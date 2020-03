Sărbătorește frumusețea unui ten cu aspect natural, sănătos cu NOUL Max Factor Miracle Second Skin

Your skin, but better

comunicat de presa Citeste si: Fond de ten pentru un machiaj perfect Suntem toate de acord că secretul unui ten strălucitor este un stil de viață sănătos. Micile momente de îngrijire sunt esențiale ca să arătăm și să ne simțim în cea mai bună formă – o dietă sănătoasă și echilibrată, multă mișcare și, nu în ultimul rând, un somn odihnitor. Tenul nostru are propria poveste, iar noi suntem mândre să sărbătorim exact așa cum e. Nu suntem perfecte și încercăm mereu să ascundem imperfecțiunile, dar fără să obținem aspectul de mască. Vrem să ne punem în evidență frumusețea naturală și să ne simțim încrezătoare cu felul în care arătăm. Tenul cu aspect natural este în tendințe, iar noi suntem gata să-l acceptăm. Vă prezentăm Miracle Second Skin, un fond de ten cu o textură ușoară, regenerează, protejează și hidratează, și promite să ofere un finish natural. Formula inovatoare estompează imperfecțiunile și uniformizează nuanța tenului, oferindu-i nutrienții și protecția de care are nevoie, cu efecte benefice demonstrate clinic. REGENEREAZĂ Miracle Second Skin este infuzat cu prebiotice și probiotice, care contribuie la menținerea și întărirea barierei protectoare a pielii. Prebioticele sunt substanțe metabolizate de micro-organismele benefice din corpul nostru și au rolul de a hrăni flora pielii, în timp ce probiotice sunt derivate din aceste micro-organisme și asigură echilibrul tenului. PROTEJEAZĂ Fondul de ten Miracle Second Skin are grijă de pielea ta, oferind un factor de protecție solară SPF 20 și un complex de antioxidanți, ce luptă împotriva fotoîmbătrânirii. are grijă de pielea ta, oferind un factor de protecție solară SPF 20 și un complex de antioxidanți, ce luptă împotriva fotoîmbătrânirii. HIDRATEAZĂ Miracle Second Skin conține un complex de hidratare avansată pe bază de ulei și lapte de cocos, glicerină și aloe vera. Acesta atrage apa către suprafață și formează o peliculă ce asigură hrănirea pielii, pentru o senzație catifelată pe durata întregii zile. Disponibil în 13 nuanțe, Miracle Second Skin promite un ten ce strălucește de sănătate și prospețime. Aplică un strat subțire pentru un aspect satinat sau repetă procedura pentru o acoperire mărită și un ten perfect, fără efect de mască sau tendințe de îngrășare. Miracle Second Skin este blând cu tenul tău și nu are în compoziție talc, sulfați, ftalați, parabeni sau SPF chimic. “Am lucrat mai bine de un an împreună cu echipa Max Factor pentru a obține formula Miracle Second Skin și cred că rezultatul este special. Oferă gradul perfect de acoperire pentru uniformizarea și acoperirea imperfecțiunilor, fără să încarce tenul. Lasă un efect natural, care nu se simte pe ten. Este flexibil, poate fi aplicat în mai multe straturi și te face să te simți incredibil. Formula noului Miracle Second Skin a fost o prioritate pentru mine – conține un complex de prebiotice și probiotice pentru regenerare, lapte de cocos pentru hidratare și SPF pentru protecție. Vei găsi în compoziție doar cele mai bune ingrediente – fără talc, sulfați, ftalați, parabeni sau SPF chimic. Avem nevoie de produse care nu doar să arate bine, ci să fie într-adevăr bune pentru pielea ta. Mereu am fost de părere că un ten hidratat este baza de care ai nevoie pentru un machiaj atrăgător. Primul produs lansat de Max Factor în 1914 era adresat actorilor, care aveau nevoie să arate mai reali pe ecrane, iar eu cred că am revenit în același punct – căutăm un aspect proaspăt, real. Promitem să creăm produse care îți vor pune în evidență trăsăturile și frumusețea naturală”, a declarat Wendy Rowe, Directorul Creativ al Max Factor. Citeste si: Cum corectezi anumite defecte ale feței prin machiaj cu fond de ten Vizionare placuta