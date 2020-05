Sally Hansen prezinta Good.Kind.Pure - lacuri integral vegane

Sally Hansen, lider pe piața cosmeticelor de îngrijire a unghiilor acasă, lansează o nouă gamă revoluționară de produse, care pune la dispoziția tuturor lacuri de unghii clean.

Ingrediente 100% vegane.

Îți prezentăm lacurile de unghii și produsele de îngrijire good. kind. pure.™.

Întreaga linie are în compoziție ingrediente 100% vegane. În plus, vine cu o nouă pensulă pe bază din plante, optimizată pentru noua formulă. Dispunând de 14 nuanțe noi, inspirate din natură și două produse noi de îngrijire, good. kind. pure.™ asigură o culoare și un luciu de excepție, cu nimic în plus în afară de culoare.

„Produsele good-for-you câștigă tot mai multă popularitate în rândul consumatoarelor din toate categoriile – iar satisfacerea dorințelor acestora a stat dintotdeauna la baza inovațiilor Sally Hansen. Suntem încântați să prezentăm good. kind. pure.™, prima noastră gamă vegană de colorare și îngrijire, care le permite consumatoarelor să obțină o manichiură frumoasă și clean la ele acasă”, declară Celia Tombalakian, Vicepreședinte Sally Hansen Global & US Marketing.

Sally Hansen good. kind. pure.™ cuprinde 14 culori noi inspirate din tonurile naturii.

Gama cuprinde o varietate largă de culori potrivite pentru oricine și oricare ton al pielii. De la Romantic Peach, o nuanță neutră esențială pentru orice sezon, până la tonuri fructate și jucăușe, precum Fruity Papaya, sau nuanțe clasice de roșu, potrivite pentru orice ocazie, ca Sweet Berries și tonuri mai intense, metalice, precum Soothing Slate. Întreaga colecție include:

Romantic Peach

Raw Cocoa

Soft Plum

Pink Cloud

Be-gone-ia

Eco-Rose

Coral Calm

Fruity Papaya

Peony Origins

Sweet Berries

Cherry Amore

Soothing Slate

Laven-Dear

Crystal Blue

Adaosul perfect la culoare

Sally Hansen good. kind. pure.™ include primele noastre produse de îngrijire pentru unghii 100% vegane, fabricate fără ingrediente nedorite, pentru unghii strălucitoare, cu aspect sănătos.

Întăritor: îmbunătățește aspectul vârfurilor și sigilează unghiile fragile, protejându-le împotriva ruperii, fisurării și despicării – pentru unghii mai rezistente și mai îngrijite.

îmbunătățește aspectul vârfurilor și sigilează unghiile fragile, protejându-le împotriva ruperii, fisurării și despicării – pentru unghii mai rezistente și mai îngrijite. Top Coat: protejează-ți nuanța naturală preferată și obține un luciu de durată.

Pentru cele mai bune rezultate, aplică două straturi din lacul de unghii Sally Hansen good. kind. pure.™ preferat.

Pentru o rezistență mai îndelungată, aplică ulterior un strat de good. kind. pure.™ Top Coat.