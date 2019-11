5 truse de machiaj pentru un look desăvârșit

Pentru o înfățișare fără imperfecțiuni, alege să folosești în machiaj truse profesionale de make-up care includ tot ce ai nevoie!

Nu trebuie să fii pasionată de machiaj ca să fii interesată să alegi produse de calitate pentru a arăta grozav. Tenul este foarte sensibil, motiv pentru care ar trebui să fim foarte atente cu ceea ce aplicăm pe față, pentru că unele produse, dacă nu sunt de calitate, pot lăsa urma inestetice. Motiv pentru care încurajăm achiziții de produse profesionale și de brand în ritualul de frumusețe. Ca să obții un aspect ca la salon trebuie să ai o trusă multifuncțională de make-up. Găsești mai jos niște sugestii.

Truse de machiaj pe care trebuie sa le ai daca esti pasionata de make-up

Trusă de machiaj multifuncțională

Această trusă profesională cu produse de machiaj are un design deosebit și permite aranjarea produselor cât mai ușor ca să îți fie la îndemân[ să folosești ce ai nevoie. Piano Make Up Palette conține 180 de nuanțe de farduri din pigmenți calitativi (mate, sidefate, metalice), 6 nuanțe de pudră pentru sprâncene, 2 nuanțe de blush, 2 nuanțe de pudră și 6 aplicatoare pentru fard de pleoape. În plus, are și o oglindă încorporată - cutia se compactează ușor, se transportă la fel de bine și poate fi utilizată atât ca uz personal, cât și ca unul profesional.

Trusă de make-up profesională

Pentru a-ți face un machiaj făcut cum trebuie, această trusă ergonomică îți oferă tot ce ai nevoie pentru a învăța cum să aplici produse de calitate pentru rezultate de invidiat. Atât pentru machiaj de zi sau de seară, această trusă tip geantă conține multiple accesorii. Adică 94 de farduri de pleoape mate și sidefate, mai ales nude, în textură rezistentă, alte 12 nuanțe de corector, 12 nuanțe de ruj, 5 nuanțe de ruj și alte 5 de fard de sprâncene. O să găsești și 3 farduri de obraz cu textura mătăsoasă, 3 de pudră compactă pentru finish make-up și 3 nuanțe de iluminator cu particule irizante.

Trusă de machiaj cu farduri

O trusă profesională pentru un machiaj complet ce asigură un finish inedit. Look-ul tău este asigurat de tot ce oferă trusa multifuncțională cu 177 de culori Fraulein38 Mix & Go. Casetă extrem de eleganță se transportă cu ușurință pentru că are două mânere, cuprinde și pudră, blush, ruj și farduri (mate și sidefate, de la nuanțe intense la unele mai șterse și în textura light, la altele cremoase cu consistență de fel), Sunt incluse și gloss, concealer, corector și pudra de sprâncene.

Set cosmetice pentru machiaj

Această casetă de make-up în care sunt dispuse farduri de ochi și de obraz este ceva mai micuță, dacă ai doar anumite culori pe care le preferi. O colecție discretă, aceasta include 20 de nuanțe de fard, rujuri aplicabile cu peria, blush, pudră și pensule care să te ajute în ritualul de înfrumusețare.

Trusă completă de machiaj

Încă o trusă de machiaj care ni se pare perfectă pentru cineva care se pricepe la rutina de înfrumusețare - setul complet TECHNIC Large Jewellery Cosmetic Case. Cutia este una reutilizabilă și se poate folosi apoi pentru bijuterii. Până la noi indicații, te poți folosi de 45 de farduri de pleoape, luciu de buze (12 lichide, două mate și 2 normale), trei corectoare anticearcăn, 4 blush-uri, 3 iluminatoare, creioane duble de ochi și sprâncene, pensule, aplicatoare și o oglindă. Easy peasy.

foto: By Bulgn, Shutterstock