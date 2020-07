Secretul femeilor seducătoare: tușul de ochi!

Regula numărul 1: nu întreba niciodată o femeie de ce a întârziat atunci când o vezi cu tușul de ochi perfect aplicat!

Mereu mi-a plăcut să văd femei aranjate, care au un machiaj impecabil atât pe timpul zilei, cât și pe timpul serii. Buzele perfect conturate cu un ruj roșu mat, ochii mari puși în evidență de culorile unor farduri bine alese și un tuș perfect aplicat care să alungească ochiul și să îl facă să pară mai mare sunt primele lucruri pe care le remarc la machiajul unei femei. De ceva timp am început și eu să devin fan tuș de ochi și chiar dacă la început a fost complicat să îl folosesc, acum durează mai puțin de 10 minute pentru a-mi trasa cele mai drepte linii. Unul dintre lucrurile importante de care trebuie să ținem cont atunci când achiziționăm un tuș pentru ochi este tipul de pensulă pe care îl are pentru a reuși să avem o precizie cât mai bună atunci când ne realizăm machiajul. Totodată, trebuie să ținem cont de forma ochiului nostru și să cumpărăm produse care să nu ne pună în dificultate.

4 tușuri de ochi care mi-au atras atenția

Tuș cariocă Beauty Glazed Perfect

Tus carioca Beauty Glazed Perfect te ajută sa obții acele linii de cat eye fin conturate care vor rezista întreaga zi. Noul eyeliner revoluționar garantează un machiaj excepțional, mai simplu ca niciodată. Acesta este foarte ușor de folosit chiar și de începători. Eyelinerul lichid este un tuș tip cariocă, care trasează linii perfect definite de fiecare dată. Tușul de ochi dispune de un vârf subțire și suplu, care îți permite să obții linii fără efort. Acest eyeliner este rezistent la apă și ușor de utilizat. Eyelinerul de un negru foarte intens are un aspect mat și se usucă foarte rapid, fără să se întindă.

Tușul poate fi comandat aici.

Tuș de ochi lichid pretty doll

Tus de Ochi Lichid Pretty Doll este produsul de make-up ideal pentru a ieși în evidență! Eyeliner-ul lichid are o formulă mătăsoasă și rezistentă la apă. Acesta poate fi purtat simplu sau adăugat la finalul aplicării fardurilor de ochi. Il poți utiliza atât pentru un make-up de zi, cât și pentru unul extravagant, de seară. Compoziția sa lichidă, împreună cu pensulă foarte fină, ajută la trasarea exactă și delicată a liniilor. Eyeliner-ul este alegerea perfectă pentru a obține un look "cat eyes" deosebit. Odată ce s-a uscat complet, produsul nu se întinde și nu crapă pe pleoape. Eyeliner-ul cu precizia unui lichid și textură ușoară a unui gel are o formulă inovatoare.

Tușul poate fi comandat aici.

Tuș gel negru Beauty Glazed

Eyeliner-ul gel Black Shaping Beauty Glazed este alegerea ideală pentru conturarea liniilor fine și precise.Eyeliner gel vine însoțit de o pensulă cu vârf ascuțit, ușor de manevrat, ce permite crearea liniilor din aproape în aproape. Conturul ochilor va fi mai ușor de realizat ca niciodată! Textura cremoasă nu se întinde, nu se crapă după aplicare și nu curge. Tușul de ochi negru conturează într-un mod intens ochii și are o rezistență de până la 12 ore.

Tușul poate fi comandat aici.

Tuș Rimmel London Glam Eyes Professional

Tuș de ochi lichid pentru un machiaj ușor de obținut . Pensula fină ajută la crearea liniei precise dintr-o singură mișcare.Tușul Glam Eyes are formulă rezistentă la transfer.

Tușul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Makistock/Shutterstock