Maria Nila lanseaza Beauty Bags 100% vegan. 100% reciclat.

comunicat de presa

In aceasta primavara, Maria Nila lanseaza o editie limitata de sacose colorate, realizate din materiale 100% reciclate. Geanta vine in sase stiluri diferite, fiecare dedicata propriei sale game de Care&Style.

Maria Nila sustine rutina de ingrijire a parului care este dezvoltata pentru a fi blanda atat pentru par, cat si pentru natura. Pentru a-si imbratisa filosofia de frumusete sustenabila, Maria Nila face urmatorul pas catre o lume mai prietenoasa, odata cu lansarea sacoselor de frumusete in primavara / vara 2020.

Editia limitata de sacose din acest an vine in sase culori diferite, fiecare apartinand propriei game de Care&Style. Sacosele sunt sustenabile si fabricate din 100% materiale reciclate si contin patru produse, sampon si balsam, dintre care doua au dimensiuni obisnuite si doua in marime de calatorie. Perfecte pentru a le pastra in baie si foarte usor de a le lua cu tine in calatorie.

Designul sacoselor este axat pe stil si practicitate, dar si pe durabilitate si sustenabilitate. Scopul folosirii culorilor intense este de a le oferi acel plus de energie in viata de zi cu zi, precum si de a le gasi usor atunci cand le tineti in geanta sau in baie. Materialul transparent din care este confectionata sacosa va lasa cu usurinta sa gasiti in aceasta tot ceea ce cautati in rutina zilnica. Materialul din care este facuta sacosa este realizat din sticle de plastic reciclat. Deoarece PET-ul este un material popular, reciclarea lui este o modalitate buna de a da viata unor noi produse si este, de asemenea, usor de transportat si de pastrat.

GAMA SHEER SILVER - Pentru parul blond si gri, samponul si balsamul cu pigment violet si extract de mure, neutralizeaza nuantele aurii, aducand stralucire si rezistenta structurii firului de par.

GAMA HEAD & HAIR HEAL - Samponul si balsamul anti-inflamator, de stimulare a cresterii parului, cu Piroctone Olamine si extract natural de Aloe Vera pentru tratarea problemelor scalpului cu matreata.

GAMA PURE VOLUME - Samponul si balsamul pentru volum, ofera structura firului fin de par. Vitamina B5 adauga volum si vitalitate pentru un rezultat de lunga durata.

GAMA STRUCTURE REPAIR - Sampon si balsam destinate parului deteriorat, uscat si tratat chimic. Extractul de alge ajuta parul sa-si recapete rezistenta naturala, catifelarea si stralucirea.

GAMA TRUE SOFT - Sampon si balsam pentru parul uscat care ajuta la hidratarea si intarirea structurii firului de par. Uleiul de argan reduce efectul frizz, combate electrizarea firului de par si adauga stralucire.

GAMA LUMINOUS COLOUR - Sampon si balsam care protejeaza culoarea, reconstruind si consolidand structura firului de par, oferindu-i stralucire. Extractul de rodie si Complexul Color Guard reduc pierderea culorii si protejeaza impotriva radicalilor liberi.

Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, produse in Suedia, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor.

Produsele Maria Nila sunt certificate de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas inainte spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Maria Nila Beauty Bags sunt disponibile exclusiv online pe www.marianila.com