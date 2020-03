Cum să fii cea mai bună versiune a ta în luna martie. Atrage toate privirile asupra ta

In loc să aștepți ca problemele tale legate de greutate, aspect fizic și stare emoțională să se rezolve de la sine, poți începe să iei atitudine. În acest articol, venim cu câteva recomandări care îți pot fi utile.

Dacă lista ta de rezoluții pentru 2020 a rămas la fel ca în noaptea de Revelion, atunci când ai scris-o, și încă nu ai bifat niciun lucru pe care ți l-ai propus, poți începe de acum, astfel încât în luna martie să fii de-a dreptul cuceritoare. Este „luna femeilor” prin excelență și o bună ocazie de a te reinventa, mai ales dacă în ultimul timp stima ta de sine a scăzut drastic, mai ales pentru că nu ai avut inițiativa de a te apuca de schimbări. Acest aspect te poate afecta semnificativ, pe toate planurile.

În cartea „Self-Esteem – The Key to Your Child's Education” („Stima de sine – Cheia pentru viitorul copilului tău”), psihologul Tony Humphreys afirmă că cei care nu se iubesc pe sine ajung să aibă un comportament previzibil, ajungând să fie agresivi, violenți, posesivi, dependenți de muncă, timizi, rezervați, temători și deprimați. Nu este neapărat nevoie să ajungi în acest punct, dar în loc să aștepți ca problemele tale legate de greutate, aspect fizic și stare emoțională să se rezolve de la sine, poți începe să iei atitudine. În acest articol, venim cu câteva recomandări care îți pot fi utile:

Aspectul fizic

Dacă nu îți permiți să te programezi la un salon specializat pentru un tratament cosmetic, un machiaj profesional, o reîmprospătare a culorii părului, poți să începi să le faci de una singură, acasă, sau să rogi o prietenă să te ajute. Dacă trebuie să-ți tunzi vârfurile degradate, nu e nicio dramă dacă faci asta în fața unei oglinzi sau dacă direcționezi sarcina către o vecină. Însă dacă e vorba de mai mult de-atât, atunci nu risca să te tunzi fără a avea pregătire de specialitate.

Ședințe de meditație

În materie de ten, poți să îl cureți în profunzime după ce te răsfeți cu o baie de aburi, după care să îți faci un peeling din produse naturale și o hidratare, urmată de make-up cu produse machiaj de cea mai bună calitate. Nu uita de dantură, iar dacă nu ai cum să ajungi la un medic stomatolog pentru a te asigura că nu ai nevoie de plombe și alte tratamente, poți să încerci să îți cureți dinții cu un amestec alcătuit din sare și bicarbonat de sodiu sau cu un kit special de albire, achiziționat din farmacie. Dacă ești mulțumită de rezultat, poți să imortalizezi cât mai multe cadre care te au ca protagonistă în fotografii.

Dacă nu îți permiți să mergi la ședințe de meditații ghidate, atunci tutorialele de pe internet îți vor fi de un real ajutor. Dacă te uiți în spațiul online, o să găsești zeci, dacă nu chiar sute de exemple. Ideea este să încerci să te distanțezi de orice factor perturbator și să te concentrezi asupra propriei minți. Acceptă orice gând care vine spre tine, încearcă să te concentrezi asupra respirației și asupra corpului tău. Începe cu sesiuni scurte de câteva minute, iar treptat o să poți să ajungi la câte o jumătate de oră meditație neîntreruptă. Important e să stai într-o poziție confortabilă, cu tălpile pe podea, iar pe fundal poți alege un colaj de melodii pentru relaxare profundă. Meditația te va ajuta să fii mai puternică, să îți controlezi mult mai eficient emoțiile și să dormi mult mai bine. Scopul acestei practici nu este să te transforme într-o nouă persoană, ci să te învețe să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Luna martie, atunci când sosește oficial primăvara, ziua este mai lungă, iar lumina soarelui mai intensă, poate fi excelentă pentru a face schimbări în favoarea ta.

Sursă foto: unsplash.com