Cum sa redai sanatatea parului tau

Cateva trucuri pe care le poti incerca singura, acasa, pentru a avea un par minunat.

O persoana fericita este una cu parul sanatos si stralucitor, insa nu intotdeauna planurile ies asa cum vrem noi. Tocmai de aceea, venim in ajutorul tau si iti propunem cateva trucuri pe care le poti incerca singura, acasa, pentru a avea un par minunat.

1. Uleiul de cocos

Proprietatile uleiului de cocos sunt nenumarate, acesta putand fi folosit pentru a rezova o multitudine de probleme, inclusiv cea a parului uscat. Aplica un strat de ulei de cocos pe totata lungimea lui, dupa care lasa-l sa actioneze timp de o ora, daca se poate, tinandu-l la caldura. Apoi clateste-l bine si spala-l cu samponul recomandat tipului tau de par, pana cand nu mai simti niciun pic de reziduu uleios. La final, lasa-l sa se usuce de la sine.

Parul tau va redeveni matasos si maleabil, fara a ramane incarcat. Poti repeta tratamentul saptamanal.

pixabay.com/ DanaTentis

2. Ulei de masline pentru par stralucitor

De multe ori avem tendinta sa folosim masti de par dupa ce l-am spalat, insa uleiul de masline este recomandat inainte de a curata parul. Chiar daca astfel se lungeste procesul, merita din plin. Aplica un strat de ulei de masline presat la rece pe toata lungimea parului, lasa-l sa-si faca efectul timp de una sau doua ore inainte de a-l spala cu sampon si astfel ii vei darui stralucirea care ii lipsea.

3. Uleiurile esentiale

Nu o data ti s-a intamplat sa te piepteni si sa iti ramana multe fire de par pe perie sau pe pieptene. Pentru a diminua caderea parului, iti recomandam sa iti masezi scalpul cu uleiuri esentiale. Cele mai eficiente sunt uleiul de jojoba, susan, migdale si cel de soia. Acestea vor spori circulatia sangvina si vor ajuta parul sa creasca mai repede si mai sanatos. Fa asta ori de cate ori te speli pe cap si vei vedea diferenta.

4. Oul

Stim deja ca oul are proprietati miraculoase atunci cand il includem in masti, atat pentru par, cat si pentru piele. In functie de tipul de par, poti folosi oul intreg, pentru parul normal, pentru cel uscat doar galbenusul si doar albusul pentru cel gras. Amesteca aproximativ o jumatate de cana cu oua si aplica-le pe parul uscat, lasandu-le 20 de minute sa actioneze. Dupa ce timpul s-a scurs, clateste parul cu apa rece, samponeaza-l si apoi lasa-l sa se usuce la temperatura camerei.

pixabay.com/ couleur

5. Produsele lactate

Se intampla uneori ca parul tau sa arate nespalat chiar si la o zi după ce l-ai curatat, iar aceste situatii nu sunt deloc placute. Ei bine, de acum inainte le vei putea ocoli, folosind in procesul de ingrijire a parului produse lactate. Datorita acidului lactic continut de acestea, vei scapa de aspectul de par murdar si vei putea prelungi, in timp, perioada scursa intre doua spalari.

Uda-ti parul, mai apoi maseaza-l cu iaurt gras si tine-l aproximativ 30 de minute. Apoi clateste-l si repeta procesul cel putin o data pe saptamana. Parul tau iti va multumi.

6. Berea

Stim, suna ciudat, insa berea chiar da volum parului. Daca este fragil si lipsit de volum, stropeste-l cu bere, iar drojdia fermentata din aceasta va ingrosa firele de par si le va conferi volum. Cel putin o data pe saptamana poti aplica aceasta metodapentru un efect wow.

7. Uleiul de avocado

Daca parul tau are nevoie de hidratare intensiva, te poti baza pe uleiul de avocado. Poti prepara usor o masca pe baza de avocado, acasa: ia un fruct de avocado, rupe-l in jumatate, zdrobeste-l alaturi de smantana sau ou si aplica amestecul rezultat pe par. Lasa-l sa actioneze o jumatate de ora si apoi clateste. In urma acestui proces, parul tau va avea o textura frumoasa si va fi hidratat. Foloseste-te de acest ritual o data la două saptamani.

8. Argila

Daca ai parul gras, argila va face minuni. Pe langa ca te va scapa de aspectul usuros, aceasta ajuta si la prevenirea caderii parului si a producerii matretii. Amesteca o jumatate de cana de argila cu un sfert de cana de otet de mere si adauga peste apa fierbinte, cat sa fie suficient de fluid amestecul, astfel incat sa il poti aplica usor pe par. Lasa-l sa actioneze timp de 20 - 30 de minute, iar apoi clateste parul cu apa calduta din abundenta. Samponul nu este necesar in acest caz, deoarece masca va curata foarte bine parul, însa dacă simti ca este prea uscat, poti folosi un balsam.

9. Mierea

Mierea este un alt ingredient folosit intr-o multime de tratamente naturiste. In cazul parului, aceasta il hidrateaza. Aplica pe parul uscat o masca dintr-o jumatate de cana de iaurt gras, miere si ulei de masline, iar parul tau, pe langa ca va fi hidratat, va avea si o strălucire de invidiat. Lasa masca sa actioneze timp de 30 de minute, apoi clateste parul si spala-l cu un sampon potrivit lui. La final, lasa parul sa se usuce natural.

10. Suc de mere

pixabay.com/ fanycrave1

Chiar daca poate nu pare, chiar si sucul de mere are proprietati curative atunci cand vine vorba despre par: calmeaza mancarimile scalpului, elimina matreata si face parul matasos. Masca cu suc de mere se prepara usor acasa dintr-un mar stors impreuna cu putina apa calduta. Aplica-o pe par, maseaza scalpul si dupa cinci - zece minute, spala parul chiar si doar cu apa si usuca-l. Vei vedea ca acesta este mai stralucitor si matasos.

Ti-am impartasit acum toate secretele noastre. Care este reteta ta preferata de masca de par?

foto prima pagina: pixabay.com/ katyandgeorge