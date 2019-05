7 cele mai bune fonduri de ten: recomandări glamour

Fondul de ten este - la propriu, și la figurat - baza pentru un machiaj reușit. Dacă încă nu l-ai găsit pe cel mai bun pentru tenul tău, îți facem câteva recomandări.

Secretul reușitei unui machiaj stă în calitatea produselor alese. Iar un fond de ten nu trebuie ales în baza unor compromisuri pentru că acesta condiționează modul în care machiajul rezistă, cum îți arată tenul la finalul zilei și, mai ales, cât de protejat este. Până la urmă, un fond de ten bun nu doar acoperă imperfecțiunile dar răsfață și îngrijește tenul. Iți propunem, astfel, câteva dintre cele mai populare, apreciate și recomandate fonduri de ten - pe cele mai bun dintre cele bune.

Fond de ten Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Probabil că deja ai auzit de acest fond de ten, dar nu l-ai încercat încă - este cunoscut ca un favorit al surorilor Kardashian. Are acoperire medie, asigură un machiaj de față anti-blemish și lasă tenul radiant și hidratant. Potrivit pentru toate tipurile de piele, unul dintre cele mai bune fonduri de ten, Silk de la Giorgio Armani este luminos (are tehnologie micro-oil) și se aplică ușor.

Fond de ten Fenty Beauty by Rihanna

Da, acea Rihanna, cântăreață și artistă pop, și-a lansat propria linie de produse cosmetice. Printre ele, fondurile de ten Fenty Beauty le-au cucerit în scurt timp pe cele care caută un make-up simplu și de efect. Cu acoperire perfectă ajută la estomparea imperfecțiunilor, îmbunătățind totodată textura pielii. Este disponibil în 40 de nuanțe, este rezistent și are SPF 10. Formula fără ulei este una adaptată la climă (rezistă la umiditate, transpirație, nu înfundă porii).

Bobbi Brown Skin Foundation Long-Wear Even Finish

Moale, fin, ușor de aplicat cu tușe mici, acest fond de ten nu doar acoperă, dar asigură și strălucire, controlând totodată excesul de uleiuri. În plus, îți păstrează tenul hidratat. Are patru nuanțe dintre care poți alege - porcelain, beige, honey și warm ivory. Acesta uniformizează nuanța pielii, are efect de lungă durată și lasă pielea fină și elastică.

Fond de ten Lancome Teint Idole Ultra Wear

Dacă în cea mai mare parte a zilei ești prin oraș s-ar putea să ai nevoie de un fond de ten rezistent și care se vede frumos - care să nu usuce, să nu încarce, să nu lase urme inestetice. În patru nuanțe la fel de cool, această sticluță cu fond de ten de la Lancome este originară din Franța, aduce beneficii anti-poluare, are efect de matifiere și factor de protecție 15. Formula lichidă este pentru toate tipurile de piele.

Fond de ten Yves Saint Laurent Encre de Peau All Hours Foundation

Pentru machiaj persistent, cu SPF 20 (protejează împotriva efectelor razelor solare). Fondul de ten Yves Saint Laurent Encre de Peau All Hours Foundation uniformizează nuanța pielii, acoperind micile imperfecțiuni cu efect de lungă durată. Capacitatea de acoperire este mare, produsul cosmetic este rezistent la apă și are totodată efect matifiant pentru ten - consistență lichidă, acoperire ridicate, pentru toate tipurile de piele.

Fond de ten Chanel Les Beiges

O formulă ușoară care se absoarbe rapid și care completează un make-up profesional. Cu un finish catifelat și cu calități de strălucire, acest fond de ten are consistență lichidă și se aplică simplu. Tenul devine impecabil, uniformizând. Are extract de kalanchoe care protejează pielea, iar pigmenții de minerale conferă un look luminos, sănătos, strălucitor. În plus, are în compoziție acid hialuronic pentru o senzație instanță de confort.

Clinique Stay Matte fond de ten lichid pentru ten gras și mixt

Fondul de ten Clinique Stay Matte uniformizează nuanța pielii și are efect matifiant pentru ten. Este ideal pentru a se obține o piele fină și elastică. Se aplică fondul de ten pe punctele de bază ale feței, și anume fruntea, obrajii și bărbia, ajutând în cazul unor pori dilatați. Nu are SPF, nu are formulă grasă și uleioasă, este fără parfum și parabeni.

