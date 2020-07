5 lecții despre imagine pe care le-am învățat din greșeli

De curând am fost întrebată de către o prietenă dacă pot să îi spun câte ceva despre lecțiile pe care le-am învățat din greșeli, la capitolul imagine, de-a lungul timpului.

După ce am lăsat să se așeze gândurile câteva zile, mi-am amintit că foarte mult din ce știu acum am învățat după principiul: testare, eroare și corectare.

Aplicarea corectă a machiajului

Una dintre lecțiile învățate se referă la aplicarea machiajului fără să fi cunoscut principiile de bază, etape, tehnici de aplicare, ritual de demachiere, hidratare a pielii. Lecția am învățat-o pe pielea mea, prin clasa a 8-a, când mi-am distrus pielea, după ce mi-am pus pe față în mod repetat o pudră, fără să fi știut nimic despre cum se aplică corect.

Eram la vârsta căutărilor și începea să mă preocupe latura estetică. Am văzut în vitrina unui magazin o pudră Miraj, cu imaginea unei fete superbe pe ambalaj. În mintea mea de atunci am asociat frumusețea acelei fete cu așteptările pe care le aveam de la acel produs cosmetic. Evident că tot ce am reușit să obțin atunci a fost să îmi deshidratez pielea foarte tare. După o vreme am înțeles că pudra se aplică corect peste o cremă hidratantă și fond de ten, într-o cantitate extrem de mică și dacă este aplicată corect, are rol de barieră de protecție.

O altă lecție pe care am învățat-o devreme a fost despre sprâncene și pensat. În adolescență, influențată de moda momentului, mi-am stricat frumusețe de sprâncene naturale și mă uitam în oglindă și nu mă recunoșteam. În perioada respectivă nu existau informații despre îngrijirea sprâncenelor, dar exista o cultură a pensatului fără discernământ. Am învățat că fiecare firicel din sprâncene își are rostul lui și cu ajutorul sprâncenelor putem ruina sau îmbunătăți aspectul general al chipului și schimba geometria figurii.Ar mai fi de amintit lecția despre distrugerea părului cu ajutorul substanțelor chimice (de la soluția de permanent, la decolorarea părului), a ondulatorului și a plăcii. Între timp am învățat că pot să am părul sănătos și lucios, dacă îl tratez cu blândețe și nu îl oxidex în mod repetat.

Frumusețea, dincolo de greutatea corporală

Cea mai dură lecție vorbește despre un episod de anorexie prin care am trecut și care a durat câteva luni. La 21 de ani lucram ca model, aveam 52 kg și agenția cu care lucram mi-a sugerat că aș fi fost grasă. Era perioada când se căutau modelele anorexice. În 3 luni am ajuns la 42 kg și devenisem doar o umbră, mă simțeam devitalizată și deprimată, îmi scăzuse imaginea de sine. După această lecție am învățat că eram mai frumoasă la 52 kg, când mă simțeam vie și sănătoasă și am început să mănânc normal și sănătos și să fac sport constant. De atunci am înțeles pericolul anorexiei și împărtășesc povestea mea fetelor care consideră că frumusețea înseamnă să fii foarte slabă.

Deși au fost multe lecții, mai pomenesc despre un singur lucru. Este vorba despre lecția stilului personal. Multă vreme am fost în căutarea unui stil remarcabil și coerent, privind spre surse de inspirație din exterior. Ce am învățat în timp a fost că atunci când mi-am cultivat grădina interioară cu educație, dezvoltare personală și conștientizare, stilul personal a evoluat de la sine, natural, odată cu evoluția mea.

Valentina Bălașa Ario este ex-model, beauty consultant, designer și lector la Fundația Calea Victoriei unde suține cursul online How to be a Lady: Exerciţii de feminitate.