Rutina de antrenament pentru un ten luminos: FOREO LUNA mini 3 review

Am gasit solutia curatarii tenului dupa antrenament – peria faciala FOREO LUNA mini 3.

Pentru cele care au descoperit deja beneficiile sportului si ora de antrenament face parte din rutina zilnica, gasirea timpul liber dedicat altor activitati de infrumusetare devine o provocare. Miscarea este deosebit de importanta pentru un corp armonios si o stare generala de bine, numeroase studii demonstrand stransa legatura intre activitatea fizica si incetinirea procesului de imbatranire. Intre ora de aerobic, intalnirile cu prietenele, cumparaturile si alte indatoriri zilnice, programarea la cosmetica isi face din ce in ce mai greu loc pe lista de prioritati. Cum gasim timp de a ne dedica frumusetii fara a renunta la alte lucruri importante? Vestea buna pentru un ten impecabil vine de la brandul suedez care imbina pasinea pentru frumusetea si tehnologia - FOREO. LUNA mini 3 este aici si este pregatit sa compenseze in cateva minute, chiar dupa sala, programarile pierdute la cosmeticiana, motiv pentru care am pregatit si un review al acestui dispozitiv.

Am vrut sa testam cel mai performant LUNA din toate timpurile ce a strans un numar impresionant peste 3 milioane de pre-comenzi la nivel mondial si iata ce am descoperit dupa doua saptamani de utilizare zilnica:

O piele curata inseamna o piele mai tanara, ce reuseste sa asimileze mai usor elementele hranitoare continute de produsele de ingrijire pe care le folosim. O curatare zilnica cu noul LUNA mini 3 reduce frecventa necesitatii tratamentelor profesionale ce includ peeling si extractii dureroase.

Pielea este mai receptiva la curatarea sonica dupa antrenament sau sauna, atunci cand porii sunt inca deschisi si tenul este mai vascularizat. Am folosit LUNA mini 3 cu spuma de curare preferata si am observat o textura imbunatatita a pielii si o absorbtie mai buna a cremei hidratante. Un motiv in plus sa nu chiulim de la sala☺

Nu puteam omite din acest review faptul ca ne-am indragostit de functia Glow Boost de doar 30 de secunde, perfecta pentru zilele cand suntem extrem de grabite - asigura o curatare extrem de rapida si un plus de luminozitate vizibila imediat dupa utilizare.

Este extrem de practic pentru a fi purtat in geanta de sala si in orice bagaj mic de mana, datorita dimensiunilor si faptului ca este impermeabil 100% O singura incarcare garanteaza pana la 400 de utilizari.

Nu il vei pierde niciodata- functia Find my LUNA iti permite sa localizezi in timp real dispozitivul de pe telefon, oriunde ai fi.

Indiferent daca ai folosit sau nu o perie de curatare faciala FOREO pana acum, LUNA mini 3 iti va schimba felul in care iti ingrijesti pielea, urcand in liga profesionista curatarea rapida, realizata acasa si lasandu-ti mai mult timp pentru activitatile care te fac cu adevarat fericita.