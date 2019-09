Trucuri pentru un par revigorat instant de la Maria Nila

Invisidry Shampoo nu lasa nicio urma de produs pe par, spre deosebire de sampoanele uscate traditionale.

comunicat de presa

Samponul uscat Invisidry este un spray cu pulbere usoara, care improspateaza rapid parul si scalpul. Formula absoarbe cu usurinta uleiurile naturale ale suvitelor de par de la nivelul scalpului, ceea ce da un aspect de prospetime. Invisidry are un miros fructat unic de fructul pasiunii si mar.

Invisidry Shampoo nu lasa nicio urma de produs pe par, spre deosebire de sampoanele uscate traditionale. Prin urmare, acesta functioneaza perfect atat pe parul blond, cat si pe cel mai inchis la culoare!

Samponul Invisidry are o formula imbogatita cu amidon de orez, amidon care este renumit pentru capacitatea sa de a intra mai adanc in firul de par, datorita moleculelor sale mici, parul fiind foarte usor de periat. In comparatie cu Dry Shampoo de la Maria Nila, care contine amidon de cartofi, samponul Invisidry confera o rezistenta mai usoara.

Produsul este formulat cu ulei de Abyssinian care este bogat in acizi grasi precum omega 9 si imita efectul siliconului prin formarea unui strat protector pe firul de par. De asemenea, extractul din semintele de floarea soarelui are efecte reparatoare si protejeaza parul de pierderea culorii si a degradarii cauzate de razele UV, oferind protectie impotriva radicalilor liberi care accelereaza decolorarea.

Samponul Invisidry poate fi utilizat si in scopuri de precautie, aplicandu-l pe par inainte de a te pregati pentru evenimente sau alte ocazii in care parul poate fi expus la impuritati sau alti factori externi. Produsul se fixeaza pe scalp si impiedica parul sa devina gras sau murdar.

Pentru aplicare, se agita sticla in mod corespunzator si apoi se pulverizeaza Invisidry pe parul uscat direct pe radacini, sectiune dupa sectiune. La final se periaza sau se maseaza produsul in par, pentru a obtine un rezultat uniform si proaspat.

O modalitate alternativa de utilizare al produsului Invisidry este in etapele finale ale procesului de coafare. Parul proaspat spalat si coafat poate fi uneori fara volum din cauza lipsei produselor din el. Aplicarea Invisidry pe lungimea suvitelor de par va crea un strat suplimentar in jurul acestora si va conferi mai mult volumul parului.

Invisidry se poate folosi mai mult decat un sampon uscat. Poate fi folosit pentru a va contura lungimile suvitelor de par dupa indreptare sau ondulare! Invisidry ofera o senzatie de mat, iar formula usoara va permite sa-l aplicati in mai multe straturi, fara ca acesta sa fie prea puternic.

Invisidry face parte din linia de produse de Style and Finish de la Maria Nila. Aceasta este o gama completa de produse de styling si mentinere a culorilor pentru a crea orice stil, textura sau aspect – de la o infatisare eleganta pana la una dezordonata.

Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, produse in Suedia, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor.

Produsele Maria Nila sunt certificare de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la profihairshop si online pe profihairshop.ro si www.marianila.com