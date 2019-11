Reduceri de Black Friday 2019 pe Elefant: truse profesionale de ingrijire parului

Cosmetice profesionale de Black Friday pe lista de reduceri pe Elefant: cele mai bune tratamente pentru îngrijirea părului pentru răsfăț!

Elefant continuă reducerile de Black Friday 2019. Iar cum produsele profesionale sunt ceva mai greu de achiziționat în restul anului, avem încredere că vei ști să profiți de campanie de oferte care reduce prețurile cu câteva procente. De data asta am optat să selectăm câteva pachete promoționale pentru îngrijirea părului, pentru a obține un look de invidiat. Fie că este vorba despre seturi care te ajută să dai volum părului sau de tratamente pentru regenerare capilară, cu siguranță că vei găsi ceva care să se potrivească nevoilor tale. Vezi mai jos câteva oferte la seturile cadou cu cosmetice profesionale pentru păr:

Cosmetice profesionale la reducere de Black Friday pe Elefant

Set cadou Revlon Professional tratament regenerant de păr

Cu o reducere de 63% de Black Friday, acest set cadou este un tratament fără clătire și oferă părului tot ce are nevoie pentru a arăta spectaculos. Revlon Professional Uniq One All in One Lotus Flower nu necesită clătire - asigură nutriție, hidratare, parfumează, dinamizează activitatea părului, conferă strălucire și vitalitate. Se poate aplica pe toate firele de păr, restabilind în intensitate structura lor și lăsându-le strălucitoare. Totodată va vindeca firele despicate și podoaba capilară va avea un miros plăcut de cocos. Must have it!

Pachet pentru păr uscat Moroccanoil hidratant

Acest pachet conține șampon Moroccanoil hidratant pentru păr uscat și ulei Moroccanoil pentru toate tipurile de păr. Ambele produse sunt fără sulfati, fără fosfați și fără parabeni, ceea ce înseamnă că sunt o alegere naturală pentru păr. Acest tratament este perfect mai ales în sezonul rece când factorii externi îi pot dăuna. Odată folosit îl vor face mai ușor de coafat, mai puternic și va proteja prin infuzia de hidratare.

Ulei și mască de păr Orofluido

Încă o ofertă generoasă de Black Friday 2019 pe eMAG este cea la setul Orofluido Beauty Elixir made in Maroc, cosmetice unde se combină trei specii de copaci rari și uleiuri esențiale ce hrănesc părul în profunzime vitalizându-l. Îl lasă în același timp mătăsos, mai sănătos, mai radiant și rezistent, acționând împreună atât masca de par cât și uleiul, care au la baza rețete moștenite din civilizațiile antice.

Trusă produse îngrijire păr L'Oréal Professionnel Serie Expert INFORCER

Aceasta conține un șampon profesional fortifiant anti-rupere și o mască profesională fortifiantă anti-rupere. Reducerea de Black Friday este de 41%, iar investiția se va remarca pe termen lungă, după utilizări frecvente, când vei observa cum părul îți devine mai puternic și totuși mai moale la atingere, descurcându-se mai rapid și ușor. Totul este asigurat de formula îmbogățită cu vitamina B6 și biotină.

Set Fashionista șampon și balsam fără sulfați

Un set de cosmetice populare de îngrijirea părului, unul special conceput și creat pentru părul sensibil blond sau celor care au șuvițe și vor să îl îngrijească și răsfețe. Șamponul Catwalk Fashionista face părul grizonat sau blond mai strălucitor, având un complex de violete, perle și lapte de orez. Balsamul are un complex fără sulfați care intensifică tratarea părului.

foto: By Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock