Cum sa ai grija de tenul tau acasa in doar 90 de secunde

Cu totii lucram de acasa in aceste zile si incercam sa ne obisnuim cu acest stil de viata care presupune sa petrecem cat mai mult timp in siguranta.

comunicat de presa

Insa nu uitati ca rutina de infrumusetare trebuie respectata chiar si in aceste conditii, pentru a va asigura ca pielea este curatata corespunzator, dar si ingrijita. Puteti sa visati si sa tanjiti la tratamentele faciale complete de la salon sau puteti actiona acum si sa incepiti sa aveti grija de pielea voasta ca un profesionist acasa. Impreua cu FOREO am strans pentru voi cele mai bune sfaturi pentru ingrijirea tenului, astfel incat sa puteti avea inca stralucirea pe care o meritati chiar si acasa. Asadar, sa ne facem putin timp (cu totii avem) pentru realizarea unui ten mai sanatos si a unui aspect mai tanar.

Indragostit de chimie

Nu mai este un secret ca nu vom mai fi la plaja in urmatoarea perioada, iar un regim de peeling chimic este permis, astfel incat putem incepe perfect noul sezon cu o piele mai tanara si mai stralucitoare. Aplicati seara pe fata curata, evitand zona ochilor si a buzelor o solutie de acid lactic (5%) sau retinol (2%) - o puteti gasi sub diferite forme in magazinele online de frumusete - alegeti formula cea mai simpla pe care o puteti gasi. Adaugati un ser calmant / hidratant, crema sau ulei si lasati magia sa functioneze peste noapte - pielea dumneavoastra va arata mai tanara, ridurile vor fi mai putin vizibile si tenul dumneavoastra va redobandi o stralucire sanatoasa. Puteti sa utilizati procedura alternativ, timp de o saptamana, pentru a evita posibilele iritatii. Este in regula sa simtiti o senzatie usoara pe piele in timpul tratamentului, dar trebuie sa va clatiti bine fata daca prezentati dureri/iritatii si sa incercati o solutie de concentratie mai mica.

Curatarea de primavara

Stiti mai bine cum sa va ocupati de gospodarie in aceste zile, dar asigurati-va ca si pielea voasta primeste aceeasi atentie. A sta in casa nu inseamna ca puteti sari peste rutina zilnica de curatare a tenului, reziduurile si substantele chimice inca se acumuleaza pe piele si trebuie inlaturate. Folositi impreuna cu dispozitivul LUNA o spuma de curatare blanda, potrivita tipului dumneavoasta de piele, pentru ca tenul sa poate ulterior absorbi mai bine produsele de ingrijire sub forma de ser sau crema hidratanta.

Pentru un ten radiant si luminos, FOREO va recomanda sa utilizati dispozitivul UFO in combinatie cu mastile premium special concepute pentru diversele nevoi ale pielii si pentru diferitele perioade ale zilei. Tehnologia inclusa dispozitivului inteligent de frumusete UFO are la baza doua principii fundamentale: hiperinfuzie (incalzire, racire si impulsuri T-Sonic) si lumina LED (care vizeaza cele trei nevoi diferite ale pielii). Cu alte cuvinte, tehnologia de hiperinfuzie implica incalzirea pielii, care deschide porii si pregateste tenul pentru urmatorii pasi, pulsatiile T-Sonic transporta ingredientele active ale mastii direct in piele, iar crioterapia are rolul de a fixa si mentine aceleasi ingrediente active in piele. Totul în doar 90 de secunde, iar la finalul tratamentului spa pielea va fi mai ferma si va avea un aspect suplu si luminos.

Secrete antice de frumusete

Uleiurile organice presate la rece sunt folosite pentru a infrumuseta pielea inca din vremurile Romei Antice. Este momentul perfect pentru a incepe un tratament naturist care sa se potriveasca nevoilor pielii tale chiar la tine acasa. Aplica uleiul impreuna sau dupa aplicarea cremei. O scurta recapitulare a modilui de alegere corecta a uleiului (nu ezitati sa le combinati):

Cosuri, piele grasa, predispusa la acnee - uleiuri antibacteriene si antiinflamatoare din arbore de ceai, rozmarin, papaya si chimion negru

Piele uscata sau deshidratata: uleiuri hranitoare, ulei de lavanda, musetel, seminte de struguri

Anti-imbatranire pentru toate tipurile de piele: uleiuri anti-oxidante, ulei de maces, ulei de seminte de kia, seminte de morcov, rodie

Mai putin zahar, mai multa apa

Deoarece frumusetea vine din interior, asigurati-va ca eforturile voastre zilnice pentru o piele mai buna sunt sustinute de o hidratare corespunzatoare. Beti apa simpla, cu lamaie, infuzie de ceai sau impreuna cu oricare aroma naturala doriti. Amintiti-va doar ca hidratarea este esentiala pentru frumusete, in timp ce zaharul are un efect inflamator asupra celulelor dumneavoastra, evitati sa-l consumati des.

Dispozitivul UFO, precum si seturile de masti pot fi achizitionate online de pe http://www.douglas.ro și de pe http://www.foreo.com