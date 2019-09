Vrei sa iti indrepti dintii dar aparatele dentare vizibile nu ti se par o solutie? Ei bine, acum poti obtine zambetul mult visat cu un aparat dentar transparent! Invisalign este raspunsul pe care il cauti.

Invisalign este aparatul dentar care indreapta dintii prin intermediul unor gutiere transparente. Acestea sunt fabricate dupa modelul dintilor tai, folosind cea mai noua tehnologie din America.

Practic, am nevoie de reprezentarea dintilor tai (obtinuta prin amprentare sau scanare digitala) niste fotografii si radiografii dentare. Pe baza acestor informatii cumulate, in colaborare cu medici specialisti din Statele Unite, realizez un plan de tratament individualizat, care sa raspunda cel mai bine nevoilor fiecarui pacient. Pacientii care au optat pentru Invisalign vor vedea planul lor de tratament sub forma unui filmulet 3D, in care dintii lor se misca progresiv pana la varianta finala dorita. Aceasta simulare permite pacientului sa vada cum vor arata dintii oricand pe perioada de tratament, dar si mai motivant, la sfarsitul perioadei de purtare!

Gutierele se schimba la fiecare 10 zile, fiecare nou set imprimand miscare dintilor tai. Practic, nu mai este nevoie de vizita lunara la medicul ortodont pentru a activa aparatul, faci tu singur asta la fiecare 10 zile. Astfel, Invisalign devine solutia perfecta pentru cei care locuiesc in alte tari, cei care calatoresc mult sau gasesc greu timp in programul lor ocupat.

Aparatul trebuie purtat timp de 20-22h pe zi, fiind indepartat in timpul meselor si realizarii igienei orale. Asta inseamna ca ai voie sa mananci absolut orice! Nu ai restrictii alimentare ca la celelalte aparate dentare. Rutina nu ti se schimba. Doar zambetul se perfectioneaza!

Am mentionat si faptul ca timpul de trament este mai scurt? Da, cu Invisalign timpul de tratament se scurteaza cu pana la 50% fata de tratamentele ortodontice traditionale.

Si nu doare! Vei simti cel mult un disconfort atunci cand schimbi gutiera, dar nimic asemanator cu durerile resimtite la celelalte aparate ortodontice.

Aparatul dentar Invisalign este elegant, transparent, foarte eficient intr-un timp mult mai scurt. Planul de tratament digital iti permite sa vezi pozitia dintilor oricand in timpul tratamentului si, cel mai important, la finalul tratamentului! Rutina alimentara nu se schimba, nu ai dureri. Te-am convins? Te astept la un consult pentru a face cunostiinta cu Invisalign!

Invisalign - wear the perfect smile!

https://www.dralexandramircea.ro/blog/categories/aparatul-dentar-invisalign

https://www.instagram.com/dralexandramircea/

https://www.facebook.com/dralexandramircea/

0764 760 760