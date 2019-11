Cum sa devii un ninja de Black Friday?

Tips and tricks de la FOREO pentru a obtine tot ce e mai bun de Black Friday in acest an!

comunicat de presa Citeste si: Ofertele de Black Friday American + Cyber Monday au început! Uite... Black Friday este aproape aici! Este momentul sa te pregatesti si sa iti pui lista de cumparaturi la punct. FOREO iti dezvaluie cateva secerete pentru ca de Black Friday sa ai parte de cele mai tari cumparaturi. 1. Cel mai important lucru in strategia ta de Black Friday este sa realizezi o schema de cumparaturi. Poti pierde atat de mult timp daca nu stii unde trebuie sa ajungi. Nu este posibil sa te pierzi de Black Friday. Odata ce ai lista pregatita, trebuie sa decizi care sunt magazinele pe care vrei sa le vizitezi. Iti recomandam sa incepi cu cel care detine cel mai important obiect de care ai nevoie. Dupa ce ai achizitionat produsul must-have, poti decide care este urmatoarea oprire si pentru numele lui Dumnezeu, incearca sa urmezi planul stabilit! 2. Imbraca-te pentru ocazie: imbraca-te ca un nijna, pentru ca asa iti va fi simplu sa incerci mai multe outfituri in scurt timp. Ideal este sa porti un bodysuit negru care se potriveste cu orice si o fusta care se leaga in lateral. Acest look te ajuta sa incerci paltoane, geci sau pantaloni fara sa trebuiasca sa mai pierzi timp in cabina de proba. Este cea mai buna idee de a salva niste timp si de asemenea este o vestimentatie confortabila daca vrei sa te opresti doar pentru a admira un televizor la pret redus. Chiar nu e important cum arati de Black Friday, crede-ne. 3. Borseta: Mainile libere - un aspect crucial. Ai nevoie de ambele maini neocupate in aceasta zi, ca sa te simti confortabil. Ia cu tine doar lucruri esentiale: telefonul cu bateria incarcata, cardul de credit, alt card de credit si inca un card de credit... Ai nevoie de ambele maini neocupate in aceasta zi, ca sa te simti confortabil. Ia cu tine doar lucruri esentiale: telefonul cu bateria incarcata, cardul de credit, alt card de credit si inca un card de credit... 4. Ziua aceasta nu este despre rafinament, este despre supravietuire. Nu te vei opri sa mananci, nici macar nu vei lua o scurta pauza de cafea. Ia cu tine un baton proteic, tablete de glucoza si apa. Vei manca cand vei ajunge acasa. 5. Mergi la cumparaturi cu un prieten. E mult, mult mai distractiv sa mergi la cumparaturi cu cineva apropiat, dar este si mai practic. Va puteti imparti pentru a gasit lucruri diferite in anumite sectiuni din magazin. Si cu ajutorul persoanei apropiate te poti sfatui: cumperi sau lasi. 6. Fa cumparaturi pentru alte sarbatori/evenimente: fii cu un pas inaintea Craciunului. Gandeste-te la ziua de nastere a mamei tale, la nunta celui mai bun prieten sau la botezul verisoarei. Pare mai complicat sa alegi un cadou acum, dar iti vei multumi in viitor pentru decizie. 7. Cumpara online: Daca magazinele fizice nu sunt pe placul tau, ai noroc! Multe dintre acestea au reducerile in magazinele online. Daca decizi sa ramai acasa de acest Black Friday, asigura-te ca faci o vizita pe www.foreo.com. Citeste si: Black Friday 2018 la FashionDays: 11 articole de modă de la... Vizionare placuta