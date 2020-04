AVON colaborează cu 3 parfumieri francezi de renume mondial care își aduc măiestria în noua colecție Artistique

3 povești unice, 3 capodopere semnate de parfumieri de renume mondial

comunicat de presa

AVON lansează în premieră colecția de parfumuri Artistique, ce oferă o călătorie veritabilă a simțurilor în lumea aromelor fine care poartă semnătura originală a trei parfumieri francezi celebri.

Cu această colecție reprezentativă, AVON, una dintre cele mai vechi case de parfum din lume, fondată în 1886, reușește să capteze în cele 3 sticluțe elegante filozofia, pasiunea și creativitatea artiștilor creatori, care permit iubitoarelor de rafinament să pătrundă direct în lumea exclusivă a parfumeriei franceze printr-un traseu senzorial de excepție.

Realizate cu măiestrie din ingrediente de cea mai înaltă calitate, cele 3 parfumuri sunt împletite cu emoție pentru a crea 3 povești unice, care redau frumusețea naturii exprimată printr-un act artistic de înaltă valoare.

Originalitatea noii lansări vine din faptul că în crearea colecției Artistique, cei 3 maeștri parfumieri premiați la nivel internațional, Emilie Coppermann, Maurice Roucel și Alexandra Carlin, au fost inspirați de povești personale autentice care întruchipează cei peste o mie de ani de tradiție ai caselor de parfumerie franceză.

Trilogia reprezintă un răsfăț al aromelor transformate în artă, precum esența captivantă de iris, pregătită cu rădăcinile florii Orris într-un ritual aparte ce necesită trei ani de maturare pentru a obține aspectul pudrat și rafinat. Esența de magnolie, un ingredient foarte nobil din China, este un alt punct de reper al liniei, precum și vanilia organică din Madagascar, ardeiul Timut și uleiul premium de Patchouli.

Iris Fétiche

Într-o revărsare a irisului beguiling, unul dintre cele mai prețioase ingrediente din lumea parfumurilor, la care se alătură note delicate de frunze și vanilie, parfumul aduce aproape lumina zilelor calde și nostalgia amintirilor de vară. Parfumierul din spatele acestuia, Emilie Coppermann, creează de mai bine de 20 de ani parfumuri pentru cele mai prestigioase mărci și deține premii internaționale emblematice, precum premiul FIFI New York „Perfume Extraordinaire” sau prestigiosul premiu Prix François Coty.

„Prin aromele pe care le creez, captez emoții și le împărtășesc cu alții. Sursele mele de inspirație sunt nelimitate. Transpun fiecare clipă în acorduri aromate, amestecându-le pentru a crea mereu ceva neașteptat.”

Magnolia en Fleurs

O simfonie a magnoliilor chinezești, prima dată folosită în parfumerie de Maurice Roucel, cu note proaspete de rouă, acompaniate de acorduri de mosc călduros, parfumul surprinde esența primăverii, inspirată de eleganța magnoliilor. Creatorul acestui parfum, Maurice Roucel, este cunoscut și apreciat din 2011 ca Chevalier des Arts et des Lettres și a fost premiat la numeroase competiții de-a lungul timpului, deținând supremația în realizarea de parfumuri de top la nivel mondial.

Patchouli Indulgence

Creatoarea acestui parfum, Alexandra Carlin, este un adevărat suflet artistic. În 2019, ea a câștigat premiul Talent du Luxe et de la Séducion pentru rafinamentul cu care dă viață aromelor.

Carlin își spune povestea cu imaginație folosind accente premium, iar acest parfum este un amestec hipnotizant de patchouli, intensificat de mirodenii exotice și note florale delicate, care insuflă pe piele entuziasmul magic al experiențelor aventuroase.

„O aromă este precum o poveste. Ca să trezești emoție în sufletele oamenilor, trebuie să găsești ingredientele perfecte. Îmi place să atribui fiecărui ingredient câte un rol specific, ca să nu-și piardă intensitatea. Cred că acesta este felul prin care îmi las amprenta personală.”

„În aceste momente pline de incertitudine, este esențial să înțelegem impactul pe care îl au asupra noastră toate întâmplările. Parfumul, prin natura sa, are o calitate terapeutică, transformatoare, care trezește ceva în noi toți atunci când avem nevoie cel mai mult și ne oferă bună dispoziție, relaxare, sau o adevărată evadare energizantă din cotidian. O aromă are puterea de a ne transporta într-un moment sau într-un loc, o amintire, care ne poate lumina întreaga zi”, spune Cristina Avram, Senior Manager Commercial Marketing SEE în cadrul companiei AVON.

Colecția Artistique este disponibilă în noua broșură AVON care poate fi accesată și în variantă digitală, iar parfumurile pot fi comandate online pe www.avon.ro.

Apă de parfum Artistique Iris Fetiche, 50 ml, 75,00 lei

Apă de parfum Artistique Magnolia en Fleurs, 50 ml, 75,00 lei

Apă de parfum Artistique Patchouli Indulgence, 50 ml, 75,00 lei

Despre AVON

AVON este prezent de 22 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.