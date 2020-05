Oriflame aniversează 25 de ani de pasiune pentru frumusețe în România

Compania dă startul acestui eveniment prin 25 de oferte fabuloase la produsele legendare Oriflame, care se pot găsi în cataloage până la finalul anului.

comunicat de presa

Oriflame România sărbătorește 25 de ani de pasiune pentru frumusețe, inovație și stil de viață sănătos. Timp de mai bine de două decenii, brandul Oriflame s-a remarcat în România prin produse inovatoare inspirate din natură, soluţii pentru un stil de viață sănătos și respect pentru mediul înconjurător, dar și prin oportunități de dezvoltare și mii de vieți schimbate în bine.

Încă din 1967, compania a ajutat oamenii să arate, să se simtă și să trăiască mai bine - schimbând viețile și împlinind visurile multora. Pentru Oriflame, călătoria către împlinirea unui vis este la fel de importantă ca obiectivul final. Este vorba despre acel sentiment frumos de a face o schimbare pozitivă și de a-ţi scrie propria poveste. În urmă cu aproape 55 de ani, frații Jonas și Robert au avut o idee: aceea de a crea o companie de beauty care să ajungă la femeile de peste tot din lume. Visul lor s-a împlinit, mai mult decât atât, Oriflame a devenit compania numărul 1 în industria de beauty cu vânzare directă din Europa, având peste 3 milioane de consultanți în peste 60 de țări. În România, Oriflame și-a deschis porțile în 1995, iar în acest moment sunt 70,000 de consultați care se bucură de succes și care își îndeplinesc visurile alături de companie.

De-a lungul celor 25 de ani în România, Oriflame a schimbat viețile oamenilor în mai bine, prin modelul de business, și i-a susținut să își urmeze calea, prin suportul necondiționat. Internațional, compania este prezentă în peste 60 de țări și are alături peste 6 milioane de consultanți care, prin pasiunea și determinarea lor, reușesc să facă performanță, atât pentru ei, cât și pentru comunitățile din care fac parte. Îmi doresc ca tot mai mulți oameni să facă următorul pas, să creadă în ei înșiși și să își împlinească visurile așa cum reușim să facem noi pe piața din România!, Remus Florian, Director General Oriflame Romania

În cataloagele 6 și 7 Oriflame a extins gama de produse de îngrijire a tenului, lansând 3 produse premium Novage. Acestea reprezintă soluţii profesionale pentru pielea adulţilor, cu acţiune de combatere a erupţiilor acneice, a punctelor negre și inflamațiilor de la nivelul tenului.

În catalogul 7, Oriflame lansează două ape de toaletă Joyce Jade și Joyce Jade – două arome de vară captivante și efervescente. Totodată, lansarea iluminatorului lichid The ONE Illuskin la un preț aniversar aduce un motiv în plus de bucurie.

De la un mic birou din centrul Stockholm până la poziția de companie mondială de înfrumusețare, prezentă în peste 60 de piețe, Oriflame este astăzi compania Nr.1 în industria de beauty cu vânzare directă din Europa. Totul a început în 1967, când doi frați, Jonas și Robert af Jochnick, au început o companie care dezvoltă produse de înfrumusețare de înaltă calitate, inspirate de natura suedeză, care a devenit parte a patrimoniului încă din prima zi - fiind una dintre primele companii de vânzare directă în industria de beauty care a dezvoltat produse cu ingrediente provenite direct din natură.

Beauty By Sweden

Pentru că suntem din Suedia, avem o viziune diferită asupra frumuseții. Pentru noi, nu este doar despre aspectul exterior, dar și despre cum te simți, cum trăiești și cum te comporți. Este un mod viață: a fi sănătos, a avea o piele frumoasă și a te distra. Este despre încredere în tine și despre echilibrul în viață. Un echilibru care vine din interior și care se vede în exterior, indiferent de ce îți scoate în cale viața. Credem în responsabilitate în materie de frumusețe, de aceea dezvoltăm produse sigure, inspirate de natură și susținute de cercetări științifice. Produsele sunt realizate cu ingrediente ecologice în care poți avea încredere.

Sustenabilitate și responsabilitate socială

Astăzi continuăm să folosim extracte din plante având la bază cele mai recente cercetări științifice, creând produse sigure cu ingrediente verificate sub aspect ecologic.

În calitate de companie, suntem profund dedicați protejării naturii și de reducerea amprentei noastre asupra mediului înconjurător, folosind doar extracte naturale, exfolianți de origine naturală 100% și dezvoltând produse biodegradabile. De asemenea, am extins responsabilitatea socială prin sprijinirea copiilor și a femeilor din medii vulnerabile, oferindu-le șansa de a-și transforma visurile în realitate, fiind parteneri ai organizației Salvați Copiii încă din 2017, fiind parte dintr-un amplu program de combatere a mortalității infantile, achiziționând materiale și echipamente necesare secțiilor de neonatologie, dar și echipamente de transport. Mai mult, de curând, alături de partenerii noștri, compania a echipat două secții de pediatrie din Sebeș și Zalău, susținând cadrele medicale în lupta împotriva noului coronavirus.