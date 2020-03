Vitamina C pentru ten! Secretele unui ten perfect!

Pe lângă faptul că întărește imunitatea și că are proprietăți antioxidante, vitamina C este cel mai bun prieten al tenului lipsit de imperfecțiuni!

De când suntem mici am auzit încontinuu cât de importantă este vitamina C pentru sănătatea noastră, dar ceea ce nu am auzit este că ajută tenul să arate impecabil. Vitamina C reprezintă unul dintre secretele unui ten perfect! Aceasta este considerată cel mai bun prieten al pielii noastre deoarece are multe beneficii care împiedică îmbătrânirea accelerată a tenului, dar și petele. Produsele care conțin acest ingredient ajută la hidratarea pielii, crește nivelul de colagen, astfel prevenind apariția ridurilor.

5 produse care conțin vitamina C și care nu trebuie să îți lipsească din rutina de îngrijire a tenului

Serum Revox Vitamina C

Radicalii liberi pot distruge în timp colagenul din piele și ca urmarea a acestui proces pot apărea linii, riduri și lipsa tonusului pielii. Vitamina C reprezintă un puternic ingredient anti-age ce conferă pielii o acțiune anti-oxidantă împotriva radicalilor liberi și a daunelor cauzate de mediul înconjurător. Vitamina C promovează sinteza colagenului, conferind tenului luminozitate si reduce hiperpigmentarea acestuia prin reducerea sintetizării melaninei.Serumul este îmbogățit cu extract din Aloe Vera și extract din Ceai Verde pentru a maximiza proprietățile antioxidante . Ambele extracte au proprietăți de hidratare și calmare a tenului. Serumul reduce hiperpigmentarea tenului, nuanța neuniformă și îmbătrânirea prematură.

Serumul poate fi comandat aici.

Mască de față cu vitamina C

Masca de față cu vitamina C redă luminozitatea și strălucirea tenului încă de la prima aplicare! Fie ca ești în căutarea unei modalități de a reduce petele, semnele de îmbătrânire sau de a îmbunătății aspectul pielii, masca de față de la Skin Republic este soluția ideală pentru înlăturarea acestor probleme.

Masca de față poate fi comandată aici.

Clinic Booster

La fel cum un suc proaspăt vă ajută să rămâneți sănătos în interior, acest Booster super-puternic a fost conceput ca un supliment zilnic pentru întinerirea vizibilă a pielii din exterior și un mod simplu, fără efort, de a vă revigora rutina zilnică pentru a combate efectele îmbătrânirii.

Boosterul poate fi comandat aici.

Mască metalică cu vitamina C

Masca metalică cu vitamina C este fabricată din ingrediente naturale cu ginseng și bergamota care ajută tenul să își mențină hidratarea optimă. După doar o singură aplicare tenul devine mai neted, mătăsos, mai relaxat și mai luminos. Măștile din seria W7 sunt atent realizate, au o formulă eficientă și curăță în profunzime, îndepărtând celulele moarte ale tenului și particulele din aerul poluat care rămân pe ten.

Masca poate fi comandată aici.

Ser pentru diminuarea ridurilor cu vitamina C

Serul facial Eucerin Hyaluron-Filler este un produs cu un conținut de substanțe active ridicat. De aceea, oferă tenului cea mai luxoasă îngrijire, dă un aspect ferm conturului feței, redă pielii prospețimea și frumusețea tinerească și ajută la înlăturarea semnelor de îmbătrânire a pielii. Acest ser este recomandat tenului matur și cu riduri și are un efect de lifting, restaurând densitatea pielii.

Serul poate fi comandat aici.

Sursa foto prima pagina BLACKDAY/Shutterstock