona de îngrijire performantă a tenului, astfel încât să păstrăm aceleaşi standarde de calitate şi eficienţă ale brand-ului Gerovital. De aceea, gama se adresează şi serviciilor profesionale, fiind utilizată în cabinetele cosmetice şi şcolile de machiaj. Gerovital Beauty este prima gamă care combină beneficiile acidului hialuronic, ale pudrei de diamant și ale vitaminei E și în produsele de machiaj. Nevoile consumatorilor au evoluat, produsele de make-up însemnând mai mult decât culoare pe față. Produsele trebuie să fie rezistente, confortabile și sigure pentru sănătate, fără a fi testate pe animale, de aici pornind și sloganul gamei Gerovital Beauty – Mai mult decât culoare. În primul an de la lansare, Gerovital Beauty a fost extrem de bine primită în piață, înregistrând vânzări de peste 1,3 milioane lei“, a declarat Monica Martin, Manager de Produs.

Gerovital Beauty este prima gama de cosmetică decorativă din portofoliul companiei, lansată în ianuarie 2018. Linia conține 74 de produse pentru fiecare etapă de machiaj. Specialiști Gerovital din multiple arii de expertiză au colaborat la dezvoltarea gamei, care a durat mai bine de doi ani.

Produsele din gamă se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani și sunt disponibile în rețeaua magazinelor de brand Gerovital, în magazinul online www.farmec.ro, precum și pe marketplace-ul eMAG.

Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc - rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În martie 2019, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara şi 18 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București (5 magazine), Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea.

