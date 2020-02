FOREO le multumeste tuturor femeilor pentru generatii de intelepciune, inspiratie si sustinere printr-un device al viitorului

#PayItForwardWithFOREO Este Sansa Ta Sa Spui Multumesc Femeilor Din Viata Ta Care Te Inspira -

comunicat de presa

Anul acesta, de Ziua Internationala a Femeilor, brandul suedez de skintech FOREO adreseaza o intrebare tuturor femeilor: “daca ai putea sa faci lumea un loc mult mai frumos, ai face-o?.”

Daca raspunsul este da, FOREO, cu o vechime pe piata de sapte ani si a carui misiune este de a face oamenii sa fie mai fericiti si mai tineri, le ofera femeilor din toata lumea oportunitatea sa faca acest lucru.

La FOREO suntem cu totii dornici sa imbunatatim viata clientilor nostri, facandu-i mai fericiti si mai tineri. Suntem inspirati de povestile lor in fiecare zi, iar #PayItForwardWithFOREO este cu adevarat despre a conecta femeile din intreaga lumea si de a ne lasa inspirati de puterea pe care o dovedesc prin povestile si sfaturile lor. Credem cu tarie faptul ca impreuna putem schimba lumea si o putem transforma intr-un loc mai bun, iar acest drum poate incepe cu un simplu gest de multumire.”

#PayItForwardWithFOREO incurajeaza femeile sa se recompenseze pentru ani intregi de intelepciune, inspiratie si suport, calitati care au fost transmise din generatie in generatie, de la femeie - la femeie, inca de la inceputul timpurilor – proces care a sculptat chipul frumusetii.

Daca vrei sa participi, tot ce trebuie sa faci este sa nominalizezi o femeie care are un impact incredibil asupra vietii tale, sa ne spui de ce, iar FOREO va avea grija de restul, oferindu-i un device LUNA mini 2 (in valoare de 579 lei) in semn de multumire pentru ca transforma lumea intr-un loc mai frumos.

Vezi clipul campaniei aici.

Poate ca FOREO este pe piata de doar sapte ani, insa nu doar acesti ani au transformat acest brand in ceea ce este astazi. Fiecare produs din portofoliu spune o poveste. De la primul device LUNA, care si-a gasit inspiratia dupa esecul pe care l-a avut fondatorul atunci cand a oferit un cadou nepotrivit pentru pielea sotiei sale, pana la ISSA, care s-a nascut din dorinta fondatorului de a avea grija de dintii copiilor sai in cel mai bun mod. Fiecare bucata de FOREO pe care o tii cu mainile tale este rezultatul a ani intregi de intelepciune a femeilor, care s-a transmis din generatie in generatie, de la femeile din intreaga lume.

Campania se va desfasura intre 1 - 8 Martie 2020 si pentru a participa, urmeaza urmatorii pasi:

Posteaza pe feedul tau, Instagram sau Facebook, o fotografie cu tine si femeia pe care o nominalizezi. In descriere spune-ne de ce ai ales-o pe ea. Asigura-te ca ne etichetezi @foreo si include hashtag-urile #PayItForwardWithFOREO, #IWD2020, #EachForEqual. Completeaza formularul aflat aici sau in @foreo Instagram bio si impartaseste-ti povestea. Vrem sa stim pe cine nominalizezi si de ce. Totul este despre a celebra femeia care ne inspira cel mai mult si care este o sursa de fericire si curaj.



#PayItForwardWithFOREO