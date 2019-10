Los Angeles, noul parfum Gallivant, a fost lansat în România 

Odată cu inaugurarea spațiului, Rosa Mundi Parfums D’Auteur a lansat, joi seară, ultima creație olfactivă a Casei Gallivant, în prezența lui Nick Stewart- Founder & Creator Gallivant.

comunicat de presa

Los Angeles by Gallivant este un parfum unisex, artizanal, strălucitor, asemenea unei reclame luminoase, simbol al orașului ce l-a inspirat pe Nick Stewart : “ Los Angeles este locul care îți aprinde imaginatia, iar faptul că nu conduc niciodată un autoturism m-a facut să iau orașul la pas, cu bicicleta sau cu autobuzul și să-i observ pe îndelete frumusețea. Pentru mine, orașul acesta este ca o linie de hotar, o intersecție unde se întâlnesc mai multe lumi. Cartierele etnice, dealurile, nesfârșitele șosele....aici e culoare și dramă...și mi-am dorit să surprind acest sentiment de vitalitate, de noi începuturi...”

Aerat, aromatic, ușor lemnos, dar și proaspăt ca adierea unei brize, Los Angeles este rezutatul întâlnirii dintre Nick Stewart și parfumierul indie Carine Chevallier.

“Prin acest parfum, am dorit să evoc strălucitorul, acaparatorul Hollywood. Case presărate pe dealurile cu pământ uscat, eucalipt și salvie, briza Oceanului Pacific” – ( Nick Stewart)

Parfumul se deschide cu note exotice de eucalipt, salvie, mandarină și ananas. Notele de mijloc, florale, de narcisă și bergamotă, reprezintă o evocare a aromei Mexicului din LA, iar, la final, seducția este conferită de notele lemnoase, incitante, de ienupăr, mosc și heliotrop.

Creat in 2017, de catre Nick Stewart, cel care a fost Product & Creative Director pentru L’Artisan Parfumeur, brandul Gallivant vorbește despre libertatea și încântarea pe care le oferă explorarea. Colecția cuprinde 8 parfumuri, inspirate de sunetele și aromele marilor destinații urbane: London (finalist în 2018 al Art and Olfaction Awards), Amsterdam, Berlin, Brooklyn, Istanbul, Tel Aviv, Tokyo si Los Angeles.

Alegerea celor 8 denumiri de orașe reflectă locurile de care Nick s-a îndrăgostit, acele metropole care au devenit memorabile, grație unor trăiri puternice. Astfel, fiecare parfum reprezintă chintesența descoperirii orașului al cărui nume îl poartă, cât și a amintirilor pe care Nick le-a adunat ca într-un carnet de călătorii.

Gallivant înseamnă plăcerea explorării la pas a unui oraș. Priviri, sunete, arome, toate acestea sunt capturate într-o esență. Gallivant este despre libertatea de a te uimi și de a te lăsa captivat de vibe-ul unui loc. Colțuri neștiute, descoperite din întâmplare, cartiere ce evocă spiritul locuitorilor, străzi ce par că vin de nicăieri, dar care te conduc spre emoția noutății, oameni pe care îi cunoști par hazard, pe scurt, Gallivant este invitația de a trăi aici și acum.

Toate parfumurile semnate Gallivant conțin 30 ml, sunt realizate manual, în Franța, urmărind procese artizanale autentice, fiind finalizate prin aceeași metodă handcrafted, în Anglia.

“Ca un călător de vocație, am gândit aceste gramaje, conținute în recipiente micuțe, de 30 ml, din două motive: unul, pentru că mi-am dorit produse adecvate prin dimensiuni unui nomad modern și al doilea, pentru că nimeni nu rămâne fidel unei singure semnături olfactive”. -Nick Stewart

Dorința lui Nick de a oferi creații olfactive miniaturale s-a transpus și în crearea Nomad-Set-ului, o selecție demonstrativă de 6 arome, perfecte pentru călătorii.

Rosa Mundi Parfums d’Auteur surprinde printr-o selecție eclectica de parfumuri artizanale, vizitatorul trăind o experiență senzorială unică, adaugând elementului olfactiv, predominant, pe cel vizual, prin diversitatea și frumusețea recipientelor, dar și prin spatiul adecvat invitației de a pătrunde în lumea sugestivă a parfumurilor.

„ Am văzut aceasta parfumerie ca pe un spațiu luminos, aerat, în care iubitorii de parfumuri pot explora esențe noi, create cu ingrediente prețioase, aduse din toate colțurile lumii, un loc de întâlnire pentru spiritele creative, pentru căutătorii de parfumuri rare. Promovăm arta de a trăi frumos și o celebrăm oferindu- le clienților nostri ocazia de a descoperi parfumurile, printr-o veritabila experiență multisenzoriala. Chiar in mijlocul orașului, poți evada intr-o călătorie imaginară, intr-o lume al carei parfum noi am încercat să-l cuprindem in mai multe flacoane...” a declarat Miruna Quéva- Owner Rosa Mundi.

Cu un design sofisticat, rezultat al combinării stilului actual cu eleganța minimalistă, Rosa Mundi Parfums d’Auteur este locul în care “the urban explorers” pot descoperi unele dintre cele mai interesante parfumuri ale momentului, realizate de parfumieri de excepție, din ingrediente nobile și esențe rare.

Amenjată de o echipă de arhitecți talentați și tineri, parfumeria a fost selectata printre cele mai frumoase spații, în cadrul Romanian Design Week.

Parle moi de Parfum, Rose et Marius, Jardin de France, Goldfield & Banks, Francesca dell’Oro, Institut Très Bien, Philly and Phil, Angela Ciampagna sunt brandurile pe care le putem găsi în parfumeria Rosa Mundi Parfums d’Auteur.

Rose et Marius reprezintă povestea autentică a lui Magali Fleurquin-Bonnard, cea care și- a transformat prima sa amintire, de la sosirea în Provence, în parfumuri extraordinare. Inspirate de motivele dalelor de ceramică din casa parintească, obiectele parfumate, ce îi poartă semnătura, sunt cuceritoare. Toate creațiile Rose et Marius sunt realizate manual, în Franța, de către artizani parfumieri pricepuți, din ingrediente naturale.

Parle moi de Parfum, așa cum o spune și denumirea, reprezintă intenția clară de a vorbi doar despre parfum. Michel Almairac, parfumierul casei, este un nume cu reputație în industria parfumeriei, fiind cel care a creat și identitatea olfactivă pentru Dior, Burberry sau Chloe.

Golfield and Banks surprinde spiritul Australiei, dând naștere unor parfumuri inedite, a căror unicitate se naște nu doar din rafinamentul aromelor, cât, mai cu seamă, din faptul că fiecare parfum conține un ingredient specific acestor întinderi. Numele brandului este un omagiu adus primului botanist și naturalist al Australiei, Joseph Banks, cel a carui colecție amplă de plante australiene și seminte a fost cea care, pentru prima dată, a vorbit lumii despre bogăția vastă a continentului. Creațiile Goldfield & Banks conțin ingrediente ce rar sunt folosite în parfumeria actuală.

Albastrul nesfârșit, pădurile, pământul arid au inspirat aceasta aroma unică a Australiei, transpusă în creații olfactive de excepție, cu ingrediente prețioase.

Mai multe detalii despre parfumuri gasiți pe https://www.rosamundiperfumery.com/