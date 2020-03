Îngrijirea părului: produse care te vor ajuta să ai un par sănătos și strălucitor

Indiferent de textură, culoare sau lungime, orice femeie își dorește să aibă un păr frumos care pare că a trecut prin mâinile unui profesionist la salon. Vestea bună este că se poate! Cu câteva produse ideale pentru îngrijirea părului.

Pentru că știm cum e să ai o zi în care părul nu stă deloc bine și ai senzația că nimic nu o să meargă și că ziua ta este din start distrusă, am venit în ajutorul tău cu câteva produse pentru îngrijirea părului care să te ajute să îl tratezi așa cum se cuvine. Alege produsele de îngrijire specifice tipului tău de par, în felul acesta îl vei putea proteja și hidrata optim.

Îngrijirea părului - Șampoane pentru păr gras

Părul gras este dificil de îngrijit și de coafat dacă nu folosești produsele potrivite pentru acest tip de păr. Își pierde rapid din volum și din prospețime, uneori chiar și la câteva ore după ce l-ai spălat. Deși există câteva variante naturiste care te pot ajuta pe termen lung, adevărul este că părul gras are nevoie de tratament și îngrijire specifică. Prin urmare, iată câteva șampoane care te pot ajuta să scapi de această neplăcere.

1. Șampon pentru păr gras Londa Professional Intensive Cleanser

Șamponul destinat îngrijirii părului gras stimulează instantaneu micro-circulatia, îmbunătățind procesele metabolice de la nivelul scalpului. Are proprietăți de îngrijire, calmante și de optimizare a nivelului de hidratare și conferă fibrei capilare un aspect frumos și sănătos.

2. Șampon antiseboreic

Șamponul antiseboreic cu sulf este recomandat pentru spălarea și îngrijirea tuturor tipurilor de păr îndeosebi persoanelor care au parul gras și seboreic. Acesta contribuie la menținerea unui scalp sănătos, fără mătreață, lăsând părul hidratat și mătăsos.

3. Șampon sebocorector

Șamponul sebocorector este destinat scalpului sensibil pentru că are un conținut bogat de argilă cu efect remineralizant care ajută părul să îşi recapete vitalitatea. Degresează eficient scalpul și părul pe toată lungimea sa.

4. Natura siberică Frozen Berries șapon cu vitamine pentru păr gras

Șampon cu alge marine din insulele Feroe, fructe de pădure și plante sălbatice siberiene, creat special pentru curățarea părului gras și împrospătarea scalpului.

Extractul de mur sălbatic este bogat în vitamine (A, B1, B2, C, E, PP), antioxidanți și acizi grași nesaturați care sprijină procesul de irigare a scalpului, de hrănire a firului de par, îmbunătățește structura și fortifică părul. Extractul de merișor conține vitaminele A, E și acizi grași care ajută la echilibrarea glandelor sebacee. Omega 6 este un ingredient activ biologic care ajută la refacerea structurii părului, făcându-l mai puternic și sănătos. Vitamina PP ajută părul să absoarbă cât mai mulți nutrienți, iar extractul de alge marine din insulele Feroe, bogat în vitaminele A, B1, B2, B6, B12, C, E, microelemente și iod, întreține strălucirea și frumusețea părului.

Plantele sălbatice din ținutul siberian sunt o sursă de saponine, vitamine, tanini și fitoncide esențiale pentru sănătatea părului.

5. Șampon pentru păr gras BIOLU

BIOLU este un șampon delicat cu părul, complet biodegradabil, din ingrediente derivate exclusiv din plante din agricultură ecologică.

Uleiul de măsline extravirgin hidratează și catifeleaza scalpul, uleiul de bergamotă și salvie reglează secrețiile glandelor seboree și curăță scalpul.

Șampoane antimătreață pentru îngrijirea părului

1. Șampon antimătreață Vichy Dercos

Șamponul antimătreață, pentru păr normal spre gras, Vichy Dercos Anti-Dandruff previne apariția scuamelor grase, calmează scalpul și controlează producția de sebum. Părul redevine sănătos, iar dvs. vă veți putea mândri din nou cu el.

2. Șampon antimătreață Ducray Kelual DS

Șamponul Ducray Kelual DS curăță eficient scalpul, spală bine părul și îi redă frumusețea naturală. Ducray este un brand francez de produse dermatocosmetice, care nu lipsește din oferta niciunei farmacii care se respectă. Oferă asistență în aproape toate problemele legate de scalp și de păr, inclusiv pierderea părului la bărbați și problemele femeilor după naștere, după intervenții chirurgicale sau aflate la menopauză.

3. Șampon antimătreață cu Ichtiol

Formularea revoluționară a acestui șampon are la bază ingrediente precum Piroctone Olamine, un antifungic esențial în combatarea mătreții, ichtiolul, cu proprietăți antiimflamatoare și antiseptice, și provitamina B5, ce menține o hidratare optimă atât la nivelul scalpului, cât și al firului de păr.

4. Șampon antimătreță ZIAJA MED

Ziaja Med este șampon specializat cu piroctonat de olamina și zinc - substanțe cu eficientă ridicată dovedită împotriva mătreții și este dezvoltat pe baza unei formule inovatoare de curățare care facilitează eliminarea mătreții.

5. Șampon antimătreață cu extract de urzică și lămâie Bottega Verde

Formula specială a șamponului este îmbogățită cu extract de urzică, extract de lămâie și un extract natural selectat pentru a normaliza mătreață și sebumul. Cu fiecare spălare, lasă scalpul curat și părul lipsit de mătreață.

Uleiuri de păr

Uleiurile de păr oferă o hidratare profundă și o hrănire intensă a părului. Indiferent de tipul de scalp, poți folosi un asemenea produs pentru lungimea și vârfurile părului pentru a obține un efect intens de regenerare și un aspect îmbunătățit al părului.

1. Ulei de păr Avon Advance Techniques Supreme Oils

Un spray intens hranitor cu ulei de lux pentru toate tipurile de par, acest ulei ofera părului dvs. o îngrijire de lux. Uleiul uscat Avon Advance Techniques Supreme Oils conferă părului netezime, rezistență și flexibilitate; intensifică nuanța părului; repară structura deteriorată a părului si dă strălucire părului fara a-l încarca.

2. Ulei de păr Olaplex N°7 Bonding Oil

O combinatie de uleiuri nutritive pentru părul indisciplinat si degradat cu efect de hidratare, strălucire și finețe. Produsul este destinat pentru toate tipurile de scalp si ofera protecție termică, prevenire despicărea vârfurilor si confera regenerare.

3. Ulei de păr Moroccanoil Treatment ulei pentru par fin si colorat

Tratamentul fără clătire Moroccanoil Treatment oferă părului spălat hidratare și nutriție, conferă o strălucire atrăgătoare si o netezime de catifea.

Se aplică pe părul spălat și uscat cu prosopul. Nu se clătește.

4. Ulei de păr Intensive Hair Therapy Bh Intensive+

Ulei contra caderii parului cu activator de crestere ce ofera părului dvs. o îngrijire de lux. Uleiul uscat Intensive Hair Therapy Bh Intensive+ conferă părului netezime, regenerează și protejează intens părul, il hrănește în profunzime, îmbunătățește structura si combate îmbătrânirea părului. Se aplică pe lungimile și pe vârfurile părului uscat sau umed.

5. Ulei de păr Soaphoria Organic

Uleiul de corp Soaphoria Organic îngrijește excelent atât corpul, cât și fața. Hidratează și catifelează eficient, revitalizează și încetinește procesul de îmbătrânire a pielii, îngrijește tenul, pielea și părul. Se masează o cantitate mică de ulei în pielea curată și se lasă să se absoarbă.

Măști de păr

Orice doamnă sau domnișoară cu par lung îți va spune că măștile de păr sunt indispensabile pentru îngrijirea părului. Fie că îți dorești o culoare mai rezistentă, fie că vrei să îți hrănești și regenerezi părului, măștile de par sunt secretul unei podoape capilare superbe.

1. Mască de păr Olaplex N°3 Hair Perfector

Masca de păr pentru prelungirea durabilității culorii Olaplex Professional Hair Perfector N° 3 este un produs unic, de folosit acasă, pentru regenerarea părului vopsit sau tratat chimic. Masca reduce semnificativ degradarea părului după vopsire, regenerează legăturile rupte, direct în interiorul părului, promovează rezistența culorii, lasă părul tare, puternic și perfect regenerat si protejează fiabil părul la următoarea vopsire sau tratare chimică.

2. Mască de păr Ziaja Goat's Milk

Masca pentru păr Ziaja Goat's Milk este o etapă indispensabilă în ritualul îngrijirii părului. Oferind părului un moment de regenerare, acesta va răsplăti strălucind în toată vitalitatea și frumusețea sa. Această mască de păr hidratează intens, regenerează părul pe întreaga sa lungime, îmbunătățește elasticitatea fibrei părului si acționează în profunzimea fibrelor de păr.

3. Mască de păr Alfaparf Milano Semi di Lino Reconstruction Reparative

Masca pentru păr Alfaparf Milano Semi di Lino Reconstruction Reparative oferă părului un moment de regenerare, reface structura sa, întărește firul de păr, acționand în profunzimea fibrelor de păr. Podoaba ta capilara te va răsplăti strălucind în toată vitalitatea și frumusețea sa.

4. Mască de păr Organic Shop Natural Coconut & Shea

Masca pentru păr Organic Shop Natural Coconut & Shea este un produs cu 98% ingrediente naturale ce va fi apreciat de doamnele care încearcă să își armonizeze frumusețea cu vibrația naturii. Untul de shea hidratează intens și oferă o strălucire radiantă, astfel că frumusețea naturală a părului va ieși la iveală în scurt timp de la folosirea acestui produs.

5. Mască de păr Dr. Santé Coconut

Mască de păr Dr. Santé Coconut este masca hidratanta ce ofera stralucire parului uscat si fragil, degradat si cu vârfurile despicate.

Este un produs excelent pentru toate tipurile de scalp.

Îngrijirea părului cu șampoane profesionale

Chiar dacă au, poate, un preț ușor mai ridicat față de restul șampoanelor disponibile pe piață, calitatea șampoanelor profesionale este un criteriu indubitabil care ne determina să optăm pentru ele. Șampoanele profesionale conțin ingrediente de calitate destinate unui anumitor tipuri de păr, ingrediente ce hrănesc firul de par și îi susțin aspectul sănătos, sunt mai concentrate și acționează asupra unor probleme specifice ale părului. Poate că merită să avem un astfel de sampon profesional în rezerva noastră de produse cosmetice dedicate îngrijirii părului.

1. Șampon hidratant profesional Amargan, cu ulei de Argan

Orice tip de par are nevoie din când în când de o îngrijire atentă și o hidratare puternică, care să ajute părul să își recapete strălucirea sa naturală. Acest șampon profesional conține un ingredient prețios: uleiul de argan, un ulei ce revitalizează firul de par și îl face să fie mai puternic. Textura șamponului este plăcută, cremoasă, și a fost special concepută pentru fortifierea părului. În plus, șamponul este de 1000 ml și va ajunge pentru o perioadă îndelungată de timp, un plus în această perioadă grea pe care o traversăm.

2. Șampon profesional cu keratină braziliană

Șamponul cu efect reparator de la Brazil's este îmbogățit cu particule de keratină regeneratoare, asigurând astfel părului o îngrijire intensă și o hidratare profundă de-a lungul întregului fir de par. Keratina este menită să hrănească și să repare în profunzime structura firului de par deteriorat, părul recăpătându-și astfel aspectul sau sănătos, suplu și strălucitor.

3. Șampon profesional Olaplex N°3 Hair Perfector

Olaplex este un brand cunoscut pentru produsele sale profesionale de îngrijire a părului, iar șamponul Olaplex N°3 Hair Perfector poate fi folosit cu încredere acasă pentru menținerea culorii și al aspectului strălucitor al părului obținut la salon. Are o formulă patentată și delicată, fără silicon sau uleiuri medicale, dedicată regenerării părului vopsit, degradat sau tratat chimic. Ajută la protejarea și menținerea strălucirii și sănătății părului până la următoarea vopsire sau vizită în salon.

4. Șampon profesional pentru hrănirea părului uscat și indisciplinat Moroccanoil Smooth

Moroccanoil Smooth este un șampon potrivit pentru toate tipurile de scalp, pe care îl curată eficient și delicat. Are totodată și rol de întărire, regenerare și hidratare maximă a firului de păr fragil, degradat sau indisciplinat. După folosirea lui, îți vei simți părul neted și regenerat, mai fin și mai plin de vitalitate, iar vârfurile vor fi din ce în ce mai hidratate și mai puțin despicate. De asemenea, după spălare, părul va putea fi pieptănat cu ușurință.

5. Șampon profesional Oyster Curly Cutinol pentru părul creț

Fiecare tip de par are nevoie de o îngrijire adecvată particularităților sale. Astfel, părul creț are nevoie de un produs de spălare și îngrijire care să definească frumos buclele și să netezească onduleurile. Oyster Curly Cutinol are dublă acțiune și conferă părului creț și ondulat suplețe, fermitate și strălucire naturală.

6. Șampon purificator LOreal Professionnel Serie Expert Pure Resource

Acest șampon profesional purificator este destinat utilizării de către persoanele cu păr normal și gras și dispune de o formulă aparte. Conține Citramine și apă purificată pentru o curățare eficientă și delicată a scalpului, dar și pentru un efect de vitalitate și strălucire a părului un timp cât mai îndelungat.

