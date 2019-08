Body Gelee – Secretul pielii tale pentru zilele de vară

În fiecare zi îţi doreşti să pleci de acasă, zâmbitoare, purtând o ţinută chic looking like a superstar? Start every single day with Body Gelée and make your day one to remember.

comunicat de presa

Captivating, fascinating, alluring – superlativele unei femei care știe ce vrea, mai ales în zilele călduroase de vară when she really needs to spark. Iar cum micile detalii dictează întotdeauna perfecțiunea, ai nevoie de un aliat de încredere de la Sabon.

Be Supercalifragilistic cu Body Gelée

Bucură-te în această vară de o loţiune de corp delicată şi uşoară, îmbogăţită cu ulei de avocado pentru hrănirea pielii tale şi aloe vera pentru senzaţia de prospeţime şi răcoare.

Dedicat ție, Body Gelée, reunește cele 2 ingrediente speciale într-un singur produs, iar tu te bucuri liniștită de zilele cu soare, fie că ești la piscină sau la o terasă cool.

Delicat și răcoritor ca o ploaie de vară, Body Gelée este disponibil în cele cinci arome EAU de SABON - Iasomie, Paciuli-Lavandă-Vanilie, Green Rose, Citrus Blossom și Mosc.

#SkinFood pentru o piele hidratată ce radiază sănătate chiar şi după expunerea la soare. Produsul este ambalat în borcan cu filet și este recomandat a se folosi după curăţarea pielii cu gel, ulei de duş, lapte de baie sau săpun lichid exfoliant.

#DailyRoutine, Body Gelée este un produs destinat îngrijirii zilnice, pentru toate tipurile de piele.

#BodyGelée#SkinFood#DailyRoutine#SummerSecret#Sabon#SabonRomania – descoperă întreaga ofert pe www.sabon.ro!

Din Dragoste de artă

Pentru că atunci când vorbești de BodyGelée, te referi și la perfection of art in just an image. Luna aceasta, Burhan Marius, prin lucrarea ”Reality”, inspirată din colecția Sabon, vorbește de atmosfera unui disc ce se aude în surdina unui pick-up, dintr-o cafenea uitată din Lisabona, unde timpul stă întotdeauna în loc.

Peisajul, oamenii și istoria te duc, poate pentru o clipă, într-un moment în care cotidianul este doar un detaliu. Un royal passport către fericire.