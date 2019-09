8 operatii estetice putin obisnuite, de care probabil nu ai auzit

Exista si proceduri mai bizare, de care sigur nu ai auzit.

Chirurgia plastica se bucura de tot mai multa popularitate, atat in randul femeilor, cat si al barbatilor. Interventii precum liposuctia, augmentarea buzelor, rinoplastia sau augmentarea sanilor sunt deja binecunoscute si chiar des efectuate. Exista insa si proceduri mai bizare, de care sigur nu ai auzit.

Abdominoplastia

Multa vreme, singura reteta sigura de a obtine un abdomen perfect era mersul la sala si multe ore de lucru cu aparatele sau dietele drastice. Alternativa pentru un contur abdominal perfect vine de la chirurgii esteticieni și se numeste abdominoplastie. Recomandata in special persoanelor care au slabit foarte mult, abdominoplastia a inceput sa fie preferata si de persoanele care, indiferent ce ar face, nu pot obtine acea talie perfecta de viespe. Mai ciudat insa e faptul ca interventia a inceput sa capete interes si în randul barbatilor care vor sa obtina usor un abdomen plin de muschi. Se numeste liposculptura si este o tehnica avansata ce creeaza efectul de six-pack.

Ombilicoplastie

Operatia estetica a buricului a devenit in ultima perioada una dintre cele mai populare alegeri, inclusiv la noi. E o interventie relativ simpla, care nu dureaza mult si la care apeleaza atat femeile al caror ombilic a suferit schimbari după nastere, cat si barbatii nemultumiti de forma buricului lor.

Otoplastia

Otoplastia sau corectia urechilor clapauge se poate face la orice pacient peste cinci ani. Interventia are riscuri minore, dureaza aproximativ doua ore si se efectueaza cu anestezie locala. Recuperarea, in cazul copiilor, se face dupa o saptamana, in timp ce adultii pot reveni la activitatea obisnuita dupa numai doua sau trei zile.

Labioplastia

Da, ai citit bine. O labioplastie este o interventie chirurgicala plastica des folosita pentru a intineri zona genitala, sau pentru a corecta aspectul inestetic ori dimensiunea labiilor. Conform Societatii Americane a Chirurgilor Plastici, numarul femeilor care solicita aceasta procedura a crescut cu aproape 40% în decursul unui singur an. Operatia este relativ simpla si dureaza, de obicei, o ora, avand atat beneficii estetice, cat si functionale.

Ginecomastia si remodelarea areolei

Aceste interventii chirurgicale asupra sanului se pot face si la barbati. De fapt, tot mai multi dintre ei vor sa isi corecteze forma sanilor pentru a dobandi un aspect mai masculin. Varsta, dereglarile hormonale sau endocrine, dar si cresterea in greutate pot fi cateva dintre cauzele pentru care acestia apeleaza la chirurgii esteticieni ca sa-si reduca sanii.

Bichetomia

Daca unele femei isi injecteaza acid hialuronic sau botox, altele prefera sa-și evidentieze pometii prin indepartarea unei parti a tesutului adipos din zona obrajilor, numit “bula lui Bichat”. E o procedura simpla si eficienta, care poate schimba radical aspectul fetei. Interventia necesita insa mana sigura a unui chirurg experimentat, pentru a evita eventualele dezechilibre sau asimetrii ale pometilor. Efectul obtinut este unul de subtiere a liniei tenului, de intinerire a fetei.

Operatia pentru gropite în obraji

Se spune ca persoanele cu gropite în obraji sunt mai atragatoare. Insa doar unul din cinci oameni se naste cu aceasta particularitate. Insa, daca nu ai asa ceva, poti obtine acest aspect daca te lasi pe mana unui chirurg plastic priceput. Procedura se face sub anestezie locala, nu e dureroasa și dureaza aproximativ o jumatate de ora. Vindecarea dureaza intre doua și trei saptamani, după care gropitele vor capata un aspect firesc.

Implantul de gene sau sprancene

Am auzit cu toate de implantul de par. Dar exista și varianta implantului de gene și sprancene. Potrivit celor care au exagerat probabil cu pensarea, implantul poate restaura aspectul initial, folosind par de pe scalp. Interventia e preferata, in general, de femeile intre 35-44 de ani. In acelasi mod, implantul de par pentru gene poate imbunatati in mod semnificativ aspectul natural al fetei, fiind o interventie relativ simpla, care se face sub anestezie locala.

foto: By Kotin , Shutterstock