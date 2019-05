Pielea ta merita mai mult!

Bio-Oil contribuie la estomparea vergeturilor si a cicatricilor

Pielea este considerata termometrul starii generale de sanatate, dar si oglinda trecerii timpului. Este mai mult decât un simplu invelis cosmic, este o structura complexa de tesuturi care functioneaza simultan protejându-te în diferite feluri. De aceea, ingrijirea pielii ar trebui sa fie o preocupare constanta.

Bio-Oil este un ulei pentru ingrijirea specializata a pielii, care ajuta la imbunatatirea aspectului cicatricilor si vergeturilor vechi si noi*. Se absoarbe rapid in piele datorita ingredientului revolutionar PurCellin Oil™ si nu pateaza hainele. Bio-Oil uniformizeaza nuanta tenului, hidrateaza, regenereaza si catifeleaza pielea. Calmeaza pielea dupa expunerea la soare, fiind deosebit de benefic pentru pielea sensibila. Are un parfum delicat, placut, foarte bine tolerat in timpul sarcinii.

Formula Bio-Oil este o combinație de vitamine si extracte din plante, suspendate într-o baza de ulei: Vitamina A, Vitamina E, Ulei de Galbenele, Ulei de lavanda, Ulei de rozmarin, Ulei de musetel, PurCellin Oil™.

Bio-Oil a fost lansat in anul 1987, in Africa de Sud si reprezinta munca de o viata a chimistului german Dieter Beier, detinatorul companiei Union Swiss, de la vremea aceea.

In present, Bio-Oil este produs de Union Swiss si este cel mai bine vandut produs dermato-cosmetic in 25 de tari la nivel mondial.

In Romania Bio-Oil este disponibil in farmaciile din toata tara (online si offline), in 3 forme de prezentare: 60ml, 125ml si 200ml.

*Acceseaza bio-oil.com/ro pentru mai multe informatii despre produs si detalii despre studiile clinice.

