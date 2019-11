Care este diferența dintre PRP facial și mezoterapia cu microace?

Cui îi este recomandat să urmeze un tratament cu PRP și cui unul cu mezoterapie? Iată câte întrebări se nasc doar prin simpla alăturare a celor două?

Atunci când discutăm despre tratamentele de înfrumusețare moderne, PRP - terapia vampir și mezoterapia cu microace sunt două dintre cele mai apreciate și cautate. Dar care este diferența dintre cele două tratamente? Care sunt plusuri și minusurile ambelor terapii? Cui îi este recomandat să urmeze un tratament cu PRP și cui unul cu mezoterapie? Iată câte întrebări se nasc doar prin simpla alăturare a celor două?

„Sunt întrebată adesea de către pacienți care este diferența dintre microneedling și PRP. Nu aș putea opta exclusiv pentru una dintre ele. Ambele sunt proceduri moderne, minim invazive de biorejuvenare și revitalizare a pielii. Atât mezoterapia cât și Terapia Vampir stimulează cu succes sinteza fibrelor de colagen la nivelul pielii, prin procesul de autovindecare care este detectat de organism, în momentul în care microperforațiile se produc la nivelul zonei tratate”, explică Ioana Anghel, specialist dermato - estetică.

Punctual, hai să vedem ce este PRP facial și ce este mezoterapia cu microace?

Fie că vorbim despre reducerea semnificativă a ridurilor fine din jurul gurii și a ochilor, despre îmbunătățirea aspectului pielii din zona decolteului sau, chiar și despre reducerea căderii părului sau tratamentul cicatricilor post-acneice, PRP sau Terapia Vampir este, fără doar și poate, soluția ideală. Recomandată și utilizată astăzi în special în medicina estetică, este foarte important de știut că, de fapt, Terapia Vampir sau Terapia Dracula, așa cum mai este ea cunoscută, a fost folosită inițial în chirurgia cardiacă. Terapia Vampir presupune, de fapt, o microperforare în zonele ce se dorește a fi reparate o anumită cantitate de plasmă îmbogățită, plasmă care se extrage din sângele pacientului. „În prima etapă, pacientului i se recoltează o cantitate de 8 - 9 mililitri de sânge care, depozitat în epubrete sterile, este pus într-o centrifugă PRP specială, timp de câteva minute, pentru a separa substanța plasmatică. Această substanță obținută se aplică de către medicul specialist în zonele pe care le are de tratat.", explică specialistul în beauty.

Terapia PRP este recomandată pacienților care-și doresc să scape de ridurile din jurul gurii și a nasului, de liniile fine, de cicatricile post-acneice, de cei care-și doresc o reîntinerire la nivel facial, în zona decolteului, dosului palmelor, gâtului sau refacerea ovalului feței.

Mezoterapia cu microace, pe de altă parte, presupune introducerea în tegument, la nivel mezodermal, prin microperforații, a unui cocktail obținut dintr-un amestec de vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, acid hialuronic, oligoelemente, extracte botanice etc. Concentrația și componența sunt stabilite de specialist, după o primă consultație a pacientului. „Prin mezoterapie, substanțele active cu ingrediente naturale sunt introduse local, la nivelul pielii și sunt înglobate fiziologic participând astfel activ în cadrul metabolismului celular. Ele stimulează procesul de reparare şi multiplicare celulară, refacerea celulară, asigurând integritatea acestora şi sănătatea ţesuturilor și acționează asupra unor nenumarate procese biologice importante în procesul de îmbătrânire cu reversibilitatea acestora”, conchide specialistul Ioana Anghel.

